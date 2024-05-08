Пленный оккупант о потерях живой силы россиян: "Из роты из 154 человек осталось 10". ВИДЕО

Хромцов Валерий родом из Московской области. На войне в Украине был пулеметчиком. Он рассказал, что раньше сидел в тюрьме, а выйдя на свободу, "почувствовал себя бомжем". Поэтому россиянин подписал контракт, надеясь заработать денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, как только средства зачислились на карту, оккупант отпросился у командования и сбежал. Скрывался на квартире. Пригласил знакомого распить с ним бутылку, а тот сдал его, - поэтому за ним приехали из воинской части. Подробнее об этом, - смотрите далее в материале.

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