"...Росіяни, за даними західної розвідки, в найближчі тижні посилять атаки..."

У найближчі кілька тижнів Росія посилить наземні та повітряні атаки на Україну, використовуючи час, коли ще не надійшла військова допомога США.

Про це телеканал CNN повідомляє з посиланням на трьох знайомих із розвідувальними даними посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Джерела розповіли телеканалу, що Росія намагається максимально використати в своїх інтересах час між затвердженням США пакету військової допомоги та її фактичним надходженням на фронт.

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Співрозмовники визнали, що місяці завтримки затвердження допомоги призвели до реальних втрат Україною як людей, так і територій.

Тепер росіяни, на думку західних та українських посадовців, планують масштабний наступ на початку літа. для цього в РФ продовжили часткову мобілізацію.

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Один із військових посадовців США, оцінюючи перспективи України протягом найближчих тижнів навіть із урахуванням військової допомоги, сказав CNN: "У найкращому випадку - утримувати лінію фронту".