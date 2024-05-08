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Новости Видео Война
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Пленный оккупант о потерях живой силы россиян: "Из роты из 154 человек осталось 10". ВИДЕО

Хромцов Валерий родом из Московской области. На войне в Украине был пулеметчиком. Он рассказал, что раньше сидел в тюрьме, а выйдя на свободу, "почувствовал себя бомжем". Поэтому россиянин подписал контракт, надеясь заработать денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, как только средства зачислились на карту, оккупант отпросился у командования и сбежал. Скрывался на квартире. Пригласил знакомого распить с ним бутылку, а тот сдал его, - поэтому за ним приехали из воинской части. Подробнее об этом, - смотрите далее в материале.

Смотрите также: Пленный обратился в министерство обороны РФ с просьбой вернуть его на родину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) россия (95515)


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Топ комментарии
+22
скільки ж на росії цього сміття... просто не видно країв...
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08.05.2024 17:40
+8
не бачу сенсу щось розпитувати у московських безвольних кріпаків , це все мʼясом та бидлом є , було і буде
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08.05.2024 18:03
+8
Не вір, ні псові-ні москальові.
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08.05.2024 18:31
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скільки ж на росії цього сміття... просто не видно країв...
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08.05.2024 17:40 Ответить
єто расєя/жіріновскій/
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08.05.2024 18:30 Ответить
Мільйонів двадцять. Спеціально вирощували в глубінкє, щоб мати м'ясний ресурс для воєн.
Адекватний руслік на контракт не піде: він і так свої 30-60 тисяч рублів на місяць десь заробить, без ризику для життя та здоров'я.
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09.05.2024 11:59 Ответить
Ніхера собі у них роти, 154 рила. Не дивився, але заголовок читав.
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08.05.2024 17:41 Ответить
Нічого дивного. Ще коли служив при совку, в нас рота складалася з чотирьох взводів по 30-35 чоловік у кожному. Ось і рахуйте.
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08.05.2024 17:59 Ответить
рота 3 взвода по 10 чол. плюс взвод забезпечення 10чол. = три офіцера = старшена
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08.05.2024 19:34 Ответить
10чел это отделение во взводе их три, видно не служили.
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08.05.2024 20:54 Ответить
А кому ж наші протистоять та перед ким відступають потроху?
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08.05.2024 18:00 Ответить
Кабами продавлюють.
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08.05.2024 18:30 Ответить
безкінечному м'ясу, артобстріли і каби
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08.05.2024 21:03 Ответить
не бачу сенсу щось розпитувати у московських безвольних кріпаків , це все мʼясом та бидлом є , було і буде
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08.05.2024 18:03 Ответить
Цей ще далеко не гірший варіант. Во всякому випадку поранених бійців ЗСУ не добив і сам здався.
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08.05.2024 18:26 Ответить
Не вір, ні псові-ні москальові.
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08.05.2024 18:31 Ответить
Жаль, очень жаль что десяток орков таки выжили
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08.05.2024 18:34 Ответить
Не було там "людей", та й не залишилось.
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08.05.2024 18:47 Ответить
У своєї свиноматки та хряка попросив вибачення, а у українцв ні. В рАсход падлу!
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08.05.2024 20:08 Ответить
Пора Минобороны Украины переводить статистику уничтоженных орков со штук на тонны.
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09.05.2024 00:58 Ответить
___СхУ.ли этот у.е.бан сидит,курит,в сознании и историю своей нелегкой биографии базарит.....
Чтобы понять -простить ?????!!!!!! ___
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09.05.2024 13:14 Ответить
Краще б ти здох, гнида кацапська.
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09.05.2024 20:06 Ответить
нафіга нам цього барана слухати? в розхід як вони нашіх хлопців
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09.05.2024 20:21 Ответить
 
 