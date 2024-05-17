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Нет никаких признаков, что РФ может применить ядерное оружие против Украины, - США в ОБСЕ

рф,зброя,ядерна

США сейчас не фиксируют признаков, что Россия готовится фактически применить ядерное оружие в Украине. Однако продолжают следить за оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник делегации США при ОБСЕ по вопросам контроля над вооружениями Дэниел Вартко во время консультаций в рамках Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

"Соединенные Штаты также однозначно осуждают безответственную риторику России и Беларуси по безрассудному участию в тактических ядерных учениях. Хотя Соединенные Штаты не видят никаких причин для корректировки наших собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готовится фактически применить ядерное оружие в Украине, мы будем продолжать внимательно следить за действиями России", - заявил он.

По словам Вартко, российский диктатор Владимир Путин опрометчиво бряцает "ядерной саблей", "пытаясь запугать нас, чтобы мы не помогали Украине защищать свой народ, свою территорию и свой суверенитет от российского нападения".

"С ядерным оружием нельзя обращаться как с игрушкой, им нельзя беззаботно пользоваться как рычагом в политической игре. Ядерное оружие способно положить конец жизни на нашей планете для всего человечества", - добавил советник.

Напомним, в начале мая издание The New York Times сообщило, что недалеко от белорусского города Осиповичи, что в 190 км от границы с Украиной, строят военный объект, на котором россияне могут хранить ядерное оружие.

Также читайте: В феврале 2022 года РФ запустила в космос исследовательский аппарат с компонентами ядерного противоспутникового оружия, - WSJ

Автор: 

ОБСЕ (4871) россия (95365) США (26409) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+5
Які ознаки мають бути? Відкривання люків шахт?
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17.05.2024 08:24
+4
а ви яйця чешете
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17.05.2024 08:18
+3
тут вже руйнувань на три ядерки, пани союзнички.
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17.05.2024 08:17
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Правила форума Совет форумчан
тут вже руйнувань на три ядерки, пани союзнички.
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17.05.2024 08:17 Ответить
а ви яйця чешете
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17.05.2024 08:18 Ответить
Надо на параше это видео каждый день крутить. 45 млн. свинособак за первые полчаса !!!
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17.05.2024 08:19 Ответить
проблема в том, что итог будет печален для всего мира. ядерная зима отправит человечество в каменный век
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17.05.2024 08:41 Ответить
В следующий виток развития более развитые мыслящие люди будут уничтожать психопатичных презов на 2-й день развязывание им войны
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17.05.2024 08:47 Ответить
Не буде ніякої ядерної зими. Згідно актуальних розрахунків пил осяде за одну добу, а не за рік, як вважали раніше
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17.05.2024 09:08 Ответить
Никакой ядерной зимы от современных термоядерных боеголовок США мощностью 50-400 кт при воздушном их подрыве (300-800 м) не будет. А будет (наоборот) кратковременное потепление в парашных городах- до нескольких миллионов градусов.
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17.05.2024 13:06 Ответить
Стежте! - як вбивають цілии народ
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17.05.2024 08:24 Ответить
Які ознаки мають бути? Відкривання люків шахт?
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17.05.2024 08:24 Ответить
Ні. Відкривання люків шахт можна зупинити стурбованістю, #щобнебулоескалації. А от гриб ядерного вибуху на місці прильоту - це вже підстава скликати засідання радбезу так званої "оон" і рішуче засудити. Ой, пардон, резолюцію із засудженням не приймуть: білорашка, китай і сербія традиційно голосуватимуть проти
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17.05.2024 08:58 Ответить
люки шахт то стратегічна ядерка, що націлена на штати і проти України її в принципі неможливо застосувати. Річ йде про тактичну ядерку, що зберігається на складах окремого відомства. Навіть у самі найжирніші для ядерки брєжнєвські часи в цих частинах були проблеми з транспортом та обслуговуючими спеціалістами і вони тоді провалили всі "маньоври" - а зараз і подавно…
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17.05.2024 11:55 Ответить
Я гадаю що ця заява призначена для заспокоєння надзвичайно стурбованих ескалацією підербюргерів...навіть французів вона не стосується, бо ті відповіли гідно..
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17.05.2024 08:53 Ответить
щось таке..."Для маскування перед світовою спільнотою, підготовки до ядерного нападу ,рашистське куйло використовує куплену американську ширму "
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17.05.2024 09:10 Ответить
Ну, фсьо, Ілон Маск може спати спокійно. Він же ж більше за всіх боіться ядерної війни, бо вона саме йому більше всіх загрожує.
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17.05.2024 09:13 Ответить
Росiя нiколи не буде застосовувати ядерну зброю по землях, якi вона вважає своїми.
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17.05.2024 09:20 Ответить
Мені це подобається! Спочатку вони пишуть: "Немає ніякої ознаки", а потім ті ж видання: "Ми вас ще давно попереджали!"
Журналюгам букви складати - розвага...
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17.05.2024 09:52 Ответить
 
 