Не маємо жодних ознак, що РФ може застосувати ядерну зброю проти України, - США в ОБСЄ

США не фіксують наразі ознак, що Росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні. Проте продовжують стежити за окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник делегації США при ОБСЄ з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час консультацій у межах Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

"Сполучені Штати також однозначно засуджують безвідповідальну риторику Росії та Білорусі щодо безрозсудної участі у тактичних ядерних навчаннях. Хоча Сполучені Штати не бачать жодних причин для коригування наших власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що Росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні, ми продовжуватимемо уважно стежити за діями Росії", - заявив він.

За словами Вартко, російський диктатор Володимир Путін необачно брязкає "ядерною шаблею", "намагаючись залякати нас, щоб ми не допомагали Україні захищати свій народ, свою територію і свій суверенітет від російського нападу".

"З ядерною зброєю не можна поводитися як з іграшкою, нею не можна безтурботно користуватися як важелем у політичній грі. Ядерна зброя здатна покласти край життю на нашій планеті для всього людства", - додав радник.

Нагадаємо, на початку травня видання The New York Times повідомило, що неподалік білоруського міста Осиповичі, що за 190 км від кордону з Україною, розбудовують військовий об’єкт, на якому росіяни можуть зберігати ядерну зброю.

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