Російський солдат без опору здався у полон українським захисникам. ВIДЕО
Російський солдат поповнив обмінний фонд та здався у полон бійцям 3-го батальйону 54-ої окремої механізованої бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Смерть московітам-убивцям!
Слава Україні!
Мене інше вразило - самі лише соснові стовбури без жодної гілки! Мразотна русня... НЕНАВИДЖУ!
Якось не приходило у голову шукати гриби серед полів із рапсом, пшеницею, чи соняшником.