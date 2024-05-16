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Новини
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У лютому 2022 року РФ запустила в космос дослідницький апарат із компонентами ядерної протисупутникової зброї, - WSJ

РФ запустила в космос дослідницький апарат Космос-2553

За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росія запустила в космос супутник "Космос-2553", що несе компоненти системи протисупутникової ядерної зброї.

 Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у лютому 2022 року за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, РФ запустила в космос дослідницький апарат "Космос-2553".

Цей супутник, за словами американських чиновників, призначений для тестування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка може нести ядерний пристрій.

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Що відомо про апарат Космос-2553?

За словами джерел, "Космос-2553" не несе ядерної зброї, але американські чиновники кажуть, що на ньому є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь.

Російський апарат Космос-2553

Ця зброя, у разі її розгортання, дасть Росії можливість знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "в тій частині космосу, де домінують апарати уряду США і компанії SpaceX".

Супутник був запущений 5 лютого 2022 року і досі подорожує навколо Землі по "незвичайній орбіті".

За словами інших офіційних осіб, він таємно функціонує як платформа для досліджень і розробок неядерних компонентів нової системи озброєнь, яку Росія ще не розгорнула.

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Заяви Росії про запуск апарату

Про запуск цього супутника повідомляли в Міноборони Росії й в "Роскосмосі", проте про призначення супутника в релізах говорилося мало - тільки що він оснащений системами для відпрацювання "в умовах впливу радіації й важких заряджених частинок".

У Росії стверджують, що космічний апарат призначений для наукових досліджень, але американські офіційні особи вважають цю заяву неправдоподібною.

Один зі співрозмовників WSJ заявив, що назвав запущений супутник "прототипом" зброї, водночас інші стверджують, що російська програма не просунулася так далеко й заявляють, що його запущено в рамках російської ядерної антисупутникової програми.

"Орбіта знаходиться в регіоні, який не використовується жодним іншим космічним апаратом, що саме по собі дещо незвично й орбіта — це регіон з вищим рівнем радіації, ніж на звичайних навколоземних орбітах, але недостатньо високим, щоб дозволити прискорене тестування електроніки, як це описує Росія", - сказала помічниця держсекретаря США Меллорі Стюарт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї в космос, - Reuters

Автор: 

космос (860) росія (64923) супутник (293) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+6
а більше катайте кацапів на МКС.
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16.05.2024 14:03
+2
Та не смішіть людей. Зовсім не слідкують за новинами. Поранений в сраку рогозін вже давно на Марс висадився. З батута.
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16.05.2024 14:02
+2
а патамушта космас внє палітікі.
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16.05.2024 14:10
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Та не смішіть людей. Зовсім не слідкують за новинами. Поранений в сраку рогозін вже давно на Марс висадився. З батута.
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16.05.2024 14:02 Відповісти
а більше катайте кацапів на МКС.
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16.05.2024 14:03 Відповісти
З подивом дізнався, що американці самі досі катаються на "Союзах".
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16.05.2024 14:06 Відповісти
а патамушта космас внє палітікі.
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16.05.2024 14:10 Відповісти
ща позвоню знайомим інопланетянам - хай порішають вопрос
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16.05.2024 14:04 Відповісти
як же все це кацапське пугалово своїми вундервафлями заїбло...
вже бачили їхню бурбухайку - "залізний капут"!
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16.05.2024 14:06 Відповісти
Если в США об этом упорно говорят, значит действительно что-то происходит.
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16.05.2024 14:07 Відповісти
Америкоси знов навалили повні штани цеглин. Може там і немає того рівня загрози, але вже поичнається: "Боже мій! Що ж робити? Це ж ескалація у космосі! Ми на Землі не можемо собі ради дати, а тут ще таке! А-а-а-а-а!!!" Лякають самі себе, а русня лише тішиться з цього.
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16.05.2024 14:10 Відповісти
зі своїх вигреби спочятку.
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16.05.2024 14:13 Відповісти
А навіщо тестувати електроніку в космосі в умовах підвищеної радіації, коли набагато простіше і дешевше це зробити на Землі?
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16.05.2024 14:11 Відповісти
> Ця зброя, у разі її розгортання, дасть Росії можливість знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "в тій частині космосу, де домінують апарати уряду США і компанії SpaceX".

і що штати зроблять? Нагадало, як росіяни поламали MQ-9, а американці переживали, чи не поранились узкіє пілоти в трусіках
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16.05.2024 14:20 Відповісти
Уверенные в своей силе не устраивают истерик.
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16.05.2024 14:28 Відповісти
Ще за совка були подібні розробки. Нічого особливого: ЕМІ після ядерного вибуху палить електроніку навкруги.
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16.05.2024 14:27 Відповісти
так разве проблема запустить спутник начиненный взрывчатым веществом который в нужный момент можно подорвать?
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16.05.2024 14:31 Відповісти
 
 