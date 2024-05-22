Чому Сирський та Содоль потрапили під критику| Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує дії Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля та поділиться своїми думками щодо ефективності дій ЗСУ під керівництвом цих високопоставлений військових.
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+27 Пересічний українець #452786
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+26 саша паламарчук
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Керово!
В поле каждый суслик - агроном.
Проспись, пьянь. Я за хомяком пришла.Я нашего редактора имел в виду
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Провалили план зеленського по виконанню оманських домовленностей - не дали москалям захопити Харьківщину?
Маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Це про Сирського.
Якщо Україна бажає повернути шанс на перемогу - треба повертати команду Залужного.
Але для цього доведеться витурити "команду" шкідників Єрмака-Зеленського.
PS Ні, Сирський мені ніколи не подобався. Просто не робіть собі месію.
Говориться про те, що Сирський значно гірший воєначальник ніж Залужний.
Тільки це.
чому Ви не думаєте що герасім таки чомусь навчив Генерала Залужного ?
.
Як то кажуть намотувати на вус.
Погано не вчитися.
Потім від дій таких погано вчених гинуть наші захисники
Залужного - бачив, Порошенка - бачив і чув.
Ну по-перше , він не тягне не те що на месію, а й просто на добре освічену і мудру людину
Але ще ж нікого не називали так пафосно як ЗЄ найвеличнішим лідором планети
От вже лизнули так лизнули, ніхто на планеті до такого не додумався.
І сміх(кріз сльози), і гріх.
А рівняти цього цього "зеленого чоловічка" із Порохом чи Залужним взвгалі немає сенсу .
Не порівнюється...
Я цю фразу бачив тільки від противників Зеленського.
У будь-якому разі - іншого президента у нас, зараз, нажаль, не має.
буде ще одна атака на Токмак, а може й не одна - бо....
Токмак-Мелітополь це найкращий напрямок удару
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=621s