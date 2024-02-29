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ОБСЕ официально активировала "Московский механизм" в отношении удерживаемых Россией украинских гражданских заложников, - Кулеба

дмитро,кулеба

По инициативе Украины государства-участники ОБСЕ официально активировали "Московский механизм" в отношении украинских гражданских заложников, удерживаемых Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что активация "Московского механизма" ОБСЕ поможет расследовать это преступление, установить конкретные факты и их настоящий масштаб.

Как отмечается, Россия взяла в плен тысячи украинских граждан на временно оккупированных территориях. Они являются самой уязвимой группой, международное внимание которой недостаточно.

Ранее Кулеба призвал ОБСЕ, ООН и другие международные организации использовать все имеющиеся и при необходимости создать новые инструменты для решения проблемы украинских гражданских заложников и содействия их освобождению.

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"Мы продолжим прилагать максимум усилий, чтобы освободить их всех, и я благодарен нашим партнерам за их прочную поддержку в этом вопросе. Каждое преступление России должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности", – отметил он.

Министр выразил благодарность государствам-участникам ОБСЕ за поддержку инициативы Украины.

Стоит отметить, что "Московский механизм" – это формальная процедура, установленная в рамках ОБСЕ, позволяющая развертывание международной миссии по установлению фактов для решения конкретной проблемы прав человека в регионе ОБСЕ.

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Автор: 

ОБСЕ (4880) Кулеба Дмитрий (2880) пленные (2142)


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"...дозволяє розгортання міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ." Джерело:
1. Що таке "регіон ОБСЄ"?
2. Сквлькі в тій місії буде росіянців та "путінферштейнів"?
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29.02.2024 17:28 Ответить
тобі може шось і в Формулі миру Зеленського непонятно ?

Скрінінг, функціонал і абвайдінг в помощь !

Бо молоді продвинуті випускники Оксфордів і Кембріджів під руководством опитних випускників Гарварда зі всих сил потужно пижаться, шоб щастя нам сірим принести, а ти, невдячний, ще й подробиць свого ощасливлення питаєш.

Соромно має тобі бути
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29.02.2024 17:53 Ответить
Я дуже встидаюсь (так моя бабця казала). Тому і не дивлюся (і не слухаю) ані "потужні гундосики", ані інші продукти "творчості" від бренду "КвАртал 95". Бо впевнений, що не зрозумію. Де я, а де "КвАртал"...
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01.03.2024 00:45 Ответить
А Кулеба ще в отставку не подав, за цигарки
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29.02.2024 17:43 Ответить
Лубінець в неділю заявив, що цивільних українців в касапському полоні знаходиться близько 28-ми тисяч осіб...
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29.02.2024 17:50 Ответить
якісь дивні в них "ігри", а може гроші відробляють (схематоз по-європейськи)
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29.02.2024 21:40 Ответить
 
 