УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5567 відвідувачів онлайн
Новини Війна
436 1

Рашисти вдарили авіабомбою по Золочеву на Харківщині: Постраждала жінка

вибух

Російські загарбники скинули авіабомбу на селище Золочів Харківської області.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Нетяжких поранень зазнала 73-річна місцева мешканка. Пошкоджено будинки громадян та цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни обстріляли Харків: Попередньо, 2 особи загинули, 6 - постраждали (оновлено)

Автор: 

обстріл (28357) Харківщина (6054) КАБ (353)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Істерика і брехня - основна реакція Зеленського на прорив російських військ в межі зони мінометного обстрілу Харкова.

Проведення "ставки по протидії КАБам" - агітаційна спроба приховати давно прогнозований факт.

Зеленському глибоко байдужі люди, яки будуть гинути під градом мін, головне для нього "нам не потрібні вибори".
показати весь коментар
23.05.2024 12:46 Відповісти
 
 