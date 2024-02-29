ОБСЕ официально активировала "Московский механизм" в отношении удерживаемых Россией украинских гражданских заложников, - Кулеба

По инициативе Украины государства-участники ОБСЕ официально активировали "Московский механизм" в отношении украинских гражданских заложников, удерживаемых Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что активация "Московского механизма" ОБСЕ поможет расследовать это преступление, установить конкретные факты и их настоящий масштаб.

Как отмечается, Россия взяла в плен тысячи украинских граждан на временно оккупированных территориях. Они являются самой уязвимой группой, международное внимание которой недостаточно.

Ранее Кулеба призвал ОБСЕ, ООН и другие международные организации использовать все имеющиеся и при необходимости создать новые инструменты для решения проблемы украинских гражданских заложников и содействия их освобождению.

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"Мы продолжим прилагать максимум усилий, чтобы освободить их всех, и я благодарен нашим партнерам за их прочную поддержку в этом вопросе. Каждое преступление России должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности", – отметил он.

Министр выразил благодарность государствам-участникам ОБСЕ за поддержку инициативы Украины.

Стоит отметить, что "Московский механизм" – это формальная процедура, установленная в рамках ОБСЕ, позволяющая развертывание международной миссии по установлению фактов для решения конкретной проблемы прав человека в регионе ОБСЕ.

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