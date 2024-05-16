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В феврале 2022 года РФ запустила в космос исследовательский аппарат с компонентами ядерного противоспутникового оружия, - WSJ

РФ запустила в космос дослідницький апарат Космос-2553

За несколько недель до начала полномасштабного вторжения Россия запустила в космос спутник "Космос-2553", несущий компоненты системы противоспутникового ядерного оружия.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в феврале 2022 года за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину, РФ запустила в космос исследовательский аппарат "Космос-2553".

Этот спутник, по словам американских чиновников, предназначен для тестирования компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое может нести ядерное устройство.

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Что известно об аппарате Космос-2553?

По словам источников, "Космос-2553" не несет ядерного оружия, но американские чиновники говорят, что на нем есть неядерные компоненты новой российской системы вооружений.

Російський апарат Космос-2553

Это оружие, в случае его развертывания, даст России возможность уничтожить с помощью ядерного взрыва сотни спутников на низкой околоземной орбите "в той части космоса, где доминируют аппараты правительства США и компании SpaceX".

Спутник был запущен 5 февраля 2022 года и до сих пор путешествует вокруг Земли по "необычной орбите".

По словам других официальных лиц, он тайно функционирует как платформа для исследований и разработок неядерных компонентов новой системы вооружений, которую Россия еще не развернула.

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Заявления России о запуске аппарата

О запуске этого спутника сообщали в Минобороны России и в "Роскосмосе", однако о назначении спутника в релизах говорилось мало - только что он оснащен системами для отработки "в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц".

В России утверждают, что космический аппарат предназначен для научных исследований, но американские официальные лица считают это заявление неправдоподобным.

Один из собеседников WSJ заявил, что назвал запущенный спутник "прототипом" оружия, в то же время другие утверждают, что российская программа не продвинулась так далеко и заявляют, что он запущен в рамках российской ядерной антиспутниковой программы.

"Орбита находится в регионе, который не используется ни одним другим космическим аппаратом, что само по себе несколько необычно и орбита - это регион с более высоким уровнем радиации, чем на обычных околоземных орбитах, но недостаточно высоким, чтобы позволить ускоренное тестирование электроники, как это описывает Россия", - сказала помощница госсекретаря США Мэллори Стюарт.

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Автор: 

космос (785) россия (95361) спутник (230) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+6
а більше катайте кацапів на МКС.
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16.05.2024 14:03
+2
Та не смішіть людей. Зовсім не слідкують за новинами. Поранений в сраку рогозін вже давно на Марс висадився. З батута.
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16.05.2024 14:02
+2
а патамушта космас внє палітікі.
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16.05.2024 14:10
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Та не смішіть людей. Зовсім не слідкують за новинами. Поранений в сраку рогозін вже давно на Марс висадився. З батута.
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16.05.2024 14:02 Ответить
а більше катайте кацапів на МКС.
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16.05.2024 14:03 Ответить
З подивом дізнався, що американці самі досі катаються на "Союзах".
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16.05.2024 14:06 Ответить
а патамушта космас внє палітікі.
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16.05.2024 14:10 Ответить
ща позвоню знайомим інопланетянам - хай порішають вопрос
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16.05.2024 14:04 Ответить
як же все це кацапське пугалово своїми вундервафлями заїбло...
вже бачили їхню бурбухайку - "залізний капут"!
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16.05.2024 14:06 Ответить
Если в США об этом упорно говорят, значит действительно что-то происходит.
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16.05.2024 14:07 Ответить
Америкоси знов навалили повні штани цеглин. Може там і немає того рівня загрози, але вже поичнається: "Боже мій! Що ж робити? Це ж ескалація у космосі! Ми на Землі не можемо собі ради дати, а тут ще таке! А-а-а-а-а!!!" Лякають самі себе, а русня лише тішиться з цього.
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16.05.2024 14:10 Ответить
зі своїх вигреби спочятку.
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16.05.2024 14:13 Ответить
А навіщо тестувати електроніку в космосі в умовах підвищеної радіації, коли набагато простіше і дешевше це зробити на Землі?
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16.05.2024 14:11 Ответить
> Ця зброя, у разі її розгортання, дасть Росії можливість знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "в тій частині космосу, де домінують апарати уряду США і компанії SpaceX".

і що штати зроблять? Нагадало, як росіяни поламали MQ-9, а американці переживали, чи не поранились узкіє пілоти в трусіках
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16.05.2024 14:20 Ответить
Уверенные в своей силе не устраивают истерик.
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16.05.2024 14:28 Ответить
Ще за совка були подібні розробки. Нічого особливого: ЕМІ після ядерного вибуху палить електроніку навкруги.
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16.05.2024 14:27 Ответить
так разве проблема запустить спутник начиненный взрывчатым веществом который в нужный момент можно подорвать?
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16.05.2024 14:31 Ответить
 
 