Собака їсть рештки російського загарбника. ВIДЕО

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади зафільмували, як трупом окупанта харчувався пес.

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