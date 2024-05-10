Росіяни, за даними західної розвідки, в найближчі тижні посилять атаки, - CNN
У найближчі кілька тижнів Росія посилить наземні та повітряні атаки на Україну, використовуючи час, коли ще не надійшла військова допомога США.
Про це телеканал CNN повідомляє з посиланням на трьох знайомих із розвідувальними даними посадовців, передає Цензор.НЕТ.
Джерела розповіли телеканалу, що Росія намагається максимально використати в своїх інтересах час між затвердженням США пакету військової допомоги та її фактичним надходженням на фронт.
Співрозмовники визнали, що місяці завтримки затвердження допомоги призвели до реальних втрат Україною як людей, так і територій.
Тепер росіяни, на думку західних та українських посадовців, планують масштабний наступ на початку літа. для цього в РФ продовжили часткову мобілізацію.
Один із військових посадовців США, оцінюючи перспективи України протягом найближчих тижнів навіть із урахуванням військової допомоги, сказав CNN: "У найкращому випадку - утримувати лінію фронту".
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Це звісно не про всіх українців, але як мінімум про їх значну кількість.
Як учасник АТО, я знаю про це на всі 100%.
Куда им Харьков взять, если они 10 лет, как бараны, штурмовали Авдеевку, городишко с довоенным населением 16 тыс жителей...
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Тещі на роботі сказали, брат подруги від своєї двоюрідної тітки, з якою собаку вигулюємо, і Степанида Андріївна в черзі за яйцями на Великдень теж чула
Ну чого ж ви такі зелені зЄбанати такі недолугі, все ніяк до тями не прийдете, все вам весело і па-пріколу...
Негайно відосик-гундосик - це все фігня, без паніки, маринуйте шашлички.
Мобілізаця не нада...
зе!лідор, зараз, дуже зайнятий.
слухає ставку. розсилає запрошення. формує батальйони.
Кто наживается на войне?
А на Цензорi було в новинах приблизно 3 дня назад що Зеля офiйiйно заявив, що шансiв на яку би то не було атаку на Харкiвщину немае абсолютно нiякого шансу, просто смiшна iдея якась "одна бабка там сказала".