ЄС в ОБСЄ: Шлях до миру в Україні лежить у виведенні російських військ

Шлях до справедливого і тривалого миру лежить через повне і безумовне виведення Росією всіх своїх військ з усієї території України.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вкотре наголошуємо, що шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру лежить через негайне, повне і безумовне виведення агресором, Росією, всіх своїх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повагу до суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначається у заяві.

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У ЄС запевнили, що продовжать глобальну інформаційну роботу, співпрацю з Україною та іншими партнерами "для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки всеосяжного, справедливого та тривалого миру, а також ключових принципів і цілей української Формули миру, заснованої на Статуті ООН".

Євросоюз вкотре закликав Росію дотримуватися міжнародного права та виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема шляхом негайного та безумовного звільнення всіх свавільно затриманих цивільних осіб, включно з трьома співробітниками СММ, "а також надання українським військовополоненим захисту та гуманного поводження, на які вони мають право згідно з міжнародним правом".

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"Відповідальність буде забезпечена, а справедливість буде відновлена для всіх жертв російської агресії", - наголосили в ЄС.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ офіційно активувала "Московський механізм" щодо утримуваних Росією українських цивільних заручників.