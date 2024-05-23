Украина в ОБСЕ: Войска РФ забуксовали под Волчанском, который хотели взять за два дня

Российская армия сначала планировала взять Киев за три дня, потом Волчанск - за два, Кремль должен наконец осознать, что единственное правильное решение - полностью вывести свои войска из территории Украины.

Об этом заявила временно поверенная в делах Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"820 дней сопротивления Украины является лучшим доказательством того, что вместе мы можем и остановить российскую агрессию, и восстановить верховенство права в Европе. Как недавно заявил министр Кулеба, "за последние несколько лет Украина побеждала на поле боя каждый раз, когда имела достаточно ресурсов. Учитывая это, мы благодарны каждому государству-участнику и каждому лидеру за каждое решение, которое обеспечивает нас всем необходимым вооружением", - сказала она.

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По словам Кувшинниковой, "показательным в этом плане является пробуксовка наступления россиян на Харьковщине".

"По словам некоторых российских военнопленных, российской оккупационной армии была поставлена задача захватить город Волчанск за два дня. Однако эта попытка продолжается уже две недели. Таким образом, после провала планов взять Киев за три дня, а теперь и Волчанск за два дня, Россия наконец должна принять единственное правильное решение - вывести свои войска с украинской территории за один день", - заявила украинский дипломат.

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Кувшинникова подчеркнула, что "это открыло бы реальные перспективы для мира и стабильности в Европе".

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне увязли в уличных боях за Волчанск.