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У разі війни у Швеції можуть розмістити ядерну зброю, - прем’єр-міністр Крістерссон

Ульф Крістерссон

Влада Швеції заявила, що готова розмістити на своїй території американське ядерне озброєння у разі війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Expressen, про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"У разі війни це зовсім інше питання. Якщо трапиться найгірше, демократичні країни в нашій частині світу, звісно, мають бути в змозі захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї", - заявив він.

При цьому він додав, що "все членство Швеції в НАТО і вся шведська оборона спрямовані на те, щоб не допустити такої ситуації".

"Якби Україна була членом НАТО, вона б не зазнала нападу з боку Росії", - підкреслив прем'єр.

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Автор: 

Швеція (951) ядерна зброя (1148)


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тоді вже пізно буде герр Крістерссон
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13.05.2024 13:05 Відповісти
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13.05.2024 13:20 Відповісти
У РАЗІ ВІЙНИ розміщувати буде вже ПІЗНО. Ядерна зброя це такий специфічний вид зброї, який або має лякати агресора починати війни, або ж застосовуватися на випередження (якщо складатиметься так, що війни не уникнути).
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13.05.2024 14:00 Відповісти
 
 