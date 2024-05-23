Рашисты ударили авиабомбой по Золочеву на Харьковщине: Пострадала женщина

Российские захватчики сбросили авиабомбу на поселок Золочев Харьковской области.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Нетяжелые ранения получила 73-летняя местная жительница. Повреждены дома граждан и гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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