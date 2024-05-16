У лютому 2022 року РФ запустила в космос дослідницький апарат із компонентами ядерної протисупутникової зброї, - WSJ

За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росія запустила в космос супутник "Космос-2553", що несе компоненти системи протисупутникової ядерної зброї.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у лютому 2022 року за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, РФ запустила в космос дослідницький апарат "Космос-2553".

Цей супутник, за словами американських чиновників, призначений для тестування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка може нести ядерний пристрій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони домовилось про обмеження продажу супутникових знімків України. Їх може використовувати Росія

Що відомо про апарат Космос-2553?

За словами джерел, "Космос-2553" не несе ядерної зброї, але американські чиновники кажуть, що на ньому є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь.

Ця зброя, у разі її розгортання, дасть Росії можливість знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "в тій частині космосу, де домінують апарати уряду США і компанії SpaceX".

Супутник був запущений 5 лютого 2022 року і досі подорожує навколо Землі по "незвичайній орбіті".

За словами інших офіційних осіб, він таємно функціонує як платформа для досліджень і розробок неядерних компонентів нової системи озброєнь, яку Росія ще не розгорнула.

Читайте також: Через Путіна світ ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи, - Сунак

Заяви Росії про запуск апарату

Про запуск цього супутника повідомляли в Міноборони Росії й в "Роскосмосі", проте про призначення супутника в релізах говорилося мало - тільки що він оснащений системами для відпрацювання "в умовах впливу радіації й важких заряджених частинок".

У Росії стверджують, що космічний апарат призначений для наукових досліджень, але американські офіційні особи вважають цю заяву неправдоподібною.

Один зі співрозмовників WSJ заявив, що назвав запущений супутник "прототипом" зброї, водночас інші стверджують, що російська програма не просунулася так далеко й заявляють, що його запущено в рамках російської ядерної антисупутникової програми.

"Орбіта знаходиться в регіоні, який не використовується жодним іншим космічним апаратом, що саме по собі дещо незвично й орбіта — це регіон з вищим рівнем радіації, ніж на звичайних навколоземних орбітах, але недостатньо високим, щоб дозволити прискорене тестування електроніки, як це описує Росія", - сказала помічниця держсекретаря США Меллорі Стюарт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї в космос, - Reuters