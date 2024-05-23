Рашисти вдарили авіабомбою по Золочеву на Харківщині: Постраждала жінка
Російські загарбники скинули авіабомбу на селище Золочів Харківської області.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"Нетяжких поранень зазнала 73-річна місцева мешканка. Пошкоджено будинки громадян та цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
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