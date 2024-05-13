У разі війни у Швеції можуть розмістити ядерну зброю, - прем’єр-міністр Крістерссон
Влада Швеції заявила, що готова розмістити на своїй території американське ядерне озброєння у разі війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Expressen, про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
"У разі війни це зовсім інше питання. Якщо трапиться найгірше, демократичні країни в нашій частині світу, звісно, мають бути в змозі захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї", - заявив він.
При цьому він додав, що "все членство Швеції в НАТО і вся шведська оборона спрямовані на те, щоб не допустити такої ситуації".
"Якби Україна була членом НАТО, вона б не зазнала нападу з боку Росії", - підкреслив прем'єр.
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The Fifth Third
показати весь коментар13.05.2024 13:05 Відповісти Мені подобається 2
Алекс Скела
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Максим Українець
показати весь коментар13.05.2024 14:00 Відповісти Мені подобається 2
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