В случае войны в Швеции могут разместить ядерное оружие, - премьер-министр Кристерссон
Власти Швеции заявили, что готовы разместить на своей территории американское ядерное вооружение в случае войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Expressen, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
"В случае войны это совсем другой вопрос. Если случится худшее, демократические страны в нашей части мира, конечно, должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать применением ядерного оружия", - заявил он.
При этом он добавил, что "все членство Швеции в НАТО и вся шведская оборона направлены на то, чтобы не допустить такой ситуации".
"Если бы Украина была членом НАТО, она бы не подверглась нападению со стороны России", - подчеркнул премьер.
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The Fifth Third
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