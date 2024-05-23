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Новости Война
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Рашисты ударили авиабомбой по Золочеву на Харьковщине: Пострадала женщина

вибух

Российские захватчики сбросили авиабомбу на поселок Золочев Харьковской области.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Нетяжелые ранения получила 73-летняя местная жительница. Повреждены дома граждан и гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Харьков: Предварительно, 2 человека погибли, 6 - пострадали (обновлено)

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обстрел (27016) Харьковщина (5577) КАБ (352)


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Істерика і брехня - основна реакція Зеленського на прорив російських військ в межі зони мінометного обстрілу Харкова.

Проведення "ставки по протидії КАБам" - агітаційна спроба приховати давно прогнозований факт.

Зеленському глибоко байдужі люди, яки будуть гинути під градом мін, головне для нього "нам не потрібні вибори".
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23.05.2024 12:46 Ответить
 
 