Из-за Путина мир ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса, - Сунак
Из-за безрассудных действий российского диктатора Владимира Путина мир сейчас ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Война вернулась в Европу. Наши союзники по НАТО предупреждают, что если Путин добьется успеха в Украине, они могут стать следующими. Безрассудство Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", - сказал Сунак.
Он также напомнил об отравлении Россией людей на территории Великобритании.
Что такое Карибский кризис?
Отметим, что термином "Карибский кризис" называют напряженное противостояние между Советским Союзом и США, которое было вызвано тайным размещением СССР ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года. Тогда впервые за всю историю человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны
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і йо@нуте одоробало має намір залякати весь світ своїм ядерним попелом 😡
здохни , падлюка рашинська і дай всім спокій 🤬
для нього підходяще слово , бо люди ще не придумали 🙁
мало хто може ним бути це ж потрібно затрелити або засудити невинного, розвішувати мертвих дітей на ялинках а потім друкувати в газетах правда , що бендерівці вбивають дітей і т п
людина на таке не здатна чекіст так , ось ***** саме представник такого виду істот