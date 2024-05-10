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Новости Война
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Россияне, по данным западной разведки, в ближайшие недели усилят атаки, - CNN

війна,зсу,армія,воїн,захисник

В ближайшие несколько недель Россия усилит наземные и воздушные атаки на Украину, используя время, когда еще не поступила военная помощь США.

Об этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на трех знакомых с разведывательными данными чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Источники рассказали телеканалу, что Россия пытается максимально использовать в своих интересах время между утверждением США пакета военной помощи и ее фактическим поступлением на фронт.

Также читайте: Как только обещанные США объемы помощи поступят - мы остановим инициативу войск РФ на Востоке государства, - Зеленский

Собеседники признали, что месяцы задержки утверждения помощи привели к реальным потерям Украиной как людей, так и территорий.

Теперь россияне, по мнению западных и украинских чиновников, планируют масштабное наступление в начале лета. Для этого в РФ продолжили частичную мобилизацию.

Читайте также: Западные разведчики предполагают, что агрессия России против Украины продлится еще как минимум два года, - CNN

Один из военных чиновников США, оценивая перспективы Украины в ближайшие недели даже с учетом военной помощи, сказал CNN: "В лучшем случае - удерживать линию фронта".

Автор: 

армия РФ (19101) помощь (7770) CNN (117)


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Топ комментарии
+23
А Українцям приходять сни про 2019 рік? Кошмари з травневими шашликами не дошкуляють? Чудові дороги по яких весело їдуть рашистські танки не сняться?
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10.05.2024 08:49
+12
Тому що, сувора правда в тому, що для більшості українців війна почалась в 2022 році. Вони забули все, що було раніше. Так само, як і до цього, забули про конфлікт біля Тузли, про "поділ" Чорноморського флоту і т.п. Так само, як стрімко забудуть і сьогоднішні події і сьогоднішніх героїв.
Це звісно не про всіх українців, але як мінімум про їх значну кількість.
Як учасник АТО, я знаю про це на всі 100%.
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10.05.2024 12:29
+8
Про це телеканал CNN https://edition.cnn.com/2024/05/09/world/video/russia-ukraine-war-u-s-aid-sciutto-liveshot-050908aseg1-cnni-world-fast повідомляє з посиланням на трьох знайомих із розвідувальними даними посадовців
==============

Тещі на роботі сказали, брат подруги від своєї двоюрідної тітки, з якою собаку вигулюємо, і Степанида Андріївна в черзі за яйцями на Великдень теж чула
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10.05.2024 08:29
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Правила форума Совет форумчан
Колективний захід, Україна і українці будуть приходити до вас у страшенних снах.
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10.05.2024 08:06 Ответить
А Українцям приходять сни про 2019 рік? Кошмари з травневими шашликами не дошкуляють? Чудові дороги по яких весело їдуть рашистські танки не сняться?
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10.05.2024 08:49 Ответить
Чому тільки з 2019? З 2014..і хлопці з опіками від фосфорних бомб і хлопці з ПТСР у психлікарні на Кирилівській (фрунзе). Тільки про них чогось ніхто не згадує.
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10.05.2024 09:13 Ответить
Тому що, сувора правда в тому, що для більшості українців війна почалась в 2022 році. Вони забули все, що було раніше. Так само, як і до цього, забули про конфлікт біля Тузли, про "поділ" Чорноморського флоту і т.п. Так само, як стрімко забудуть і сьогоднішні події і сьогоднішніх героїв.
Це звісно не про всіх українців, але як мінімум про їх значну кількість.
Як учасник АТО, я знаю про це на всі 100%.
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10.05.2024 12:29 Ответить
Тому дітей із садочку треба вчити історії України. Щоб дітки змалку знали - що мокши нам не браття, і викорінювати російську мову.
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10.05.2024 13:12 Ответить
Так асфальтны дороги стали будуватися при Зеленському.
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10.05.2024 20:11 Ответить
Так і мені відомо про це,на всі 100.Завдяки моєму життєвому досвіду. 90% населення не помітило коли рф, почала здійснювати цей план по знищенню України ще у 1996 році,коли ми ввели гривню.Почалося с шаленого економічного тиску рф на Україну,щоб поставити в залезність до неї.
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10.05.2024 20:24 Ответить
Пробачте,треба читати залежність.
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10.05.2024 20:27 Ответить
докерувався зелений підорас-- всі ці зміни в керівництві украінським військом-пряма зрада і сдача нашої теріторії,тварюка
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10.05.2024 13:55 Ответить
Действительн,что положение может ухудшиться.
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10.05.2024 08:11 Ответить
Орки уже Третий год всё усиливают и усиливают своё охрененный "натиск", но в итоге, за 800 дней войны так и не дошли до границ Луганской и Донецкой областей.

Куда им Харьков взять, если они 10 лет, как бараны, штурмовали Авдеевку, городишко с довоенным населением 16 тыс жителей...
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10.05.2024 16:40 Ответить
Скільки ж часу ця допомога буде йти? Я розумію що там багато плюшок, гарних та різних - щось вже у нас, щсь у дорозі, а щось, можливо, ще не виїхало. Але найнеобхідніше (снаряди, ракети дл ППО) - скільки часу потрібно? Якщо про це, звісно, можна писати відкрито.
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10.05.2024 08:12 Ответить
Ну он кажуть, що питаннями перевезень зброї та *********** нібито займався Кубраков. Тепер потрібно трохи зачекати, поки в ОПі визначаться з кандидатурами, затвердять, потім, поки вони вникнуть в справи.....
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10.05.2024 08:51 Ответить
Напевно тому і звільнили, щоб ще більше затримати постачання зброї. Щоб ще більше наших воїнів загинули. Мразота зелена. Щоб ви всі там виздихали.
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10.05.2024 11:18 Ответить
Найнеобхідніше в перші дні дали, але в кількості з розрахунку розтягування всієї допомоги на півтора роки. От коли ви почуєте що внесений новий запит на допомогу на наступний фінансовий рік і його прийме конгрес до початку наступного фінансового року, тобто до 01.10.2024 р., от тоді можна буде розраховувати на суттєве посилення допомоги.
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10.05.2024 12:40 Ответить
Та вже звучить, що США готують нові пакети допомоги.
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10.05.2024 14:41 Ответить
Який ти українець, кнурособака ростовська
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10.05.2024 08:20 Ответить
Буржуї знову "нагнітають", - скажуть наші "пазітівні".
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10.05.2024 08:20 Ответить
Обіцяли ж шо передадуть з Європи а США ім довезуть
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10.05.2024 08:23 Ответить
Про це телеканал CNN https://edition.cnn.com/2024/05/09/world/video/russia-ukraine-war-u-s-aid-sciutto-liveshot-050908aseg1-cnni-world-fast повідомляє з посиланням на трьох знайомих із розвідувальними даними посадовців
==============

Тещі на роботі сказали, брат подруги від своєї двоюрідної тітки, з якою собаку вигулюємо, і Степанида Андріївна в черзі за яйцями на Великдень теж чула
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10.05.2024 08:29 Ответить
Точно, точно: не нагнітайте! Лижі і шашлики...
Ну чого ж ви такі зелені зЄбанати такі недолугі, все ніяк до тями не прийдете, все вам весело і па-пріколу...
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10.05.2024 12:14 Ответить
Господи, війна зебілів нічому не вчить. Як же ж ви кревлялися з попереджень про повномасштабний наступ, в тому числі і через CNN. Пам'ять я бачу відшибло. Йдіть шашличка з'їжте. Знову
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10.05.2024 16:44 Ответить
Іван райці рідний федька.
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10.05.2024 08:34 Ответить
"...Росіяни, за даними західної розвідки, в найближчі тижні посилять атаки..."

Негайно відосик-гундосик - це все фігня, без паніки, маринуйте шашлички.
Мобілізаця не нада...
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10.05.2024 08:37 Ответить
нєнє.
зе!лідор, зараз, дуже зайнятий.
слухає ставку. розсилає запрошення. формує батальйони.
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10.05.2024 08:54 Ответить
Скоріше чекає, коли фізія стухне після вчорашнього...
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10.05.2024 09:01 Ответить
Готує форум миру.
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11.05.2024 00:57 Ответить
а м'яса, у кацапів, достатньо!
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10.05.2024 08:53 Ответить
"Волга впадає у Каспійське море.. " Дякуємо за інфу!
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10.05.2024 09:12 Ответить
Где дроны где укрепления?
Кто наживается на войне?
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10.05.2024 09:53 Ответить
Дрони волонтерські. Укріпрайони тільки на папері, бо "На відбудову сьогодні, ми знаємо, що 37 мільярдів тільки вкрали, ой вклали, ...". Наживається зелена шобла. Ще питання будуть?
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10.05.2024 10:17 Ответить
Китаїзація всіх мадярів?
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10.05.2024 11:04 Ответить
Як свого часу дід бідон сказав: "наша логістика найкраща в світі"...
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10.05.2024 17:46 Ответить
Читаю новини про "справжнiй" стан справ на заокеанському сайтi. Бо в 99 випадках з 100 пишуть досить точно.

А на Цензорi було в новинах приблизно 3 дня назад що Зеля офiйiйно заявив, що шансiв на яку би то не було атаку на Харкiвщину немае абсолютно нiякого шансу, просто смiшна iдея якась "одна бабка там сказала".
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11.05.2024 04:32 Ответить
И как они кацапы догадались наступать пока оружие нам не дали? Подсказал кто то видно. Вот кто?
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11.05.2024 20:23 Ответить
 
 