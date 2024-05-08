Собака ест остатки российского захватчика. ВИДЕО
Брошенные на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады сняли, как трупом оккупанта питался пес.
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А тигри мене якось не хвилюють. Головне щоб лисиці не розучились мишкувать, бо тоді не зможуть вчити своє покоління ловити мишей взимку, яких розплодилось у зоні бойвих дій вже більше, ніж кацапів за Уралом. Тоді лісникам\єгєрям десь прийдеться брати кацапів на підкормку, щоб поступово привчити лисиць до природнього способу харчування. Хіба що брати з таборів тих, кого ніхто в рф не захоче міняти\повертати, бо вони там вже нікому не потрібні.
Теперь, она - наркоман
Товар ей понравился точно
Я знаю много таких собак