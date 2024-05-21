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Новости Видео Война
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Бойцы 503-й ОБМП о битве за Левый берег на Херсонщине: "Эта операция одна из самых сложных в истории этой войны". ВИДЕО

"Для Вооруженных сил Украины это происходило впервые" - именно так описывают операцию военные, которые принимали участие в форсировании Днепра и высадке на левый берег на Херсонщине. Кроме высадки десанта, морпехам 503-го батальона удалось несколько раз переправить технику.

"Нам говорили, что это невозможно, но мы это сделали", - делятся впечатлениями морские пехотинцы.

Как удается удержать плацдарм несмотря на значительное превосходство сил врага? Первый репортаж об обороне Левобережья, о ежедневной битве за Крынки из первых уст и с уникальными кадрами - смотрите далее в фильме Ирины Сампан на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Российский солдат без сопротивления сдался в плен украинским защитникам. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) ВСУ (6587) Сампан Ирина (36) Херсонская область (4770)


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Тримайтесь, хлопці, бо це Ви тримаєте Україну на своїх плечах.
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21.05.2024 19:42 Ответить
Кожен морпіх, або боєць одеської ТРО, або ССО, який просто наважився переправитися на лівий беріг, повинен бути висунутий на Героя України
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21.05.2024 19:46 Ответить
Якби зермаки не здали кацапам південь України за тиждень, то не було б ні стільки втрати території, ні жертв, ні героїзму наших славних воїнів. І це ще далеко не кінець.
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21.05.2024 23:57 Ответить
 
 