Спецпризначенці ССО уразили новітнім дроном ЗРК "Бук". ВIДЕО
Сили спеціальних операцій уразили четвертий зенітно-ракетний комплекс "Бук" окупантів за три останні тижні.
Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями, передає Цензор.НЕТ.
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+15 Red_Sky_On
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+7 Vasily Melnyk
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Ну, чому ж, чарочку хряпнуть - мілоє дєло.
Якщо у фразі не можна сказати "поки що", значить, і "наразі" тут недоречне.