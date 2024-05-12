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Путин блефует по поводу использования ядерного оружия, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в ток-шоу ВВС Hard Talk заявил, что красные линии нужно провести не для Запада, а для Путина

По словам главы литовской дипломатии, ядерный шантаж Путина является блефом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Он от этого ничего не выиграет, но может потерять все. Некоторые государства на его стороне, по крайней мере он так считает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже больше на стороне Путина. Но если бы угрозы стали реальностью, все партнерство исчезло бы мгновенно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь недалеко от границы с Украиной строит военную базу, где, вероятно, РФ будет хранить ядерное оружие, - NYT

Ландсбергис четко дал понять, что позиция некоторых крупных государств по избежанию эскалации может быть катастрофической.

"Этот путь, если мы будем придерживаться нашей стратегии, ведет к уничтожению страны. Это может привести к реальному конфликту уже за пределами Украины, могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем", - сказал он.

Автор: 

путин владимир (31219) ядерное оружие (1329) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+4
препрошую, а якщо пес хворий на сказ що з ним роблять?
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12.05.2024 00:48
+4
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12.05.2024 02:39
+3
А ведь эти дебилы могут и на своей территории подорвать ядерную бомбу. Не спрашивайте про логику, но условно Воронеж (он уже заждался), или тот же Белгород (а почему бы и нет?) могут же. Ну а что им может помешать?
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12.05.2024 00:40
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А ведь эти дебилы могут и на своей территории подорвать ядерную бомбу. Не спрашивайте про логику, но условно Воронеж (он уже заждался), или тот же Белгород (а почему бы и нет?) могут же. Ну а что им может помешать?
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12.05.2024 00:40 Ответить
А яка мета хоч буде? Звинуватити якусь ядерну державу щоб напасти?
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12.05.2024 00:44 Ответить
с@кабєєва про це неодноразово щось белькотила в ефірі..
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12.05.2024 01:48 Ответить
Я ж сказал сразу - не спрашивайте про логику. У этих ипанутых нет логики
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12.05.2024 12:54 Ответить
Головне чим далі від нашого кордону
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12.05.2024 01:43 Ответить
Коли пес гавкає, то є два варіанти, може вкусити, а може і не вкусити. Коли пес бачить,що твої сили мають перевагу і ти не тікаєш,то скоріше всього не вкусить.
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12.05.2024 00:41 Ответить
препрошую, а якщо пес хворий на сказ що з ним роблять?
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12.05.2024 00:48 Ответить
Парадокс в тому, що сучий руський пес не скажений і дуууже хоче довго жити
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12.05.2024 00:50 Ответить
стривайте, тоді щоб це встановити його потрібно відловити і доставити у гаагу там він зможе побити рекорд мілошевича
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12.05.2024 00:58 Ответить
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12.05.2024 02:35 Ответить
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12.05.2024 02:39 Ответить
Нагадали мені про мого пса. 100 років тому, коли мій стафф ще був молодий й живий, ми із ним та сином гуляли на районі парком - а потім пішли до магазу собачих радощів через приватний сектор. На нас вибігла свора якихось бродячих псів..поки я думала як і куди закинути сина, пес став у позу і матюками собачими щось став пояснювати отій бидлосворі..ті позадкували й звалили..

мокши теж розуміють тільки мову матюків та сили. По іншому - ніяк..
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12.05.2024 01:55 Ответить
ці мокши виглядають так..

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12.05.2024 02:37 Ответить
птн-хло,
рф-орда терорист!
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12.05.2024 02:32 Ответить
***** вже все перепробувало у війні проти України, і нічого в цього півтораметрового дрища не вийшло, Україна била і буде бити дику лапотну орду. Ну а його висери про ЯО - це аргументи слабаків, над якими сміються.
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12.05.2024 08:00 Ответить
100% ***** с психологией гопника БЛЕФУЕТ. Как в жизни : гопники могут толпой запугивать, а стоит гопнику кастетом по **.у заехать, он будет в соплях ползать на коленях прощение просить. ТОЧНО ТАК и в этом.
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12.05.2024 12:08 Ответить
Так в том то и конфетка, что когда есть чем блефовать, тем и блефуют! А вот когда нехером хером--- тогда вякают и кукуют! Выбирайте. Только вот с некуя выбирать.
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12.05.2024 12:26 Ответить
 
 