Російський командир взводу просить Міноборони РФ про обмін: "Я враг по всему миру". ВIДЕО

Клименко Віктор родом з Алтайського краю. Росіянин служив у 27 дивізії, був командиром взводу. Раніше сидів у в’язниці за незаконну економічну діяльність. А згодом підписав контракт, щоб зняти судимість.

Як інформує Цензор.НЕТ, нині полонений хоче повернутися у Росію, однак каже, що "з російським паспортом він ворог по всьому світу".

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