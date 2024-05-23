Рашисти вдарили авіабомбою по Золочеву на Харківщині: Постраждала жінка

Російські загарбники скинули авіабомбу на селище Золочів Харківської області.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Нетяжких поранень зазнала 73-річна місцева мешканка. Пошкоджено будинки громадян та цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни обстріляли Харків: Попередньо, 2 особи загинули, 6 - постраждали (оновлено)