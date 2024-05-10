Россияне, по данным западной разведки, в ближайшие недели усилят атаки, - CNN
В ближайшие несколько недель Россия усилит наземные и воздушные атаки на Украину, используя время, когда еще не поступила военная помощь США.
Об этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на трех знакомых с разведывательными данными чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Источники рассказали телеканалу, что Россия пытается максимально использовать в своих интересах время между утверждением США пакета военной помощи и ее фактическим поступлением на фронт.
Собеседники признали, что месяцы задержки утверждения помощи привели к реальным потерям Украиной как людей, так и территорий.
Теперь россияне, по мнению западных и украинских чиновников, планируют масштабное наступление в начале лета. Для этого в РФ продолжили частичную мобилизацию.
Один из военных чиновников США, оценивая перспективы Украины в ближайшие недели даже с учетом военной помощи, сказал CNN: "В лучшем случае - удерживать линию фронта".
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Це звісно не про всіх українців, але як мінімум про їх значну кількість.
Як учасник АТО, я знаю про це на всі 100%.
Куда им Харьков взять, если они 10 лет, как бараны, штурмовали Авдеевку, городишко с довоенным населением 16 тыс жителей...
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Тещі на роботі сказали, брат подруги від своєї двоюрідної тітки, з якою собаку вигулюємо, і Степанида Андріївна в черзі за яйцями на Великдень теж чула
Ну чого ж ви такі зелені зЄбанати такі недолугі, все ніяк до тями не прийдете, все вам весело і па-пріколу...
Негайно відосик-гундосик - це все фігня, без паніки, маринуйте шашлички.
Мобілізаця не нада...
зе!лідор, зараз, дуже зайнятий.
слухає ставку. розсилає запрошення. формує батальйони.
Кто наживается на войне?
А на Цензорi було в новинах приблизно 3 дня назад що Зеля офiйiйно заявив, що шансiв на яку би то не було атаку на Харкiвщину немае абсолютно нiякого шансу, просто смiшна iдея якась "одна бабка там сказала".