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Російський командир взводу просить Міноборони РФ про обмін: "Я враг по всему миру". ВIДЕО

Клименко Віктор родом з Алтайського краю. Росіянин служив у 27 дивізії, був командиром взводу. Раніше сидів у в’язниці за незаконну економічну діяльність. А згодом підписав контракт, щоб зняти судимість.

Як інформує Цензор.НЕТ, нині полонений хоче повернутися у Росію, однак каже, що "з російським паспортом він ворог по всьому світу".

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Автор: 

армія рф (17359) полонені (2263)


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Топ коментарі
+16
Цей полонений рашист - явно не дкрак і не дибіл - має дві вищі освіти і військову кафедру. І свідчення його - чіткі й доволі інформативні - вказують на те, що просування російських штурмових загонів вздовж залізничного полотна від Очеретмного в сторону Прогресу було зупинено результативними контраатами українських військ.
Ця "птаха" - цінний обмінний фонд, багато знає, з ним потрібно попрацювати авйськовій розвідці.
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07.05.2024 14:42
+12
падлюка, барнаул свій прийшов "захищати" в Україні?? Сцуки прокляті, всі тут в землі українській залишитеся!
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07.05.2024 15:40
+11
пі@ар...
Дві освіти вищі у нього - с хєра лі ти ган@дон добровільно виявив бажання піти вбивати Українців на їх рідній землі та для цього приперлося до України?!
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07.05.2024 15:18
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Наївне чмо кому ти там треба інвалід . Особливо ***** такий подивився і зразу дав команду…
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07.05.2024 14:26 Відповісти
Давайтє єму іспечьом торт. Із берьозкі. Чтоб домом запахло.
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07.05.2024 14:35 Відповісти
краще швабра з держаком із радной берьозкі
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07.05.2024 19:42 Відповісти
Цей полонений рашист - явно не дкрак і не дибіл - має дві вищі освіти і військову кафедру. І свідчення його - чіткі й доволі інформативні - вказують на те, що просування російських штурмових загонів вздовж залізничного полотна від Очеретмного в сторону Прогресу було зупинено результативними контраатами українських військ.
Ця "птаха" - цінний обмінний фонд, багато знає, з ним потрібно попрацювати авйськовій розвідці.
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07.05.2024 14:42 Відповісти
Этот дегенерат с двумя высшими не знает своего родного языка. Его быдловское "едьте" мне, нерусскому режет слух.
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07.05.2024 23:49 Відповісти
пі@ар...
Дві освіти вищі у нього - с хєра лі ти ган@дон добровільно виявив бажання піти вбивати Українців на їх рідній землі та для цього приперлося до України?!
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07.05.2024 15:18 Відповісти
Не даремео Сірко наказав порубати тих українчиків, хто не хо ів з Криму додому повертатися. Ото саме такий приклад, що з них виходить. Явно у калімєнки предки були українці. І на Алтай потрапили шв дше за все за "антірасєцскую" натуру. А вітя оно клав і на історичну Батьківщину, і на українських предків.
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07.05.2024 15:37 Відповісти
що добре навчилася робити рашка так це манкуртів які за наказом сраліна чи путіна готові були вбивати кого завгодно.
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07.05.2024 21:02 Відповісти
"На цій війні політики заробляють гроші." А цей мудило безкоштовно воювати пішов?
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07.05.2024 15:39 Відповісти
падлюка, барнаул свій прийшов "захищати" в Україні?? Сцуки прокляті, всі тут в землі українській залишитеся!
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07.05.2024 15:40 Відповісти
На гадала його у плен брали? Тепер лікуй його, годуй, напувай, одягай, взувай, розважай, охороняй, катай на інвалідній колясці. Шо неможна було якось по іншому? Або просто в окопі залишити, нехай би про нього свої орки дбали…
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07.05.2024 16:23 Відповісти
Ну як, Базіліо - заробив?
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07.05.2024 16:53 Відповісти
Невже у паспорті написано що він - падлюка?
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07.05.2024 18:24 Відповісти
Якщо на паспорті намальована погано обскубана курка-мутант, то це і означає, що власник- падлюка.
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08.05.2024 14:10 Відповісти
Кацапы, задолбали вы своими "лесополками". Будут вам лесогробы и лесомогилы.
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07.05.2024 23:37 Відповісти
Сколько надо иметь образования, чтобы не понимать элементарных вещей..?!...и кому ты теперь на "х.." ... и т.д и т.п. ....и с самого начала....
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08.05.2024 10:11 Відповісти
 
 