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Прикордонники виявили та знищили російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б". ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б". Зазначається, що цією гарматою окупанти завдавали ударів по прикордонню Вовчанського району Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Також дивіться: Собака їсть рештки російського загарбника. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7227)


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мене тільки цікавить одне - хто від рф приїде підписувать капітуляцію.
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08.05.2024 17:11 Відповісти
сідзіньпинь же.
посте, занадто оптимізму на користь не йде.
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08.05.2024 17:32 Відповісти
оптімізму я для себе не бачу. Хіба що лікарі добавлять ще декілька років.
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08.05.2024 17:38 Відповісти
Коли до цього дійде - черга утвориться. Спочатку майже непадлюки, потім трохи падлюки і, нарешті падлюки але" осознавшіє"
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08.05.2024 18:44 Відповісти
А в Макіївці літачок - таво . Трошки впав .
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08.05.2024 17:39 Відповісти
Взлетал с Макеевской базы подземной авиации?
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08.05.2024 18:27 Відповісти
 
 