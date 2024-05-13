В случае войны в Швеции могут разместить ядерное оружие, - премьер-министр Кристерссон

Власти Швеции заявили, что готовы разместить на своей территории американское ядерное вооружение в случае войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Expressen, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"В случае войны это совсем другой вопрос. Если случится худшее, демократические страны в нашей части мира, конечно, должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать применением ядерного оружия", - заявил он.

При этом он добавил, что "все членство Швеции в НАТО и вся шведская оборона направлены на то, чтобы не допустить такой ситуации".

"Если бы Украина была членом НАТО, она бы не подверглась нападению со стороны России", - подчеркнул премьер.

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