Рашисты ударили авиабомбой по Золочеву на Харьковщине: Пострадала женщина
Российские захватчики сбросили авиабомбу на поселок Золочев Харьковской области.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Нетяжелые ранения получила 73-летняя местная жительница. Повреждены дома граждан и гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
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