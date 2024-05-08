Прикордонники виявили та знищили російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б". ВIДЕО
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б". Зазначається, що цією гарматою окупанти завдавали ударів по прикордонню Вовчанського району Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
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посте, занадто оптимізму на користь не йде.