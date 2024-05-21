Бойцы 503-й ОБМП о битве за Левый берег на Херсонщине: "Эта операция одна из самых сложных в истории этой войны". ВИДЕО
"Для Вооруженных сил Украины это происходило впервые" - именно так описывают операцию военные, которые принимали участие в форсировании Днепра и высадке на левый берег на Херсонщине. Кроме высадки десанта, морпехам 503-го батальона удалось несколько раз переправить технику.
"Нам говорили, что это невозможно, но мы это сделали", - делятся впечатлениями морские пехотинцы.
Как удается удержать плацдарм несмотря на значительное превосходство сил врага? Первый репортаж об обороне Левобережья, о ежедневной битве за Крынки из первых уст и с уникальными кадрами - смотрите далее в фильме Ирины Сампан на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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valentyna #410470
показать весь комментарий21.05.2024 19:42 Ответить Мне нравится 4
Phoenix Triple Seven
показать весь комментарий21.05.2024 19:46 Ответить Мне нравится 5
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Віктор Самолюк
показать весь комментарий21.05.2024 23:57 Ответить Мне нравится 1
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