Российский солдат без сопротивления сдался в плен украинским защитникам. ВИДЕО
Российский солдат пополнил обменный фонд и сдался в плен бойцам 3-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Смерть московітам-убивцям!
Слава Україні!
Мене інше вразило - самі лише соснові стовбури без жодної гілки! Мразотна русня... НЕНАВИДЖУ!
Якось не приходило у голову шукати гриби серед полів із рапсом, пшеницею, чи соняшником.