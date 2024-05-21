Российский солдат без сопротивления сдался в плен украинским защитникам. ВИДЕО

Российский солдат пополнил обменный фонд и сдался в плен бойцам 3-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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