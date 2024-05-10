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Новости Война
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Россия не демонстрирует никакой готовности прекратить войну, - США в ОБСЕ

обсє

Россия может и должна остановить свою войну против Украины в любой момент, но она не демонстрирует никакой готовности это сделать.

Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия может остановить войну, и она может сделать это в любой момент. И она должна - должна сделать это немедленно. Но она не демонстрирует никакой готовности это сделать", - подчеркнула Брукер.

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Она отметила, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии.

Американский дипломат также подняла в своем выступлении тему военных преступлений России против украинских детей. Она указала на отчет ЮНИСЕФ, согласно которому с 2022 года более 1957 украинских детей были убиты или ранены. При этом, эта цифра включает только проверенные ООН сообщения и, вероятно, намного выше.

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"По оценкам ЮНИСЕФ, за последние два года дети, живущие в городах вблизи линии фронта российской войны, были вынуждены провести от 3 до 5 тысяч часов, скрываясь под землей. Это эквивалентно четырем-семи месяцам, проведенным в подвале, бункере или яме в земле", - отметила Брукер.

На этом фоне она указала на то, что Соединенные Штаты "с гордостью поддерживают проект ОБСЕ "Программа поддержки Украины", направленный на удовлетворение психосоциальных потребностей детей".

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"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с Украиной, ОБСЕ и другими партнерами, чтобы обеспечить тем, кто страдает в Украине, поддержку, в которой они нуждаются. Целое поколение украинских детей рассчитывает на нашу помощь", - заявила Брукер.

Автор: 

ОБСЕ (4875) россия (95393) США (26471)


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США підтримують... Хто зна яка моча стукне в голову трампушці і республіканцям.
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10.05.2024 09:20 Ответить
Оце так новина!..
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10.05.2024 09:26 Ответить
Чому барана називають БАРАНОМ ? Ні, не тому що він б'ється головою в стінку. То чому світ має повірити, що баран не знайде ... чергову стінку ?
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10.05.2024 09:40 Ответить
Тягнути з наданням допомоги по півроку це гарна мотивація ***** лізти далі
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10.05.2024 09:49 Ответить
Ще досі невиліковні толеруни ніяк не втямлять, що якщо не ******* кацапів, вони будуть ******* їх, цих безпробудних толерастів
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10.05.2024 10:03 Ответить
Ідіоти. Якого біса ***** захоче "припинити війну", якщо дякуючи вашій імпотентності, він кожен день просувається вперед? Він обрав війну на виснаження, а судячи по тому, що Захід на 3 році війни вже обісрався, у ***** е усі шанси захвати, якщо не всю Україну, то її частину.
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10.05.2024 10:06 Ответить
Констатація дуже правильна.

Але якого тоді "миру" збирається так званий "саміт" за місяць? Про який взагалі мир може йти мова, коли агресор пре вперед і зупинятися не збирається?
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10.05.2024 10:29 Ответить
А чому їй припиняти?
Вони просуваються, хочь і повільно, але просуваються!
Дратує інше, що на 3 му році війни це просування намагаються зупинити не фортифікаціями ні ЯЗ ні виробництвом зброї, а життями українців.

напевно тому що останні ніц не коштують, а в інших випадках вкладатися треба. А то не в традиціях укр "еліти" , в якої має бути тільки + без ризику!
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10.05.2024 13:51 Ответить
 
 