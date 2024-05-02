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ЕС в ОБСЕ: Путь к миру в Украине лежит через вывод российских войск

ЄС в ОБСЄ: Шлях до миру в Україні лежить у виведенні російських військ

Путь к справедливому и прочному миру лежит через полный и безусловный вывод Россией всех своих войск со всей территории Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы еще раз подчеркиваем, что путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру лежит через немедленный, полный и безусловный вывод агрессором, Россией, всех своих сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

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В ЕС заверили, что продолжат глобальную информационную работу, сотрудничество с Украиной и другими партнерами "для обеспечения как можно более широкой международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, а также ключевых принципов и целей украинской Формулы мира, основанной на Уставе ООН".

Евросоюз в очередной раз призвал Россию соблюдать международное право и выполнять свои международные обязательства, в частности путем немедленного и безусловного освобождения всех произвольно задержанных гражданских лиц, включая трех сотрудников СММ, "а также предоставления украинским военнопленным защиты и гуманного обращения, на которые они имеют право согласно международному праву".

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"Ответственность будет обеспечена, а справедливость будет восстановлена для всех жертв российской агрессии", - подчеркнули в ЕС.

Напомним, ранее ОБСЕ официально активировала "Московский механизм" в отношении удерживаемых Россией украинских гражданских заложников.

Автор: 

ОБСЕ (4871) Евросоюз (17063)


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Благое Бла-Бла-Бла
Там фронт на грани краха, а они болтовню "до упора".
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02.05.2024 22:21 Ответить
Ну ОБСЄ, таке обсє
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02.05.2024 22:25 Ответить
ЄС зробило доповідь рашистському ОБСЄ, про те ,як рашист має вивести війска з України
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02.05.2024 23:18 Ответить
Что тут сказать? Очень ёмкое и неожиданное заявление. Всё таки запад это вам не восток.
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03.05.2024 00:32 Ответить
 
 