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В случае войны в Швеции могут разместить ядерное оружие, - премьер-министр Кристерссон

Ульф Крістерссон.

Власти Швеции заявили, что готовы разместить на своей территории американское ядерное вооружение в случае войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Expressen, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"В случае войны это совсем другой вопрос. Если случится худшее, демократические страны в нашей части мира, конечно, должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать применением ядерного оружия", - заявил он.

При этом он добавил, что "все членство Швеции в НАТО и вся шведская оборона направлены на то, чтобы не допустить такой ситуации".

"Если бы Украина была членом НАТО, она бы не подверглась нападению со стороны России", - подчеркнул премьер.

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Автор: 

Швеция (999) ядерное оружие (1329)


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тоді вже пізно буде герр Крістерссон
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13.05.2024 13:05 Ответить
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13.05.2024 13:20 Ответить
У РАЗІ ВІЙНИ розміщувати буде вже ПІЗНО. Ядерна зброя це такий специфічний вид зброї, який або має лякати агресора починати війни, або ж застосовуватися на випередження (якщо складатиметься так, що війни не уникнути).
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13.05.2024 14:00 Ответить
 
 