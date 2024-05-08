Полонений окупант про втрати живої сили росіян: "З роти зі 154 людей лишилось 10". ВIДЕО
Хромцов Валерій родом з Московської області. На війні в Україні був кулеметником. Він розповів, що раніше сидів у в’язниці, а вийшовши на волю, "відчув себе бомжем". Тож росіянин підписав контракт, сподіваючись заробити грошей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, як тільки кошти зарахувалися на карту, окупант відпросився у командування та втік. Переховувався на квартирі. Запросив знайомого розпити з ним пляшку, а той здав його, - тож за ним приїхали з військової частини. Детальніше про це, - дивіться далі у матеріалі.
Топ коментарі
+22 Hanka Panyanka
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+8 polini orop
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+8 Bob Fayn
показати весь коментар08.05.2024 18:31
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Адекватний руслік на контракт не піде: він і так свої 30-60 тисяч рублів на місяць десь заробить, без ризику для життя та здоров'я.
Чтобы понять -простить ?????!!!!!! ___