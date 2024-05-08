Пограничники обнаружили и уничтожили российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б". ВИДЕО

Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б". Отмечается, что этой пушкой оккупанты наносили удары по пограничникам Волчанского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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