Бойцы 503-й ОБМП о битве за Левый берег на Херсонщине: "Эта операция одна из самых сложных в истории этой войны". ВИДЕО

"Для Вооруженных сил Украины это происходило впервые" - именно так описывают операцию военные, которые принимали участие в форсировании Днепра и высадке на левый берег на Херсонщине. Кроме высадки десанта, морпехам 503-го батальона удалось несколько раз переправить технику.

"Нам говорили, что это невозможно, но мы это сделали", - делятся впечатлениями морские пехотинцы.

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