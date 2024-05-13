Через Путіна світ ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи, - Сунак

Через безрозсудні дії російського диктатора Володимира Путіна світ наразі є ближчим до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна повернулася в Європу. Наші союзники по НАТО попереджають, що якщо Путін досягне успіху в Україні, вони можуть стати наступними. Безрозсудність Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи", - сказав Сунак.

Він також нагадав про отруєння Росією людей на території Великої Британії.

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Що таке Карибська криза?

Зазначимо, що терміном "Карибська криза" називають напружене протистояння між Радянським Союзом і США, яке було спричинено таємним розміщенням СРСР ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962. Тоді вперше за всю історію людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни.