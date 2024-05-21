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Спецназовцы ССО поразили новейшим дроном ЗРК "Бук". ВИДЕО

Силы специальных операций поразили четвертый зенитно-ракетный комплекс "Бук" оккупантов за три последние недели.

Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Три ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Момент атаки вражеской БМП Б с оккупантами "на броне". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) ССО (526)


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Топ комментарии
+15
То зовсім ненадовго. В здоровому глузді туди з вогнегасником ніхто не полізе.....
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21.05.2024 18:36
+7
Красиво!
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21.05.2024 18:29
+6
Зiльоная, зiльоная тра-в-а!!!
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21.05.2024 18:45
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Красиво!
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21.05.2024 18:29 Ответить
ГАРНО .
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21.05.2024 18:32 Ответить
Але ракета ціла ((
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21.05.2024 18:34 Ответить
То зовсім ненадовго. В здоровому глузді туди з вогнегасником ніхто не полізе.....
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21.05.2024 18:36 Ответить
Зiльоная, зiльоная тра-в-а!!!
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21.05.2024 18:45 Ответить
Снуп Дог одобряє ваш коментарій.

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21.05.2024 19:38 Ответить
Кожен про своє?
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21.05.2024 19:42 Ответить
Тільки з лікувальною метою. )))

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21.05.2024 19:53 Ответить
Косиш вiд ЛВК наразi?
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21.05.2024 19:58 Ответить
ЛВК - це лікьоро-водочний комбінат?
Ну, чому ж, чарочку хряпнуть - мілоє дєло.

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21.05.2024 20:15 Ответить
До речі, ви некоректно вжили слово "наразі". Його слід вживати тільки для заміни "поки що".
Якщо у фразі не можна сказати "поки що", значить, і "наразі" тут недоречне.
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21.05.2024 20:23 Ответить
Браво, хлопці !
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21.05.2024 19:11 Ответить
 
 