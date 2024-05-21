Спецпризначенці ССО уразили новітнім дроном ЗРК "Бук". ВIДЕО

Сили спеціальних операцій уразили четвертий зенітно-ракетний комплекс "Бук" окупантів за три останні тижні.

Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями, передає Цензор.НЕТ.

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