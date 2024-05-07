Пленный обратился в министерство обороны РФ с просьбой вернуть его на родину. ВИДЕО

Клименко Виктор родом из Алтайского края. Россиянин служил в 27 дивизии, был командиром взвода. Ранее сидел в тюрьме за незаконную экономическую деятельность. А потом подписал контракт, чтобы снять судимость.

Как информирует Цензор.НЕТ, сейчас пленный хочет вернуться в Россию, однако говорит, что "с российским паспортом он враг во всем мире".

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