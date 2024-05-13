Из-за Путина мир ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса, - Сунак

Из-за безрассудных действий российского диктатора Владимира Путина мир сейчас ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война вернулась в Европу. Наши союзники по НАТО предупреждают, что если Путин добьется успеха в Украине, они могут стать следующими. Безрассудство Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", - сказал Сунак.

Он также напомнил об отравлении Россией людей на территории Великобритании.

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Что такое Карибский кризис?

Отметим, что термином "Карибский кризис" называют напряженное противостояние между Советским Союзом и США, которое было вызвано тайным размещением СССР ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года. Тогда впервые за всю историю человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны