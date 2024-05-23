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Новости Война
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Украина в ОБСЕ: Войска РФ забуксовали под Волчанском, который хотели взять за два дня

Війна

Российская армия сначала планировала взять Киев за три дня, потом Волчанск - за два, Кремль должен наконец осознать, что единственное правильное решение - полностью вывести свои войска из территории Украины.

Об этом заявила временно поверенная в делах Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"820 дней сопротивления Украины является лучшим доказательством того, что вместе мы можем и остановить российскую агрессию, и восстановить верховенство права в Европе. Как недавно заявил министр Кулеба, "за последние несколько лет Украина побеждала на поле боя каждый раз, когда имела достаточно ресурсов. Учитывая это, мы благодарны каждому государству-участнику и каждому лидеру за каждое решение, которое обеспечивает нас всем необходимым вооружением", - сказала она.

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По словам Кувшинниковой, "показательным в этом плане является пробуксовка наступления россиян на Харьковщине".

"По словам некоторых российских военнопленных, российской оккупационной армии была поставлена задача захватить город Волчанск за два дня. Однако эта попытка продолжается уже две недели. Таким образом, после провала планов взять Киев за три дня, а теперь и Волчанск за два дня, Россия наконец должна принять единственное правильное решение - вывести свои войска с украинской территории за один день", - заявила украинский дипломат.

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Кувшинникова подчеркнула, что "это открыло бы реальные перспективы для мира и стабильности в Европе".

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне увязли в уличных боях за Волчанск.

Автор: 

ОБСЕ (4876) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+3
Повзучий наступ не припиняється, і кацапів це влаштовує.
То з якого дива ***** припиняти війну?
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23.05.2024 16:45
+2
Так вони ж буксують на украінськіи землі і після них випалена земля
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23.05.2024 16:27
+2
тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні

у нас і така посада існує? афігєть.
ну, хоч, робоча сосна?
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23.05.2024 16:29
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Так вони ж буксують на украінськіи землі і після них випалена земля
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23.05.2024 16:27 Ответить
Повзучий наступ не припиняється, і кацапів це влаштовує.
То з якого дива ***** припиняти війну?
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23.05.2024 16:45 Ответить
А з якого???
Пшеки купують кацапське зерно, знищуючи украінське , гейропа купує кацапський газ , пентагон купує кацапську нафту - все це наповнює пуйловську казну валютою, за яку кацапи купують мікросхеми та матеріали для ракет в обхід паперових ссанкцій (написано без помилок), США продають ім нітроцелюлозу (сировину для пороху та вибухівки), ЗВР росте -
ТО ЧОМУ БИ І НЕ ВОЮВАТИ???
Орки в черзі стоять - іхати мародерити.
**************.
Воюй хоч до усрачки - м'ясо є , залізо є ...
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23.05.2024 18:43 Ответить
Сирський, тепер ця. Таке враження що вони кацапів дразнять...
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23.05.2024 16:28 Ответить
тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні

у нас і така посада існує? афігєть.
ну, хоч, робоча сосна?
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23.05.2024 16:29 Ответить
Сосне як треба
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23.05.2024 16:33 Ответить
Перевірена кацапка.
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23.05.2024 17:26 Ответить
якісь безкінечні ******* в ролі спікерів
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23.05.2024 16:29 Ответить
У зетварюк ферма з вирощування дебілів..
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23.05.2024 16:48 Ответить
Чому за 2 дні, а не за 2 години чи хвилини?
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23.05.2024 16:35 Ответить
що вона меле
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23.05.2024 16:35 Ответить
Я би не пишався цим фактом, бо їх під вовчанському не було мати взагалі!
І то що вони забуксовали , то оплачено життями тих, хто при наявності укріплень мали би лишитися живими.
Хто розмінував напрямок Вовчанська?
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23.05.2024 16:41 Ответить
В спам, кацап.
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23.05.2024 17:25 Ответить
 
 