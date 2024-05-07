Пленный обратился в министерство обороны РФ с просьбой вернуть его на родину. ВИДЕО
Клименко Виктор родом из Алтайского края. Россиянин служил в 27 дивизии, был командиром взвода. Ранее сидел в тюрьме за незаконную экономическую деятельность. А потом подписал контракт, чтобы снять судимость.
Как информирует Цензор.НЕТ, сейчас пленный хочет вернуться в Россию, однако говорит, что "с российским паспортом он враг во всем мире".
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+16 Тонка червона лінія
показать весь комментарий07.05.2024 14:42
+12 shokolad
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+11 Wild MadDog
показать весь комментарий07.05.2024 15:18
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Ця "птаха" - цінний обмінний фонд, багато знає, з ним потрібно попрацювати авйськовій розвідці.
Дві освіти вищі у нього - с хєра лі ти ган@дон добровільно виявив бажання піти вбивати Українців на їх рідній землі та для цього приперлося до України?!