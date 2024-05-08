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Новини Відео Війна
13 172 20

Полонений окупант про втрати живої сили росіян: "З роти зі 154 людей лишилось 10". ВIДЕО

Хромцов Валерій родом з Московської області. На війні в Україні був кулеметником. Він розповів, що раніше сидів у в’язниці, а вийшовши на волю, "відчув себе бомжем". Тож росіянин підписав контракт, сподіваючись заробити грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, як тільки кошти зарахувалися на карту, окупант відпросився у командування та втік. Переховувався на квартирі. Запросив знайомого розпити з ним пляшку, а той здав його, - тож за ним приїхали з військової частини. Детальніше про це, - дивіться далі у матеріалі.

Також дивіться: Прикордонники виявили та знищили російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146)


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Топ коментарі
+22
скільки ж на росії цього сміття... просто не видно країв...
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08.05.2024 17:40
+8
не бачу сенсу щось розпитувати у московських безвольних кріпаків , це все мʼясом та бидлом є , було і буде
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08.05.2024 18:03
+8
Не вір, ні псові-ні москальові.
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08.05.2024 18:31
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скільки ж на росії цього сміття... просто не видно країв...
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08.05.2024 17:40 Відповісти
єто расєя/жіріновскій/
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08.05.2024 18:30 Відповісти
Мільйонів двадцять. Спеціально вирощували в глубінкє, щоб мати м'ясний ресурс для воєн.
Адекватний руслік на контракт не піде: він і так свої 30-60 тисяч рублів на місяць десь заробить, без ризику для життя та здоров'я.
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09.05.2024 11:59 Відповісти
Ніхера собі у них роти, 154 рила. Не дивився, але заголовок читав.
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08.05.2024 17:41 Відповісти
Нічого дивного. Ще коли служив при совку, в нас рота складалася з чотирьох взводів по 30-35 чоловік у кожному. Ось і рахуйте.
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08.05.2024 17:59 Відповісти
рота 3 взвода по 10 чол. плюс взвод забезпечення 10чол. = три офіцера = старшена
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08.05.2024 19:34 Відповісти
10чел это отделение во взводе их три, видно не служили.
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08.05.2024 20:54 Відповісти
А кому ж наші протистоять та перед ким відступають потроху?
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08.05.2024 18:00 Відповісти
Кабами продавлюють.
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08.05.2024 18:30 Відповісти
безкінечному м'ясу, артобстріли і каби
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08.05.2024 21:03 Відповісти
не бачу сенсу щось розпитувати у московських безвольних кріпаків , це все мʼясом та бидлом є , було і буде
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08.05.2024 18:03 Відповісти
Цей ще далеко не гірший варіант. Во всякому випадку поранених бійців ЗСУ не добив і сам здався.
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08.05.2024 18:26 Відповісти
Не вір, ні псові-ні москальові.
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08.05.2024 18:31 Відповісти
Жаль, очень жаль что десяток орков таки выжили
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08.05.2024 18:34 Відповісти
Не було там "людей", та й не залишилось.
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08.05.2024 18:47 Відповісти
У своєї свиноматки та хряка попросив вибачення, а у українцв ні. В рАсход падлу!
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08.05.2024 20:08 Відповісти
Пора Минобороны Украины переводить статистику уничтоженных орков со штук на тонны.
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09.05.2024 00:58 Відповісти
___СхУ.ли этот у.е.бан сидит,курит,в сознании и историю своей нелегкой биографии базарит.....
Чтобы понять -простить ?????!!!!!! ___
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09.05.2024 13:14 Відповісти
Краще б ти здох, гнида кацапська.
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09.05.2024 20:06 Відповісти
нафіга нам цього барана слухати? в розхід як вони нашіх хлопців
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09.05.2024 20:21 Відповісти
 
 