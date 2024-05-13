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Новини
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Через Путіна світ ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи, - Сунак

Сунак про ядерну загрозу

Через безрозсудні дії російського диктатора Володимира Путіна світ наразі є ближчим до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна повернулася в Європу. Наші союзники по НАТО попереджають, що якщо Путін досягне успіху в Україні, вони можуть стати наступними. Безрозсудність Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи", - сказав Сунак.

Він також нагадав про отруєння Росією людей на території Великої Британії.

Також читайте: У разі війни у Швеції можуть розмістити ядерну зброю, - прем’єр-міністр Крістерссон

Що таке Карибська криза?

Зазначимо, що терміном "Карибська криза" називають напружене протистояння між Радянським Союзом і США, яке було спричинено таємним розміщенням СРСР ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962. Тоді вперше за всю історію людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни.

Автор: 

ядерна зброя (1148) ядерна безпека (561) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+10
Кремлівський фюрер відчуває близьку смерть , тому ось це хворе
і йо@нуте одоробало має намір залякати весь світ своїм ядерним попелом 😡
здохни , падлюка рашинська і дай всім спокій 🤬
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13.05.2024 15:19
+6
до тих пір поки ядерна зброя не стоїть в Україні , Польщі , країнах Прибалтики а лишень в бульборусії не приходиться порівнювати з "карибською куйнею"
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13.05.2024 15:21
+5
чекіст
мало хто може ним бути це ж потрібно затрелити або засудити невинного, розвішувати мертвих дітей на ялинках а потім друкувати в газетах правда , що бендерівці вбивають дітей і т п
людина на таке не здатна чекіст так , ось ***** саме представник такого виду істот
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13.05.2024 15:39
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Кремлівський фюрер відчуває близьку смерть , тому ось це хворе
і йо@нуте одоробало має намір залякати весь світ своїм ядерним попелом 😡
здохни , падлюка рашинська і дай всім спокій 🤬
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13.05.2024 15:19 Відповісти
до тих пір поки ядерна зброя не стоїть в Україні , Польщі , країнах Прибалтики а лишень в бульборусії не приходиться порівнювати з "карибською куйнею"
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13.05.2024 15:21 Відповісти
Я вважаю , що ху@ло настільки мерзотна істота , що важко знайти
для нього підходяще слово , бо люди ще не придумали 🙁
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13.05.2024 15:24 Відповісти
чекіст
мало хто може ним бути це ж потрібно затрелити або засудити невинного, розвішувати мертвих дітей на ялинках а потім друкувати в газетах правда , що бендерівці вбивають дітей і т п
людина на таке не здатна чекіст так , ось ***** саме представник такого виду істот
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13.05.2024 15:39 Відповісти
Шкода що Карибська криза так закінчилася! Може б совок зник з лиця Землі! І зовсім інше життя почалось!
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13.05.2024 15:34 Відповісти
У ядерній війні неможе бути переможців. Й всі це знають. Засрашка блефує просто.
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13.05.2024 15:47 Відповісти
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13.05.2024 15:45 Відповісти
Це вже точно не Порошенко винен.
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13.05.2024 15:55 Відповісти
Ніякої ядерної зброї кремль не використає - це його єдиний козир, викинувши який вже бити буде нічим .....
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13.05.2024 15:56 Відповісти
ЯО вернуть в Украину.
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13.05.2024 17:50 Відповісти
 
 