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Пограничники обнаружили и уничтожили российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б". ВИДЕО

Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б". Отмечается, что этой пушкой оккупанты наносили удары по пограничникам Волчанского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Также смотрите: Украинские защитники сожгли российский танк Т-90М на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (6916)


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мене тільки цікавить одне - хто від рф приїде підписувать капітуляцію.
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08.05.2024 17:11 Ответить
сідзіньпинь же.
посте, занадто оптимізму на користь не йде.
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08.05.2024 17:32 Ответить
оптімізму я для себе не бачу. Хіба що лікарі добавлять ще декілька років.
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08.05.2024 17:38 Ответить
Коли до цього дійде - черга утвориться. Спочатку майже непадлюки, потім трохи падлюки і, нарешті падлюки але" осознавшіє"
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08.05.2024 18:44 Ответить
А в Макіївці літачок - таво . Трошки впав .
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08.05.2024 17:39 Ответить
Взлетал с Макеевской базы подземной авиации?
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08.05.2024 18:27 Ответить
 
 