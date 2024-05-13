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Новости
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Из-за Путина мир ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса, - Сунак

Сунак про ядерну загрозу

Из-за безрассудных действий российского диктатора Владимира Путина мир сейчас ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война вернулась в Европу. Наши союзники по НАТО предупреждают, что если Путин добьется успеха в Украине, они могут стать следующими. Безрассудство Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", - сказал Сунак.

Он также напомнил об отравлении Россией людей на территории Великобритании.

Также читайте: В случае войны в Швеции могут разместить ядерное оружие, - премьер-министр Кристерссон

Что такое Карибский кризис?

Отметим, что термином "Карибский кризис" называют напряженное противостояние между Советским Союзом и США, которое было вызвано тайным размещением СССР ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года. Тогда впервые за всю историю человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны

Автор: 

ядерное оружие (1329) ядерная безопасность (492) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+10
Кремлівський фюрер відчуває близьку смерть , тому ось це хворе
і йо@нуте одоробало має намір залякати весь світ своїм ядерним попелом 😡
здохни , падлюка рашинська і дай всім спокій 🤬
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13.05.2024 15:19
+6
до тих пір поки ядерна зброя не стоїть в Україні , Польщі , країнах Прибалтики а лишень в бульборусії не приходиться порівнювати з "карибською куйнею"
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13.05.2024 15:21
+5
чекіст
мало хто може ним бути це ж потрібно затрелити або засудити невинного, розвішувати мертвих дітей на ялинках а потім друкувати в газетах правда , що бендерівці вбивають дітей і т п
людина на таке не здатна чекіст так , ось ***** саме представник такого виду істот
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13.05.2024 15:39
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Кремлівський фюрер відчуває близьку смерть , тому ось це хворе
і йо@нуте одоробало має намір залякати весь світ своїм ядерним попелом 😡
здохни , падлюка рашинська і дай всім спокій 🤬
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13.05.2024 15:19 Ответить
до тих пір поки ядерна зброя не стоїть в Україні , Польщі , країнах Прибалтики а лишень в бульборусії не приходиться порівнювати з "карибською куйнею"
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13.05.2024 15:21 Ответить
Я вважаю , що ху@ло настільки мерзотна істота , що важко знайти
для нього підходяще слово , бо люди ще не придумали 🙁
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13.05.2024 15:24 Ответить
чекіст
мало хто може ним бути це ж потрібно затрелити або засудити невинного, розвішувати мертвих дітей на ялинках а потім друкувати в газетах правда , що бендерівці вбивають дітей і т п
людина на таке не здатна чекіст так , ось ***** саме представник такого виду істот
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13.05.2024 15:39 Ответить
Шкода що Карибська криза так закінчилася! Може б совок зник з лиця Землі! І зовсім інше життя почалось!
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13.05.2024 15:34 Ответить
У ядерній війні неможе бути переможців. Й всі це знають. Засрашка блефує просто.
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13.05.2024 15:47 Ответить
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13.05.2024 15:45 Ответить
Це вже точно не Порошенко винен.
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13.05.2024 15:55 Ответить
Ніякої ядерної зброї кремль не використає - це його єдиний козир, викинувши який вже бити буде нічим .....
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13.05.2024 15:56 Ответить
ЯО вернуть в Украину.
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13.05.2024 17:50 Ответить
 
 