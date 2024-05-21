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Спецпризначенці ССО уразили новітнім дроном ЗРК "Бук". ВIДЕО

Сили спеціальних операцій уразили четвертий зенітно-ракетний комплекс "Бук" окупантів за три останні тижні.

Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Момент атаки ворожої БМП із окупантами "на броні". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ССО (519)


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Топ коментарі
+15
То зовсім ненадовго. В здоровому глузді туди з вогнегасником ніхто не полізе.....
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21.05.2024 18:36
+7
Красиво!
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21.05.2024 18:29
+6
Зiльоная, зiльоная тра-в-а!!!
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21.05.2024 18:45
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Красиво!
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21.05.2024 18:29 Відповісти
ГАРНО .
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21.05.2024 18:32 Відповісти
Але ракета ціла ((
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21.05.2024 18:34 Відповісти
То зовсім ненадовго. В здоровому глузді туди з вогнегасником ніхто не полізе.....
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21.05.2024 18:36 Відповісти
Зiльоная, зiльоная тра-в-а!!!
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21.05.2024 18:45 Відповісти
Снуп Дог одобряє ваш коментарій.

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21.05.2024 19:38 Відповісти
Кожен про своє?
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21.05.2024 19:42 Відповісти
Тільки з лікувальною метою. )))

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21.05.2024 19:53 Відповісти
Косиш вiд ЛВК наразi?
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21.05.2024 19:58 Відповісти
ЛВК - це лікьоро-водочний комбінат?
Ну, чому ж, чарочку хряпнуть - мілоє дєло.

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21.05.2024 20:15 Відповісти
До речі, ви некоректно вжили слово "наразі". Його слід вживати тільки для заміни "поки що".
Якщо у фразі не можна сказати "поки що", значить, і "наразі" тут недоречне.
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21.05.2024 20:23 Відповісти
Браво, хлопці !
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21.05.2024 19:11 Відповісти
 
 