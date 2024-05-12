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Путін блефує щодо використання ядерної зброї, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в ток-шоу ВВС Hard Talk заявив, що червоні лінії потрібно провести не для Заходу, а для Путіна

За словами глави литовської дипломатії, ядерний шантаж Путіна є блефом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Він від цього нічого не виграє, але може втратити все. Деякі держави на його боці, принаймні він так вважає. Китай явно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж більше на боці Путіна. Але якби загрози стали реальністю, все партнерство зникло б миттєво", – сказав він.

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Ландсбергіс чітко дав зрозуміти, що позиція деяких великих держав щодо уникнення ескалації може бути катастрофічною.

"Цей шлях, якщо ми будемо дотримуватися нашої стратегії, веде до знищення країни. Це може призвести до реального конфлікту вже за межами України, можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо дуже чіткий сигнал Путіну: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо", - сказав він.

Автор: 

путін володимир (23767) ядерна зброя (1148) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+4
препрошую, а якщо пес хворий на сказ що з ним роблять?
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12.05.2024 00:48
+4
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12.05.2024 02:39
+3
А ведь эти дебилы могут и на своей территории подорвать ядерную бомбу. Не спрашивайте про логику, но условно Воронеж (он уже заждался), или тот же Белгород (а почему бы и нет?) могут же. Ну а что им может помешать?
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12.05.2024 00:40
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А ведь эти дебилы могут и на своей территории подорвать ядерную бомбу. Не спрашивайте про логику, но условно Воронеж (он уже заждался), или тот же Белгород (а почему бы и нет?) могут же. Ну а что им может помешать?
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12.05.2024 00:40 Відповісти
А яка мета хоч буде? Звинуватити якусь ядерну державу щоб напасти?
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12.05.2024 00:44 Відповісти
с@кабєєва про це неодноразово щось белькотила в ефірі..
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12.05.2024 01:48 Відповісти
Я ж сказал сразу - не спрашивайте про логику. У этих ипанутых нет логики
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12.05.2024 12:54 Відповісти
Головне чим далі від нашого кордону
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12.05.2024 01:43 Відповісти
Коли пес гавкає, то є два варіанти, може вкусити, а може і не вкусити. Коли пес бачить,що твої сили мають перевагу і ти не тікаєш,то скоріше всього не вкусить.
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12.05.2024 00:41 Відповісти
препрошую, а якщо пес хворий на сказ що з ним роблять?
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12.05.2024 00:48 Відповісти
Парадокс в тому, що сучий руський пес не скажений і дуууже хоче довго жити
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12.05.2024 00:50 Відповісти
стривайте, тоді щоб це встановити його потрібно відловити і доставити у гаагу там він зможе побити рекорд мілошевича
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12.05.2024 00:58 Відповісти
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12.05.2024 02:35 Відповісти
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12.05.2024 02:39 Відповісти
Нагадали мені про мого пса. 100 років тому, коли мій стафф ще був молодий й живий, ми із ним та сином гуляли на районі парком - а потім пішли до магазу собачих радощів через приватний сектор. На нас вибігла свора якихось бродячих псів..поки я думала як і куди закинути сина, пес став у позу і матюками собачими щось став пояснювати отій бидлосворі..ті позадкували й звалили..

мокши теж розуміють тільки мову матюків та сили. По іншому - ніяк..
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12.05.2024 01:55 Відповісти
ці мокши виглядають так..

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12.05.2024 02:37 Відповісти
птн-хло,
рф-орда терорист!
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12.05.2024 02:32 Відповісти
***** вже все перепробувало у війні проти України, і нічого в цього півтораметрового дрища не вийшло, Україна била і буде бити дику лапотну орду. Ну а його висери про ЯО - це аргументи слабаків, над якими сміються.
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12.05.2024 08:00 Відповісти
100% ***** с психологией гопника БЛЕФУЕТ. Как в жизни : гопники могут толпой запугивать, а стоит гопнику кастетом по **.у заехать, он будет в соплях ползать на коленях прощение просить. ТОЧНО ТАК и в этом.
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12.05.2024 12:08 Відповісти
Так в том то и конфетка, что когда есть чем блефовать, тем и блефуют! А вот когда нехером хером--- тогда вякают и кукуют! Выбирайте. Только вот с некуя выбирать.
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12.05.2024 12:26 Відповісти
 
 