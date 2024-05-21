Бійці 503 ОБМП про битву за Лівий берег на Херсонщині: "Ця операція одна із найскладніших за історію цієї війни". ВIДЕО

"Для Збройних сил України це відбувалося вперше" - саме так описують операцію військові, які брали участь у форсуванні Дніпра і висадці на Лівий берег на Херсонщині. Окрім висадки десанту морпіхам 503 батальйону вдалося декілька раз переправити техніку.

"Нам казали, що це неможливо, але ми це зробили", - діляться враженнями морські піхотинці.

Як вдається втримати плацдарм попри значну перевагу сил ворога? Перший репортаж про оборону Лівобережжя, про щоденну битву за Кринки з перших вуст та з унікальними кадрами, - дивіться далі у фільмі Ірини Сампан на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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