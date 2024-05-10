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Новини Війна
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Росіяни, за даними західної розвідки, в найближчі тижні посилять атаки, - CNN

Росія посилить атаки, поки західна допомога ще не надійшла

У найближчі кілька тижнів Росія посилить наземні та повітряні атаки на Україну, використовуючи час, коли ще не надійшла військова допомога США.

Про це телеканал CNN повідомляє з посиланням на трьох знайомих із розвідувальними даними посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Джерела розповіли телеканалу, що Росія намагається максимально використати в своїх інтересах час між затвердженням США пакету військової допомоги та її фактичним надходженням на фронт.

Читайте: Як тільки обіцяні США об’єми допомоги надійдуть - ми зупинимо ініціативу військ РФ на Сході держави, - Зеленський

Співрозмовники визнали, що місяці завтримки затвердження допомоги призвели до реальних втрат Україною як людей, так і територій.

Тепер росіяни, на думку західних та українських посадовців, планують масштабний наступ на початку літа. для цього в РФ продовжили часткову мобілізацію.

Дивіться: Полонений окупант про втрати живої сили росіян: "З роти зі 154 людей лишилось 10". ВIДЕО

Один із військових посадовців США, оцінюючи перспективи України протягом найближчих тижнів навіть із урахуванням військової допомоги, сказав CNN: "У найкращому випадку - утримувати лінію фронту".

Автор: 

армія рф (17250) допомога (8304) CNN (119)


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Топ коментарі
+23
А Українцям приходять сни про 2019 рік? Кошмари з травневими шашликами не дошкуляють? Чудові дороги по яких весело їдуть рашистські танки не сняться?
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10.05.2024 08:49
+12
Тому що, сувора правда в тому, що для більшості українців війна почалась в 2022 році. Вони забули все, що було раніше. Так само, як і до цього, забули про конфлікт біля Тузли, про "поділ" Чорноморського флоту і т.п. Так само, як стрімко забудуть і сьогоднішні події і сьогоднішніх героїв.
Це звісно не про всіх українців, але як мінімум про їх значну кількість.
Як учасник АТО, я знаю про це на всі 100%.
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10.05.2024 12:29
+8
Про це телеканал CNN https://edition.cnn.com/2024/05/09/world/video/russia-ukraine-war-u-s-aid-sciutto-liveshot-050908aseg1-cnni-world-fast повідомляє з посиланням на трьох знайомих із розвідувальними даними посадовців
==============

Тещі на роботі сказали, брат подруги від своєї двоюрідної тітки, з якою собаку вигулюємо, і Степанида Андріївна в черзі за яйцями на Великдень теж чула
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10.05.2024 08:29
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Колективний захід, Україна і українці будуть приходити до вас у страшенних снах.
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10.05.2024 08:06 Відповісти
А Українцям приходять сни про 2019 рік? Кошмари з травневими шашликами не дошкуляють? Чудові дороги по яких весело їдуть рашистські танки не сняться?
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10.05.2024 08:49 Відповісти
Чому тільки з 2019? З 2014..і хлопці з опіками від фосфорних бомб і хлопці з ПТСР у психлікарні на Кирилівській (фрунзе). Тільки про них чогось ніхто не згадує.
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10.05.2024 09:13 Відповісти
Тому що, сувора правда в тому, що для більшості українців війна почалась в 2022 році. Вони забули все, що було раніше. Так само, як і до цього, забули про конфлікт біля Тузли, про "поділ" Чорноморського флоту і т.п. Так само, як стрімко забудуть і сьогоднішні події і сьогоднішніх героїв.
Це звісно не про всіх українців, але як мінімум про їх значну кількість.
Як учасник АТО, я знаю про це на всі 100%.
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10.05.2024 12:29 Відповісти
Тому дітей із садочку треба вчити історії України. Щоб дітки змалку знали - що мокши нам не браття, і викорінювати російську мову.
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10.05.2024 13:12 Відповісти
Так асфальтны дороги стали будуватися при Зеленському.
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10.05.2024 20:11 Відповісти
Так і мені відомо про це,на всі 100.Завдяки моєму життєвому досвіду. 90% населення не помітило коли рф, почала здійснювати цей план по знищенню України ще у 1996 році,коли ми ввели гривню.Почалося с шаленого економічного тиску рф на Україну,щоб поставити в залезність до неї.
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10.05.2024 20:24 Відповісти
Пробачте,треба читати залежність.
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10.05.2024 20:27 Відповісти
докерувався зелений підорас-- всі ці зміни в керівництві украінським військом-пряма зрада і сдача нашої теріторії,тварюка
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10.05.2024 13:55 Відповісти
Действительн,что положение может ухудшиться.
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10.05.2024 08:11 Відповісти
Орки уже Третий год всё усиливают и усиливают своё охрененный "натиск", но в итоге, за 800 дней войны так и не дошли до границ Луганской и Донецкой областей.

Куда им Харьков взять, если они 10 лет, как бараны, штурмовали Авдеевку, городишко с довоенным населением 16 тыс жителей...
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10.05.2024 16:40 Відповісти
Скільки ж часу ця допомога буде йти? Я розумію що там багато плюшок, гарних та різних - щось вже у нас, щсь у дорозі, а щось, можливо, ще не виїхало. Але найнеобхідніше (снаряди, ракети дл ППО) - скільки часу потрібно? Якщо про це, звісно, можна писати відкрито.
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10.05.2024 08:12 Відповісти
Ну он кажуть, що питаннями перевезень зброї та *********** нібито займався Кубраков. Тепер потрібно трохи зачекати, поки в ОПі визначаться з кандидатурами, затвердять, потім, поки вони вникнуть в справи.....
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10.05.2024 08:51 Відповісти
Напевно тому і звільнили, щоб ще більше затримати постачання зброї. Щоб ще більше наших воїнів загинули. Мразота зелена. Щоб ви всі там виздихали.
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10.05.2024 11:18 Відповісти
Найнеобхідніше в перші дні дали, але в кількості з розрахунку розтягування всієї допомоги на півтора роки. От коли ви почуєте що внесений новий запит на допомогу на наступний фінансовий рік і його прийме конгрес до початку наступного фінансового року, тобто до 01.10.2024 р., от тоді можна буде розраховувати на суттєве посилення допомоги.
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10.05.2024 12:40 Відповісти
Та вже звучить, що США готують нові пакети допомоги.
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10.05.2024 14:41 Відповісти
Який ти українець, кнурособака ростовська
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10.05.2024 08:20 Відповісти
Буржуї знову "нагнітають", - скажуть наші "пазітівні".
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10.05.2024 08:20 Відповісти
Обіцяли ж шо передадуть з Європи а США ім довезуть
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10.05.2024 08:23 Відповісти
Про це телеканал CNN https://edition.cnn.com/2024/05/09/world/video/russia-ukraine-war-u-s-aid-sciutto-liveshot-050908aseg1-cnni-world-fast повідомляє з посиланням на трьох знайомих із розвідувальними даними посадовців
==============

Тещі на роботі сказали, брат подруги від своєї двоюрідної тітки, з якою собаку вигулюємо, і Степанида Андріївна в черзі за яйцями на Великдень теж чула
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10.05.2024 08:29 Відповісти
Точно, точно: не нагнітайте! Лижі і шашлики...
Ну чого ж ви такі зелені зЄбанати такі недолугі, все ніяк до тями не прийдете, все вам весело і па-пріколу...
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10.05.2024 12:14 Відповісти
Господи, війна зебілів нічому не вчить. Як же ж ви кревлялися з попереджень про повномасштабний наступ, в тому числі і через CNN. Пам'ять я бачу відшибло. Йдіть шашличка з'їжте. Знову
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10.05.2024 16:44 Відповісти
Іван райці рідний федька.
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10.05.2024 08:34 Відповісти
"...Росіяни, за даними західної розвідки, в найближчі тижні посилять атаки..."

Негайно відосик-гундосик - це все фігня, без паніки, маринуйте шашлички.
Мобілізаця не нада...
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10.05.2024 08:37 Відповісти
нєнє.
зе!лідор, зараз, дуже зайнятий.
слухає ставку. розсилає запрошення. формує батальйони.
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10.05.2024 08:54 Відповісти
Скоріше чекає, коли фізія стухне після вчорашнього...
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10.05.2024 09:01 Відповісти
Готує форум миру.
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11.05.2024 00:57 Відповісти
а м'яса, у кацапів, достатньо!
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10.05.2024 08:53 Відповісти
"Волга впадає у Каспійське море.. " Дякуємо за інфу!
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10.05.2024 09:12 Відповісти
Где дроны где укрепления?
Кто наживается на войне?
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10.05.2024 09:53 Відповісти
Дрони волонтерські. Укріпрайони тільки на папері, бо "На відбудову сьогодні, ми знаємо, що 37 мільярдів тільки вкрали, ой вклали, ...". Наживається зелена шобла. Ще питання будуть?
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10.05.2024 10:17 Відповісти
Китаїзація всіх мадярів?
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10.05.2024 11:04 Відповісти
Як свого часу дід бідон сказав: "наша логістика найкраща в світі"...
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10.05.2024 17:46 Відповісти
Читаю новини про "справжнiй" стан справ на заокеанському сайтi. Бо в 99 випадках з 100 пишуть досить точно.

А на Цензорi було в новинах приблизно 3 дня назад що Зеля офiйiйно заявив, що шансiв на яку би то не було атаку на Харкiвщину немае абсолютно нiякого шансу, просто смiшна iдея якась "одна бабка там сказала".
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11.05.2024 04:32 Відповісти
И как они кацапы догадались наступать пока оружие нам не дали? Подсказал кто то видно. Вот кто?
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11.05.2024 20:23 Відповісти
 
 