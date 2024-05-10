Россияне, по данным западной разведки, в ближайшие недели усилят атаки, - CNN

В ближайшие несколько недель Россия усилит наземные и воздушные атаки на Украину, используя время, когда еще не поступила военная помощь США.

Об этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на трех знакомых с разведывательными данными чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Источники рассказали телеканалу, что Россия пытается максимально использовать в своих интересах время между утверждением США пакета военной помощи и ее фактическим поступлением на фронт.

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Собеседники признали, что месяцы задержки утверждения помощи привели к реальным потерям Украиной как людей, так и территорий.

Теперь россияне, по мнению западных и украинских чиновников, планируют масштабное наступление в начале лета. Для этого в РФ продолжили частичную мобилизацию.

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Один из военных чиновников США, оценивая перспективы Украины в ближайшие недели даже с учетом военной помощи, сказал CNN: "В лучшем случае - удерживать линию фронта".