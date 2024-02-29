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ОБСЄ офіційно активувала "Московський механізм" щодо утримуваних Росією українських цивільних заручників, - Кулеба

дмитро,кулеба

З ініціативи України держави-учасниці ОБСЄ офіційно активували "Московський механізм" щодо українських цивільних заручників, яких утримує Росія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що активація "Московського механізму" ОБСЄ допоможе розслідувати цей злочин, встановити конкретні факти та його справжній масштаб.

Як зазначається, Росія взяла в полон тисячі українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Вони є найуразливішою групою, міжнародна увага до якої недостатня.

Раніше Кулеба закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використовувати усі наявні і, за необхідності, створити нові інструменти для вирішення проблеми українських цивільних заручників та сприяння їхньому звільненню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно створити міжнародну коаліцію з питання повернення цивільних заручників, - Лубінець

"Ми продовжимо докладати максимум зусиль, щоб звільнити їх усіх, і я вдячний нашим партнерам за їхню міцну підтримку у цьому питанні. Кожен злочин Росії має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності", – зазначив він.

Міністр висловив вдячність державам-учасницям ОБСЄ за підтримку ініціативи України.

Варто зазначити, "Московський механізм" – це формальна процедура, встановлена в рамках ОБСЄ, що дозволяє розгортання міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ.

Читайте: Російські злочинці вчинили буквально всі типи звірств, перераховані у Римському статуті, - Кулеба

Автор: 

ОБСЄ (3507) Кулеба Дмитро (3604) полонені (2266)


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"...дозволяє розгортання міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ." Джерело:
1. Що таке "регіон ОБСЄ"?
2. Сквлькі в тій місії буде росіянців та "путінферштейнів"?
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29.02.2024 17:28 Відповісти
тобі може шось і в Формулі миру Зеленського непонятно ?

Скрінінг, функціонал і абвайдінг в помощь !

Бо молоді продвинуті випускники Оксфордів і Кембріджів під руководством опитних випускників Гарварда зі всих сил потужно пижаться, шоб щастя нам сірим принести, а ти, невдячний, ще й подробиць свого ощасливлення питаєш.

Соромно має тобі бути
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29.02.2024 17:53 Відповісти
Я дуже встидаюсь (так моя бабця казала). Тому і не дивлюся (і не слухаю) ані "потужні гундосики", ані інші продукти "творчості" від бренду "КвАртал 95". Бо впевнений, що не зрозумію. Де я, а де "КвАртал"...
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01.03.2024 00:45 Відповісти
А Кулеба ще в отставку не подав, за цигарки
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29.02.2024 17:43 Відповісти
Лубінець в неділю заявив, що цивільних українців в касапському полоні знаходиться близько 28-ми тисяч осіб...
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29.02.2024 17:50 Відповісти
якісь дивні в них "ігри", а може гроші відробляють (схематоз по-європейськи)
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29.02.2024 21:40 Відповісти
 
 