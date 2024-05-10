Россия не демонстрирует никакой готовности прекратить войну, - США в ОБСЕ
Россия может и должна остановить свою войну против Украины в любой момент, но она не демонстрирует никакой готовности это сделать.
Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Россия может остановить войну, и она может сделать это в любой момент. И она должна - должна сделать это немедленно. Но она не демонстрирует никакой готовности это сделать", - подчеркнула Брукер.
Она отметила, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии.
Американский дипломат также подняла в своем выступлении тему военных преступлений России против украинских детей. Она указала на отчет ЮНИСЕФ, согласно которому с 2022 года более 1957 украинских детей были убиты или ранены. При этом, эта цифра включает только проверенные ООН сообщения и, вероятно, намного выше.
"По оценкам ЮНИСЕФ, за последние два года дети, живущие в городах вблизи линии фронта российской войны, были вынуждены провести от 3 до 5 тысяч часов, скрываясь под землей. Это эквивалентно четырем-семи месяцам, проведенным в подвале, бункере или яме в земле", - отметила Брукер.
На этом фоне она указала на то, что Соединенные Штаты "с гордостью поддерживают проект ОБСЕ "Программа поддержки Украины", направленный на удовлетворение психосоциальных потребностей детей".
"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с Украиной, ОБСЕ и другими партнерами, чтобы обеспечить тем, кто страдает в Украине, поддержку, в которой они нуждаются. Целое поколение украинских детей рассчитывает на нашу помощь", - заявила Брукер.
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Але якого тоді "миру" збирається так званий "саміт" за місяць? Про який взагалі мир може йти мова, коли агресор пре вперед і зупинятися не збирається?
Вони просуваються, хочь і повільно, але просуваються!
Дратує інше, що на 3 му році війни це просування намагаються зупинити не фортифікаціями ні ЯЗ ні виробництвом зброї, а життями українців.
напевно тому що останні ніц не коштують, а в інших випадках вкладатися треба. А то не в традиціях укр "еліти" , в якої має бути тільки + без ризику!