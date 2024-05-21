Російський солдат без опору здався у полон українським захисникам. ВIДЕО

Російський солдат поповнив обмінний фонд та здався у полон бійцям 3-го батальйону 54-ої окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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