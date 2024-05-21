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Російський солдат без опору здався у полон українським захисникам. ВIДЕО

Російський солдат поповнив обмінний фонд та здався у полон бійцям 3-го батальйону 54-ої окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17373) полон (1562) 54 окрема бригада (179)


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Топ коментарі
+20
А який в нього був вибір? Побачити наостанок життя влітаючу в бліндаж гранату без чеки?

Мене інше вразило - самі лише соснові стовбури без жодної гілки! Мразотна русня... НЕНАВИДЖУ!
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21.05.2024 19:07
+8
Я пам'ятаю чудові соснові ліси на Луганщині в 14-15-му роках... їздив тоді в Кремінну, Попасну, Лисичанськ... Де тільки не з'являється русня, вона все спаскуджує і гробить!
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21.05.2024 19:39
+7
От і я про це! І що паскудне - сосна не дає пагонів! Тобто - прийдеться все вирізать на дрова і висаджувать нові дерева А лісу було вже років тридцять - не менше!
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21.05.2024 19:27
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Какава, чай, кохфе з цукром гарантованi.
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21.05.2024 19:01 Відповісти
Московіти прутіна, загадили своїми орками терени України!
Смерть московітам-убивцям!
Слава Україні!
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21.05.2024 19:03 Відповісти
*** тобі матрьешка, а не лада
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21.05.2024 19:03 Відповісти
А який в нього був вибір? Побачити наостанок життя влітаючу в бліндаж гранату без чеки?

Мене інше вразило - самі лише соснові стовбури без жодної гілки! Мразотна русня... НЕНАВИДЖУ!
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21.05.2024 19:07 Відповісти
От і я про це! І що паскудне - сосна не дає пагонів! Тобто - прийдеться все вирізать на дрова і висаджувать нові дерева А лісу було вже років тридцять - не менше!
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21.05.2024 19:27 Відповісти
Я пам'ятаю чудові соснові ліси на Луганщині в 14-15-му роках... їздив тоді в Кремінну, Попасну, Лисичанськ... Де тільки не з'являється русня, вона все спаскуджує і гробить!
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21.05.2024 19:39 Відповісти
У нас на Поліссі - "Бог милував" - не встигли поламать ліси Однак напаскудить встгли! До цих пір в лісах міни і "розтяжки" знаходять Слава Богу - вони далеко віл асфальту не відходили - тому "засрані" в основному придорожні ліси Погане те що моє улюблене місце з рижиками до цих пір заміноване! З чотирьох місць залишилося одне (але там за людьми не встигнеш - близько до міста) В одному міни Друге - в забороненій прикордонній зоні В третьому війська стоять! Так що про свіжосолені рижики я вже тільки згадую!
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21.05.2024 20:02 Відповісти
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21.05.2024 20:07 Відповісти
Не переживай! Дайте "природу" - гриби я знайду! Збираю 36 видів їстівних грибів - хоча їм сам їх пару разів у місяць (Колись дружина жартома сказала: "Ми гриби не їмо... У нас гриби для гостей...") Однак збираю їх цілий рік - навіть взимку (під час відлиг) Роздаю рідні та друзям Зараз у холодильнику стоїть "кодрянська" чорба з опеньками Обідав нею А зараз уже "пішла грибна пора - сморжі закінчилися Пішли маслюки весняні Потім "колосовики" (білі) На лугах пішли печериці Скоро лисички попруть (улюблені єврейські гриби Полісся - у мене в книзі "Єврейська кухня" навіть кілька рецептів з ними є) Аби тільки на "розтяжку" не натрапить - не одна людина вже постраждала!
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21.05.2024 20:41 Відповісти
От же ж Ви гад - спеціально степовику з Одеси розповідаєте про гриби, щоби покепкувати!
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21.05.2024 21:16 Відповісти
А ти думаєш - в степу грибів немає? Та ПОВНО!!! Я в Криму степовому гриби збирав! Просто треба їх знать і вміть збирать!
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21.05.2024 21:24 Відповісти
В нас поля оброблені навкруги... принаймі в радіусі 100-150 км.
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21.05.2024 21:30 Відповісти
Як там у казці "12 місяців" сказано: "ниже нагибайся да лучше присматривайся!" Є там гриби - ти їх просто не знаєш ...
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21.05.2024 21:42 Відповісти
Можливо...

Якось не приходило у голову шукати гриби серед полів із рапсом, пшеницею, чи соняшником.
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21.05.2024 22:44 Відповісти
А я шукав і знаходив У лісосмугах, в основному - між полями А також у лісопарках Сірі, тополеві та червоно-коричневі рядовки, зонтики, гливи звичайні та степові, печериці двох видів, підвишні Опеньки зимові та гливу звичайну збирав прямо у парку через дорогу - цілу зиму!
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22.05.2024 04:58 Відповісти
Це звідколи пісок снігом йменується?
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21.05.2024 20:49 Відповісти
Везёт мне на следопытов по имени Виталик. Я ведь удалил почти сразу комент как глянул ещё раз, там общий план сверху подсказал. Хотя такого песка белого и стакой растительностью на нём не видел нигде. Просьба агрономам и лесоводам не подключаться! За*бали.
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22.05.2024 20:20 Відповісти
Єдиноправильне рішення всього його життя!
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21.05.2024 20:37 Відповісти
Только его надо было в мирных целях ГОЛОВОЙ 3,14ЗДИТЬ об каждый ствол изуродованного войной ДЕРЕВА!
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21.05.2024 22:15 Відповісти
Самый обыкновенный черт.
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21.05.2024 22:44 Відповісти
 
 