Собака їсть рештки російського загарбника. ВIДЕО
Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади зафільмували, як трупом окупанта харчувався пес.
Топ коментарі
+17 Urs
показати весь коментар08.05.2024 16:09
+8 A San
показати весь коментар08.05.2024 16:24
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар08.05.2024 16:06
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А тигри мене якось не хвилюють. Головне щоб лисиці не розучились мишкувать, бо тоді не зможуть вчити своє покоління ловити мишей взимку, яких розплодилось у зоні бойвих дій вже більше, ніж кацапів за Уралом. Тоді лісникам\єгєрям десь прийдеться брати кацапів на підкормку, щоб поступово привчити лисиць до природнього способу харчування. Хіба що брати з таборів тих, кого ніхто в рф не захоче міняти\повертати, бо вони там вже нікому не потрібні.
Теперь, она - наркоман
Товар ей понравился точно
Я знаю много таких собак