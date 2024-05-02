У 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю, - США в ОБСЄ

Китай не є нейтральною стороною в російсько-українській війні, тому що він є найбільшим постачальником для російського ОПК.

Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"КНДР та Іран постачають зброю Росії, але Китайська Народна Республіка є найбільшим постачальником для російської оборонно-промислового комплексу", - пояснила Ньюелл.

Вона наголосила на тому, що КНР поставив Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також технології безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет, як і матеріали для виробництва ракетного палива. Ці матеріали "заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробництві і допомагають відродити російську оборонно-промислову базу".

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"У 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з КНР. Росія використовує її для виробництва ракет, танків і літаків. Майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько 900 млн дол. в останньому кварталі 2023 року надійшло з КНР", - розповіла дипломатка.

Крім того, Пекін також працює з Росією над удосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей з метою подальшого використання проти України.

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"Займаючись цією діяльністю, КНР не може претендувати на роль нейтральної сторони в агресивній війні Росії. Якби КНР припинила свою підтримку Росії, то їй було б важко підтримувати свої воєнні зусилля", - заявила представниця місії США при ОБСЄ.

Вона наголосила, що підтримка війни Росії проти України з боку інших країни "заслуговує на нашу пильну увагу і реакцію".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Китай підтримує військові зусилля Росії в Україні, надаючи безпілотні та ракетні технології, супутникові зображення та верстати для підприємств ВПК.