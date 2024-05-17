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Не маємо жодних ознак, що РФ може застосувати ядерну зброю проти України, - США в ОБСЄ

рф,зброя,ядерна

США не фіксують наразі ознак, що Росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні. Проте продовжують стежити за окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник делегації США при ОБСЄ з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час консультацій у межах Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

"Сполучені Штати також однозначно засуджують безвідповідальну риторику Росії та Білорусі щодо безрозсудної участі у тактичних ядерних навчаннях. Хоча Сполучені Штати не бачать жодних причин для коригування наших власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що Росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні, ми продовжуватимемо уважно стежити за діями Росії", - заявив він.

За словами Вартко, російський диктатор Володимир Путін необачно брязкає "ядерною шаблею", "намагаючись залякати нас, щоб ми не допомагали Україні захищати свій народ, свою територію і свій суверенітет від російського нападу".

"З ядерною зброєю не можна поводитися як з іграшкою, нею не можна безтурботно користуватися як важелем у політичній грі. Ядерна зброя здатна покласти край життю на нашій планеті для всього людства", - додав радник.

Нагадаємо,  на початку травня видання The New York Times повідомило, що неподалік білоруського міста Осиповичі, що за 190 км від кордону з Україною, розбудовують військовий об’єкт, на якому росіяни можуть зберігати ядерну зброю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У лютому 2022 року РФ запустила в космос дослідницький апарат із компонентами ядерної протисупутникової зброї, - WSJ

Автор: 

ОБСЄ (3498) росія (64935) США (22525) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+5
Які ознаки мають бути? Відкривання люків шахт?
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17.05.2024 08:24
+4
а ви яйця чешете
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17.05.2024 08:18
+3
тут вже руйнувань на три ядерки, пани союзнички.
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17.05.2024 08:17
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тут вже руйнувань на три ядерки, пани союзнички.
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17.05.2024 08:17 Відповісти
а ви яйця чешете
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17.05.2024 08:18 Відповісти
Надо на параше это видео каждый день крутить. 45 млн. свинособак за первые полчаса !!!
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17.05.2024 08:19 Відповісти
проблема в том, что итог будет печален для всего мира. ядерная зима отправит человечество в каменный век
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17.05.2024 08:41 Відповісти
В следующий виток развития более развитые мыслящие люди будут уничтожать психопатичных презов на 2-й день развязывание им войны
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17.05.2024 08:47 Відповісти
Не буде ніякої ядерної зими. Згідно актуальних розрахунків пил осяде за одну добу, а не за рік, як вважали раніше
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17.05.2024 09:08 Відповісти
Никакой ядерной зимы от современных термоядерных боеголовок США мощностью 50-400 кт при воздушном их подрыве (300-800 м) не будет. А будет (наоборот) кратковременное потепление в парашных городах- до нескольких миллионов градусов.
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17.05.2024 13:06 Відповісти
Стежте! - як вбивають цілии народ
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17.05.2024 08:24 Відповісти
Які ознаки мають бути? Відкривання люків шахт?
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17.05.2024 08:24 Відповісти
Ні. Відкривання люків шахт можна зупинити стурбованістю, #щобнебулоескалації. А от гриб ядерного вибуху на місці прильоту - це вже підстава скликати засідання радбезу так званої "оон" і рішуче засудити. Ой, пардон, резолюцію із засудженням не приймуть: білорашка, китай і сербія традиційно голосуватимуть проти
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17.05.2024 08:58 Відповісти
люки шахт то стратегічна ядерка, що націлена на штати і проти України її в принципі неможливо застосувати. Річ йде про тактичну ядерку, що зберігається на складах окремого відомства. Навіть у самі найжирніші для ядерки брєжнєвські часи в цих частинах були проблеми з транспортом та обслуговуючими спеціалістами і вони тоді провалили всі "маньоври" - а зараз і подавно…
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17.05.2024 11:55 Відповісти
Я гадаю що ця заява призначена для заспокоєння надзвичайно стурбованих ескалацією підербюргерів...навіть французів вона не стосується, бо ті відповіли гідно..
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17.05.2024 08:53 Відповісти
щось таке..."Для маскування перед світовою спільнотою, підготовки до ядерного нападу ,рашистське куйло використовує куплену американську ширму "
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17.05.2024 09:10 Відповісти
Ну, фсьо, Ілон Маск може спати спокійно. Він же ж більше за всіх боіться ядерної війни, бо вона саме йому більше всіх загрожує.
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17.05.2024 09:13 Відповісти
Росiя нiколи не буде застосовувати ядерну зброю по землях, якi вона вважає своїми.
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17.05.2024 09:20 Відповісти
Мені це подобається! Спочатку вони пишуть: "Немає ніякої ознаки", а потім ті ж видання: "Ми вас ще давно попереджали!"
Журналюгам букви складати - розвага...
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17.05.2024 09:52 Відповісти
 
 