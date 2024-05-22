Чому Сирський та Содоль потрапили під критику| Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує дії Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля та поділиться своїми думками щодо ефективності дій ЗСУ під керівництвом цих високопоставлений військових.

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