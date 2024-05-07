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Пленный обратился в министерство обороны РФ с просьбой вернуть его на родину. ВИДЕО

Клименко Виктор родом из Алтайского края. Россиянин служил в 27 дивизии, был командиром взвода. Ранее сидел в тюрьме за незаконную экономическую деятельность. А потом подписал контракт, чтобы снять судимость.

Как информирует Цензор.НЕТ, сейчас пленный хочет вернуться в Россию, однако говорит, что "с российским паспортом он враг во всем мире".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главный сержант разведроты "Шизик" о тяжелых боях: "Перебили спецназ ГРУ, взяли два ВСС-М и две СВД-М". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) пленные (2139)


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Топ комментарии
+16
Цей полонений рашист - явно не дкрак і не дибіл - має дві вищі освіти і військову кафедру. І свідчення його - чіткі й доволі інформативні - вказують на те, що просування російських штурмових загонів вздовж залізничного полотна від Очеретмного в сторону Прогресу було зупинено результативними контраатами українських військ.
Ця "птаха" - цінний обмінний фонд, багато знає, з ним потрібно попрацювати авйськовій розвідці.
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07.05.2024 14:42
+12
падлюка, барнаул свій прийшов "захищати" в Україні?? Сцуки прокляті, всі тут в землі українській залишитеся!
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07.05.2024 15:40
+11
пі@ар...
Дві освіти вищі у нього - с хєра лі ти ган@дон добровільно виявив бажання піти вбивати Українців на їх рідній землі та для цього приперлося до України?!
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07.05.2024 15:18
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Наївне чмо кому ти там треба інвалід . Особливо ***** такий подивився і зразу дав команду…
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07.05.2024 14:26 Ответить
Давайтє єму іспечьом торт. Із берьозкі. Чтоб домом запахло.
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07.05.2024 14:35 Ответить
краще швабра з держаком із радной берьозкі
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07.05.2024 19:42 Ответить
Цей полонений рашист - явно не дкрак і не дибіл - має дві вищі освіти і військову кафедру. І свідчення його - чіткі й доволі інформативні - вказують на те, що просування російських штурмових загонів вздовж залізничного полотна від Очеретмного в сторону Прогресу було зупинено результативними контраатами українських військ.
Ця "птаха" - цінний обмінний фонд, багато знає, з ним потрібно попрацювати авйськовій розвідці.
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07.05.2024 14:42 Ответить
Этот дегенерат с двумя высшими не знает своего родного языка. Его быдловское "едьте" мне, нерусскому режет слух.
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07.05.2024 23:49 Ответить
пі@ар...
Дві освіти вищі у нього - с хєра лі ти ган@дон добровільно виявив бажання піти вбивати Українців на їх рідній землі та для цього приперлося до України?!
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07.05.2024 15:18 Ответить
Не даремео Сірко наказав порубати тих українчиків, хто не хо ів з Криму додому повертатися. Ото саме такий приклад, що з них виходить. Явно у калімєнки предки були українці. І на Алтай потрапили шв дше за все за "антірасєцскую" натуру. А вітя оно клав і на історичну Батьківщину, і на українських предків.
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07.05.2024 15:37 Ответить
що добре навчилася робити рашка так це манкуртів які за наказом сраліна чи путіна готові були вбивати кого завгодно.
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07.05.2024 21:02 Ответить
"На цій війні політики заробляють гроші." А цей мудило безкоштовно воювати пішов?
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07.05.2024 15:39 Ответить
падлюка, барнаул свій прийшов "захищати" в Україні?? Сцуки прокляті, всі тут в землі українській залишитеся!
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07.05.2024 15:40 Ответить
На гадала його у плен брали? Тепер лікуй його, годуй, напувай, одягай, взувай, розважай, охороняй, катай на інвалідній колясці. Шо неможна було якось по іншому? Або просто в окопі залишити, нехай би про нього свої орки дбали…
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07.05.2024 16:23 Ответить
Ну як, Базіліо - заробив?
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07.05.2024 16:53 Ответить
Невже у паспорті написано що він - падлюка?
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07.05.2024 18:24 Ответить
Якщо на паспорті намальована погано обскубана курка-мутант, то це і означає, що власник- падлюка.
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08.05.2024 14:10 Ответить
Кацапы, задолбали вы своими "лесополками". Будут вам лесогробы и лесомогилы.
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07.05.2024 23:37 Ответить
Сколько надо иметь образования, чтобы не понимать элементарных вещей..?!...и кому ты теперь на "х.." ... и т.д и т.п. ....и с самого начала....
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08.05.2024 10:11 Ответить
 
 