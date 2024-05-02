ЕС в ОБСЕ: Путь к миру в Украине лежит через вывод российских войск

Путь к справедливому и прочному миру лежит через полный и безусловный вывод Россией всех своих войск со всей территории Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы еще раз подчеркиваем, что путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру лежит через немедленный, полный и безусловный вывод агрессором, Россией, всех своих сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

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В ЕС заверили, что продолжат глобальную информационную работу, сотрудничество с Украиной и другими партнерами "для обеспечения как можно более широкой международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, а также ключевых принципов и целей украинской Формулы мира, основанной на Уставе ООН".

Евросоюз в очередной раз призвал Россию соблюдать международное право и выполнять свои международные обязательства, в частности путем немедленного и безусловного освобождения всех произвольно задержанных гражданских лиц, включая трех сотрудников СММ, "а также предоставления украинским военнопленным защиты и гуманного обращения, на которые они имеют право согласно международному праву".

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"Ответственность будет обеспечена, а справедливость будет восстановлена для всех жертв российской агрессии", - подчеркнули в ЕС.

Напомним, ранее ОБСЕ официально активировала "Московский механизм" в отношении удерживаемых Россией украинских гражданских заложников.