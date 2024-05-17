Нет никаких признаков, что РФ может применить ядерное оружие против Украины, - США в ОБСЕ

США сейчас не фиксируют признаков, что Россия готовится фактически применить ядерное оружие в Украине. Однако продолжают следить за оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник делегации США при ОБСЕ по вопросам контроля над вооружениями Дэниел Вартко во время консультаций в рамках Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

"Соединенные Штаты также однозначно осуждают безответственную риторику России и Беларуси по безрассудному участию в тактических ядерных учениях. Хотя Соединенные Штаты не видят никаких причин для корректировки наших собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готовится фактически применить ядерное оружие в Украине, мы будем продолжать внимательно следить за действиями России", - заявил он.

По словам Вартко, российский диктатор Владимир Путин опрометчиво бряцает "ядерной саблей", "пытаясь запугать нас, чтобы мы не помогали Украине защищать свой народ, свою территорию и свой суверенитет от российского нападения".

"С ядерным оружием нельзя обращаться как с игрушкой, им нельзя беззаботно пользоваться как рычагом в политической игре. Ядерное оружие способно положить конец жизни на нашей планете для всего человечества", - добавил советник.

Напомним, в начале мая издание The New York Times сообщило, что недалеко от белорусского города Осиповичи, что в 190 км от границы с Украиной, строят военный объект, на котором россияне могут хранить ядерное оружие.

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