Російський командир взводу просить Міноборони РФ про обмін: "Я враг по всему миру". ВIДЕО
Клименко Віктор родом з Алтайського краю. Росіянин служив у 27 дивізії, був командиром взводу. Раніше сидів у в’язниці за незаконну економічну діяльність. А згодом підписав контракт, щоб зняти судимість.
Як інформує Цензор.НЕТ, нині полонений хоче повернутися у Росію, однак каже, що "з російським паспортом він ворог по всьому світу".
Топ коментарі
+16 Тонка червона лінія
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+12 shokolad
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+11 Wild MadDog
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Ця "птаха" - цінний обмінний фонд, багато знає, з ним потрібно попрацювати авйськовій розвідці.
Дві освіти вищі у нього - с хєра лі ти ган@дон добровільно виявив бажання піти вбивати Українців на їх рідній землі та для цього приперлося до України?!