В феврале 2022 года РФ запустила в космос исследовательский аппарат с компонентами ядерного противоспутникового оружия, - WSJ

За несколько недель до начала полномасштабного вторжения Россия запустила в космос спутник "Космос-2553", несущий компоненты системы противоспутникового ядерного оружия.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в феврале 2022 года за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину, РФ запустила в космос исследовательский аппарат "Космос-2553".

Этот спутник, по словам американских чиновников, предназначен для тестирования компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое может нести ядерное устройство.

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Что известно об аппарате Космос-2553?

По словам источников, "Космос-2553" не несет ядерного оружия, но американские чиновники говорят, что на нем есть неядерные компоненты новой российской системы вооружений.

Это оружие, в случае его развертывания, даст России возможность уничтожить с помощью ядерного взрыва сотни спутников на низкой околоземной орбите "в той части космоса, где доминируют аппараты правительства США и компании SpaceX".

Спутник был запущен 5 февраля 2022 года и до сих пор путешествует вокруг Земли по "необычной орбите".

По словам других официальных лиц, он тайно функционирует как платформа для исследований и разработок неядерных компонентов новой системы вооружений, которую Россия еще не развернула.

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Заявления России о запуске аппарата

О запуске этого спутника сообщали в Минобороны России и в "Роскосмосе", однако о назначении спутника в релизах говорилось мало - только что он оснащен системами для отработки "в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц".

В России утверждают, что космический аппарат предназначен для научных исследований, но американские официальные лица считают это заявление неправдоподобным.

Один из собеседников WSJ заявил, что назвал запущенный спутник "прототипом" оружия, в то же время другие утверждают, что российская программа не продвинулась так далеко и заявляют, что он запущен в рамках российской ядерной антиспутниковой программы.

"Орбита находится в регионе, который не используется ни одним другим космическим аппаратом, что само по себе несколько необычно и орбита - это регион с более высоким уровнем радиации, чем на обычных околоземных орбитах, но недостаточно высоким, чтобы позволить ускоренное тестирование электроники, как это описывает Россия", - сказала помощница госсекретаря США Мэллори Стюарт.

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