Спецназовцы ССО поразили новейшим дроном ЗРК "Бук". ВИДЕО

Силы специальных операций поразили четвертый зенитно-ракетный комплекс "Бук" оккупантов за три последние недели.

Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Три ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях, передает Цензор.НЕТ.

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