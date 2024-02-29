ОБСЄ офіційно активувала "Московський механізм" щодо утримуваних Росією українських цивільних заручників, - Кулеба

З ініціативи України держави-учасниці ОБСЄ офіційно активували "Московський механізм" щодо українських цивільних заручників, яких утримує Росія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



Кулеба зазначив, що активація "Московського механізму" ОБСЄ допоможе розслідувати цей злочин, встановити конкретні факти та його справжній масштаб.



Як зазначається, Росія взяла в полон тисячі українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Вони є найуразливішою групою, міжнародна увага до якої недостатня.



Раніше Кулеба закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використовувати усі наявні і, за необхідності, створити нові інструменти для вирішення проблеми українських цивільних заручників та сприяння їхньому звільненню.

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"Ми продовжимо докладати максимум зусиль, щоб звільнити їх усіх, і я вдячний нашим партнерам за їхню міцну підтримку у цьому питанні. Кожен злочин Росії має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності", – зазначив він.



Міністр висловив вдячність державам-учасницям ОБСЄ за підтримку ініціативи України.



Варто зазначити, "Московський механізм" – це формальна процедура, встановлена в рамках ОБСЄ, що дозволяє розгортання міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ.

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