Путин блефует по поводу использования ядерного оружия, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в ток-шоу ВВС Hard Talk заявил, что красные линии нужно провести не для Запада, а для Путина

По словам главы литовской дипломатии, ядерный шантаж Путина является блефом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Он от этого ничего не выиграет, но может потерять все. Некоторые государства на его стороне, по крайней мере он так считает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже больше на стороне Путина. Но если бы угрозы стали реальностью, все партнерство исчезло бы мгновенно", - сказал он.

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Ландсбергис четко дал понять, что позиция некоторых крупных государств по избежанию эскалации может быть катастрофической.

"Этот путь, если мы будем придерживаться нашей стратегии, ведет к уничтожению страны. Это может привести к реальному конфликту уже за пределами Украины, могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем", - сказал он.