Бійці 503 ОБМП про битву за Лівий берег на Херсонщині: "Ця операція одна із найскладніших за історію цієї війни". ВIДЕО
"Для Збройних сил України це відбувалося вперше" - саме так описують операцію військові, які брали участь у форсуванні Дніпра і висадці на Лівий берег на Херсонщині. Окрім висадки десанту морпіхам 503 батальйону вдалося декілька раз переправити техніку.
"Нам казали, що це неможливо, але ми це зробили", - діляться враженнями морські піхотинці.
Як вдається втримати плацдарм попри значну перевагу сил ворога? Перший репортаж про оборону Лівобережжя, про щоденну битву за Кринки з перших вуст та з унікальними кадрами, - дивіться далі у фільмі Ірини Сампан на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
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valentyna #410470
показати весь коментар21.05.2024 19:42 Відповісти Мені подобається 4
Phoenix Triple Seven
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Віктор Самолюк
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