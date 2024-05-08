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Собака їсть рештки російського загарбника. ВIДЕО

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади зафільмували, як трупом окупанта харчувався пес.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники спалили російський танк Т-90М на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+17
ні, хлопці кажуть - свіженький. Сподіваюсь, після песа котики теж встигнуть поїсти.
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08.05.2024 16:09
+8
На цьому відео дуже жалко собачку, тому що вона голодна із-за кацапів.
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08.05.2024 16:24
+7
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08.05.2024 16:06
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08.05.2024 16:06 Відповісти
ні, хлопці кажуть - свіженький. Сподіваюсь, після песа котики теж встигнуть поїсти.
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08.05.2024 16:09 Відповісти
Не "песа" а "пса"! Ох і проблема у нас буде після звільнення територій! Оте ж усе прийдеться відстрілювать Бо якщо дика тварина скуштувала людського м"яса - вона втрачає страх перед людиною Тільки відстріл!!!
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08.05.2024 18:08 Відповісти
я розумію, що не правильно, але мені більше подобається відмінювати як "песа". Якось колоритніше звучить.
А тигри мене якось не хвилюють. Головне щоб лисиці не розучились мишкувать, бо тоді не зможуть вчити своє покоління ловити мишей взимку, яких розплодилось у зоні бойвих дій вже більше, ніж кацапів за Уралом. Тоді лісникам\єгєрям десь прийдеться брати кацапів на підкормку, щоб поступово привчити лисиць до природнього способу харчування. Хіба що брати з таборів тих, кого ніхто в рф не захоче міняти\повертати, бо вони там вже нікому не потрібні.
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08.05.2024 18:22 Відповісти
Я не заперечую проти твого трактування слова Маєш право - пиши Але проблема дійсно серйозна - собаки з котами не розумітимуть різниці між кацапами і нашими людьми А врахуй ще й дітей - які будуть іти в школу, чи з неї! У сільській місцевості!!! Ти пишеш "патріотично" А я пишу "практично" - як мисливець! Якщо оголосять призив мисливців на відстріл таких зграй - піду "Стволи" є Патрони - теж Ходжу, правда, погано - нога протезована Але "на номері" стоять здатен А картеч у мене заряджена давно - ще на кацапів - у середині лютого 2022-го
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08.05.2024 18:41 Відповісти
ну, з котами простіше, вони легко повернуться до Home Food. Та і мало який пес встоїть супротив Purina чи Hill`s. Просто з'явиться ще більше притулків для собак, ніж було до вторгнення, бо сердобольні європейці будуть на це давати чималі гранти (це я передбачаю з великою вірогідністю), і дехто на ті гранти і сам біля собак буде жити. А от на картеч грантів європейці точно давати не будуть. Так що скоріш за все, прийдеться як і раніше полювати тільки на єнотовидних собак.
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08.05.2024 19:03 Відповісти
Вибач - але ти дуже далекий від цієї проблеми... А вона дуже серйозна!
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08.05.2024 20:02 Відповісти
ну так. Я більше мав справу з опоссумами та капібарами.
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08.05.2024 20:19 Відповісти
А я- із подібним"! У 80-ті і в Росії були випадки такого!
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08.05.2024 20:27 Відповісти
Тоже подумал, что с псами-людоедами будут проблемы...
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08.05.2024 22:35 Відповісти
собака ні, а вот кота знудило б, якщо не свіжий
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08.05.2024 16:14 Відповісти
санітари ліса.... та степів
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08.05.2024 16:07 Відповісти
Мені колись мисливці розповідали, що здичавілі собаки, особливо в зграї, небезпечніші за вовків.
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08.05.2024 16:11 Відповісти
Правильно! Бо собаки за тисячоліття проживання поряд з людиною позбавилися страху перед нею!
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08.05.2024 18:09 Відповісти
Не їсть, а ласує!
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08.05.2024 16:12 Відповісти
Виплюнь каку.
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08.05.2024 16:17 Відповісти
На цьому відео дуже жалко собачку, тому що вона голодна із-за кацапів.
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08.05.2024 16:24 Відповісти
Собака съела товар
Теперь, она - наркоман
Товар ей понравился точно
Я знаю много таких собак
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08.05.2024 16:27 Відповісти
бідна тварина...
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08.05.2024 16:35 Відповісти
алко-Захарова казала сьогодні,що "кієвскій рєжим" призиває вже трарин в ЗСУ,може вона так на це відео реагувала?!
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08.05.2024 16:38 Відповісти
Собака з'їла свинособаку, це трішечки канібалізм.
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08.05.2024 16:52 Відповісти
Напівканібалізм.
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08.05.2024 16:59 Відповісти
для чого це публікувати?
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08.05.2024 17:04 Відповісти
Бідолашні тварини.
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08.05.2024 17:08 Відповісти
Говорять коли їсиш мізки стаєш розумніший Тілкі точно не в цьому випадку...
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08.05.2024 17:11 Відповісти
Жаль доведеться після війни направляти мисливців в невеликі смт та села, а в великі машинки з під керівництвом Поліграф Поліграфича...де небезпечні для одиноких перехожих жучки будуть відправлені на мило та клей
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08.05.2024 17:30 Відповісти
ванька=Собачий корм.
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08.05.2024 17:33 Відповісти
Найбільше шкода, що ху№ без солі їстиме...
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08.05.2024 18:57 Відповісти
Жаль, собаку, что она должна это есть.
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08.05.2024 19:22 Відповісти
Шариков теперь знает, где будет харчеваться
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08.05.2024 19:31 Відповісти
Переживаю за наших свиней : чи щось лишать для них?
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08.05.2024 22:01 Відповісти
Собака оркоедка !
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09.05.2024 08:08 Відповісти
 
 