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Новини Відео Війна
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Бійці 503 ОБМП про битву за Лівий берег на Херсонщині: "Ця операція одна із найскладніших за історію цієї війни". ВIДЕО

"Для Збройних сил України це відбувалося вперше" - саме так описують операцію військові, які брали участь у форсуванні Дніпра і висадці на Лівий берег на Херсонщині. Окрім висадки десанту морпіхам 503 батальйону вдалося декілька раз переправити техніку.

"Нам казали, що це неможливо, але ми це зробили", - діляться враженнями морські піхотинці.

Як вдається втримати плацдарм попри значну перевагу сил ворога? Перший репортаж про оборону Лівобережжя, про щоденну битву за Кринки з перших вуст та з унікальними кадрами, - дивіться далі у фільмі Ірини Сампан на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат без опору здався у полон українським захисникам. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) ЗСУ (7544) Сампан Ірина (36) Херсонська область (5750)


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Тримайтесь, хлопці, бо це Ви тримаєте Україну на своїх плечах.
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21.05.2024 19:42 Відповісти
Кожен морпіх, або боєць одеської ТРО, або ССО, який просто наважився переправитися на лівий беріг, повинен бути висунутий на Героя України
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21.05.2024 19:46 Відповісти
Якби зермаки не здали кацапам південь України за тиждень, то не було б ні стільки втрати території, ні жертв, ні героїзму наших славних воїнів. І це ще далеко не кінець.
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21.05.2024 23:57 Відповісти
 
 