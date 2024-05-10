Россия не демонстрирует никакой готовности прекратить войну, - США в ОБСЕ

Россия может и должна остановить свою войну против Украины в любой момент, но она не демонстрирует никакой готовности это сделать.

Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия может остановить войну, и она может сделать это в любой момент. И она должна - должна сделать это немедленно. Но она не демонстрирует никакой готовности это сделать", - подчеркнула Брукер.

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Она отметила, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии.

Американский дипломат также подняла в своем выступлении тему военных преступлений России против украинских детей. Она указала на отчет ЮНИСЕФ, согласно которому с 2022 года более 1957 украинских детей были убиты или ранены. При этом, эта цифра включает только проверенные ООН сообщения и, вероятно, намного выше.

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"По оценкам ЮНИСЕФ, за последние два года дети, живущие в городах вблизи линии фронта российской войны, были вынуждены провести от 3 до 5 тысяч часов, скрываясь под землей. Это эквивалентно четырем-семи месяцам, проведенным в подвале, бункере или яме в земле", - отметила Брукер.

На этом фоне она указала на то, что Соединенные Штаты "с гордостью поддерживают проект ОБСЕ "Программа поддержки Украины", направленный на удовлетворение психосоциальных потребностей детей".

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"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с Украиной, ОБСЕ и другими партнерами, чтобы обеспечить тем, кто страдает в Украине, поддержку, в которой они нуждаются. Целое поколение украинских детей рассчитывает на нашу помощь", - заявила Брукер.