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Чому Сирський та Содоль потрапили під критику| Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує дії Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля та поділиться своїми думками щодо ефективності дій ЗСУ під керівництвом цих високопоставлений військових.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Содоль (28) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+27
Залужний - воєначальник на порядки вище за Сирського. Сирський грамотний офіцер, але у нього немає того рівня мислення, яке мав Залужний. Сирський типовий відмінник радянської воєнної школи - ать-два, штики примкнуть. Залужний брав на себе відповідальність за нестандартні рішення - Сирський воює по підручнику з глибин минулого сторіччя.
Маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Це про Сирського.

Якщо Україна бажає повернути шанс на перемогу - треба повертати команду Залужного.
Але для цього доведеться витурити "команду" шкідників Єрмака-Зеленського.
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22.05.2024 20:33
+26
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22.05.2024 20:20
+20
не Керово, а Кроваво
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22.05.2024 20:07
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Як керують Содоль та Сирський?
Керово!
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22.05.2024 20:04 Відповісти
не Керово, а Кроваво
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22.05.2024 20:07 Відповісти
Юрій-це не істина в останній інстанції. Це так...на всякий випадок. А содоль...ну це коротше *******.🤦
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22.05.2024 20:04 Відповісти
Нужно ли иметь такое же самое образование, чтоб давать комментарии действиям командующего? Хотя....
В поле каждый суслик - агроном.
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22.05.2024 20:34 Відповісти
Да ну нах,Дорофеев. Ты же ни хрена не знаешь. И знать не можешь. Тебе остаётся только знать,что я ни хрена не знаю. И быть счастливым осознавая этот факт. Ну и иди лесом. Флаг в руки 👍
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22.05.2024 20:48 Відповісти
Проспись, пьянь. Я за хомяком пришла.
Я нашего редактора имел в виду
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22.05.2024 20:56 Відповісти
Неплохой абстракционизм👍
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22.05.2024 21:15 Відповісти
Чи потрібно мати військову освіту, відслужити в ЗС, щоб бути Верховним головнокомандувачем і давати накази військовим? Відповідь, ні, не треба, достатньо виграти вибори й стати президентом. Другий варіант, ні, не треба, достатньо стати головою Офісу президента й можна командувати усією владою в державі.
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22.05.2024 23:55 Відповісти
Дорофеев , ти ж голосував за порноактора 4* УХИЛЯНТА, під час ВІЙНИ , який мав досвід , як догоджати ЖИРНИМ БОГАТІЯМ на копоротивах в саунах і , як підмахувати рашистам :» ополченці віджали танчик у ЗСУ, мабуть він їм нужніший,» рускіе просто двігают граніци вперед» , …… « дагаваримся ПАСЕРЕДИНЕ «, …………
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23.05.2024 10:16 Відповісти
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22.05.2024 20:05 Відповісти
Він повернеться....
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22.05.2024 22:15 Відповісти
Почему Сырский и Содоль подверглись критике| Юрий Бутусов. ОНЛАЙН Источник:
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Провалили план зеленського по виконанню оманських домовленностей - не дали москалям захопити Харьківщину?
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22.05.2024 20:11 Відповісти
Самий пистатий хєнерал, для особового складу, той що командує обороною Дубровиці. Там нема втрат всі цілі і здорові та хєрачать гуманітарну самогону. Ну а ті що в Кринках чи Часовому Ярі , ті так, - кожен день посилають людей на смерть....
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22.05.2024 20:16 Відповісти
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22.05.2024 20:20 Відповісти
Вже не цікаво це слухати.
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22.05.2024 20:24 Відповісти
Залужний - воєначальник на порядки вище за Сирського. Сирський грамотний офіцер, але у нього немає того рівня мислення, яке мав Залужний. Сирський типовий відмінник радянської воєнної школи - ать-два, штики примкнуть. Залужний брав на себе відповідальність за нестандартні рішення - Сирський воює по підручнику з глибин минулого сторіччя.
Маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Це про Сирського.

Якщо Україна бажає повернути шанс на перемогу - треба повертати команду Залужного.
Але для цього доведеться витурити "команду" шкідників Єрмака-Зеленського.
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22.05.2024 20:33 Відповісти
Залужний назівав Герасімова своїм вчителем, якщо шо.
PS Ні, Сирський мені ніколи не подобався. Просто не робіть собі месію.
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22.05.2024 20:57 Відповісти
Ніхто кумирів не робить.
Говориться про те, що Сирський значно гірший воєначальник ніж Залужний.
Тільки це.
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22.05.2024 21:23 Відповісти
Ок. Це можливо. Я не маю компетенції оцінювати.
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22.05.2024 23:11 Відповісти
Залужний назівав Герасімова своїм вчителем

чому Ви не думаєте що герасім таки чомусь навчив Генерала Залужного ?

.
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22.05.2024 22:18 Відповісти
Вчитися завжди корисно. Брати краще звідусіль

Як то кажуть намотувати на вус.
Погано не вчитися.

Потім від дій таких погано вчених гинуть наші захисники
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23.05.2024 07:55 Відповісти
Месія в нас Зеленський, а Залужний "просто виконував мудрі й чіткі накази" Верховного Головнокомандувача й його геніального Голови Офісу, які не втекли, в наслідок чого була звільнена велика частина окупованої території та відбита загроза захоплення столиці. Зараз під мудрим керівництвом працює вже інший генерал, Сирський, і як бачимо, успіхи на фронті шалені. Усе дуже потужно, як завжди під командою нашого месії. Можна вже починати святкувати перемогу.
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23.05.2024 00:55 Відповісти
Ніколи не чув і не бачив, щоб Зеленського хтось месією називав, хоча, допускаю, що й таке можливо.
Залужного - бачив, Порошенка - бачив і чув.
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23.05.2024 02:12 Відповісти
"Ніколи не чув і не бачив, щоб Зеленського хтось месією називав"

Ну по-перше , він не тягне не те що на месію, а й просто на добре освічену і мудру людину

Але ще ж нікого не називали так пафосно як ЗЄ найвеличнішим лідором планети
От вже лизнули так лизнули, ніхто на планеті до такого не додумався.

І сміх(кріз сльози), і гріх.

А рівняти цього цього "зеленого чоловічка" із Порохом чи Залужним взвгалі немає сенсу .

Не порівнюється...
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23.05.2024 07:53 Відповісти
"найвеличнішим лідором планети"

Я цю фразу бачив тільки від противників Зеленського.
У будь-якому разі - іншого президента у нас, зараз, нажаль, не має.
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23.05.2024 17:16 Відповісти
Залужний був краще, це факт. Ніхто з нього мессію не робить.
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23.05.2024 05:26 Відповісти
Нестандартне рішення - це лобовий похід на Токмак?
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22.05.2024 21:47 Відповісти
Byl plan tolko A pod Rabotyne,vot eto primer kak nenado vojevat.Mogli projti cerez Urozajne,no net sli tam gde bylo trudnej vsego v lob.Pod Chersonom David brod takze takoje bylo gde stojala lucaja brigada kacapov sli imeno tam.Ja cytal odnogo generala kto otvecal za jug,on skazal sto minije polia nenuzni byli potomu sto ruskije artoj bi unictozyli ix.Vot etot general i teper dalse polucil novuju dolznost
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22.05.2024 22:13 Відповісти
лобова атака на Токмак була безваріантною після підриву Каховської ГЕС саме перед наступом

буде ще одна атака на Токмак, а може й не одна - бо....

Токмак-Мелітополь це найкращий напрямок удару
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22.05.2024 22:21 Відповісти
Який він "найкращий" ми вже знаємо
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23.05.2024 10:40 Відповісти
ZEПЕРЕВЕРТНЯ ПІД ТРИБУНАЛ‼️Не шкидників - ВОРОГІВ України ‼️ВСЕ РОБИТЬСЯ СІВДОМО І ПОСЛІДОВНО - демонтаж 🇺🇦Держави з середени ! ЗРИВ СВОЄЧАСНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ , МЕГАМАРОДЕРСТВО на КРОВІ🩸🍷ЗСУ, переслідування справжніх патріотів- полковника Романа Червінського , Дудіна, Малахова, Тетяни Черновіл, Генералів Кривоноса, Марченко, Павловського, Ріфмастера
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23.05.2024 10:26 Відповісти
Як би Сирський із Содолем хоча б добу побували в окопах, то й керували б по іншому
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22.05.2024 20:54 Відповісти
Вчора Стерненко доволі чітко озвучив це питання. на YouTube. Сьогодні там в Сергія прогул через якісь причини
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22.05.2024 21:23 Відповісти
Содомь та Сирський
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22.05.2024 21:36 Відповісти
По морді Сирського видно, що він стратег
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22.05.2024 21:47 Відповісти
Vsex glavnix napravlenije xoroso bylo stob postavyli vojenix kotoryje imejut dostizenije s 2022 goda,ocen populiarnix.Pocemu stavit tolko generalov,po mojemu kak raz nuzno postavit vojenix skazem podpolkovnika urovnia,potomu sto tem jest stimul dostic generala pri xorosem upravlenije.Mozet general Sirski bojitsia konkurenciji,no takogo nedolzno bit,vsio ravno pri etom pobedi budet otdani emu.
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22.05.2024 22:00 Відповісти
Висновок- поки та зелена погань не опиниться в повному складі в тюрмі- перспективи перемогти невизначені зі знаком мінус.
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23.05.2024 00:08 Відповісти
З огляду на те,як през з слугами керують та роблять висновки,а звідси і кадрові рішення((То Сирського можуть зняти,або коли його ім'я з'явиться в якихось рейтингах політиків,або втратять Слов'янськ,Краматорськ або Суми(((Й тоді буде серія дописів про профнепридатність в соцмережах,десь 2 тижні((Хоча,після гіпотетичних моїх дописів,Україні вже не буде потрібний командувач,а скоріше номінальна персона,котра буде присутня на підписанні капітуляції.Я хочу помилятися,але від цих не варто чекати чогось доброго(((
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23.05.2024 07:53 Відповісти
У меня есть вопрос к г. Бутусову - а как генералы могут управлять масштабными операциями без линий на картах при полной самостоятельности каждой роты?
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23.05.2024 12:12 Відповісти
сырский, ты не знаешь что у тебя **** творится в войсках? Какого х уя 12.04.2024 чувака работника эпицентра забрали на Чернигов, сказали что передислокация на Черкассы, а увезли под Донецк 15,05,2024. И 17.05.2024 ***** он безвести пропавший и днк у дочери берут. Два месяца службы у парня вы паскуды отправили в ноль. Ну вы и скоты падлы, зато твои ухылянты в тылу убалтывают и кошмарят цивильных. Ты точно мясник
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23.05.2024 12:18 Відповісти
Чи потрибен той правлинческий аппарат взагали пид час вийни ненадарма була за козаччини козацька рада и гетьман.майже половина бюджета иде на той аппарат
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23.05.2024 12:19 Відповісти
"Соколи" Зеленського 😄

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=621s
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23.05.2024 13:05 Відповісти
 
 