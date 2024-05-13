Через Путіна світ ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи, - Сунак
Через безрозсудні дії російського диктатора Володимира Путіна світ наразі є ближчим до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Війна повернулася в Європу. Наші союзники по НАТО попереджають, що якщо Путін досягне успіху в Україні, вони можуть стати наступними. Безрозсудність Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи", - сказав Сунак.
Він також нагадав про отруєння Росією людей на території Великої Британії.
Що таке Карибська криза?
Зазначимо, що терміном "Карибська криза" називають напружене протистояння між Радянським Союзом і США, яке було спричинено таємним розміщенням СРСР ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962. Тоді вперше за всю історію людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни.
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і йо@нуте одоробало має намір залякати весь світ своїм ядерним попелом 😡
здохни , падлюка рашинська і дай всім спокій 🤬
для нього підходяще слово , бо люди ще не придумали 🙁
мало хто може ним бути це ж потрібно затрелити або засудити невинного, розвішувати мертвих дітей на ялинках а потім друкувати в газетах правда , що бендерівці вбивають дітей і т п
людина на таке не здатна чекіст так , ось ***** саме представник такого виду істот