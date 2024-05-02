УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11453 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 868 17

У 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю, - США в ОБСЄ

Китай допомагає російському ОПК

Китай не є нейтральною стороною в російсько-українській війні, тому що він є найбільшим постачальником для російського ОПК.

Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"КНДР та Іран постачають зброю Росії, але Китайська Народна Республіка є найбільшим постачальником для російської оборонно-промислового комплексу", - пояснила Ньюелл.

Вона наголосила на тому, що КНР поставив Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також технології безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет, як і матеріали для виробництва ракетного палива. Ці матеріали "заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробництві і допомагають відродити російську оборонно-промислову базу".

Читайте: Китай вживатиме "всіх необхідних заходів" у відповідь на застосування "незаконних і односторонніх санкцій" з боку США, - МЗС

"У 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з КНР. Росія використовує її для виробництва ракет, танків і літаків. Майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько 900 млн дол. в останньому кварталі 2023 року надійшло з КНР", - розповіла дипломатка.

Крім того, Пекін також працює з Росією над удосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей з метою подальшого використання проти України.

Також читайте: Україна має доєднатись до світового тренду із захисту від китайського імпорту, – експерт

"Займаючись цією діяльністю, КНР не може претендувати на роль нейтральної сторони в агресивній війні Росії. Якби КНР припинила свою підтримку Росії, то їй було б важко підтримувати свої воєнні зусилля", - заявила представниця місії США при ОБСЄ.

Вона наголосила, що підтримка війни Росії проти України з боку інших країни "заслуговує на нашу пильну увагу і реакцію".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Китай підтримує військові зусилля Росії в Україні, надаючи безпілотні та ракетні технології, супутникові зображення та верстати для підприємств ВПК.

Автор: 

Китай (4504) ОБСЄ (3498) росія (64935) США (22525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А,може, все ж таки, китайська мікроелектроніка надходила до росії?
показати весь коментар
02.05.2024 19:30
+3
Ось як виявилось яка країна і чий народ підливає масла у "конфлікт". комуністам-хунвейбинам треба повністю обмежити постачання передової продукції та накласти ембарго на торгівлю з ними . З ціеї хитромудрої і підлої країни крім COVID та спеців. які крадуть технології, нічого не надходить.
показати весь коментар
02.05.2024 19:41
+2
Розшифруйте будь ласка заголовок
показати весь коментар
02.05.2024 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А,може, все ж таки, китайська мікроелектроніка надходила до росії?
показати весь коментар
02.05.2024 19:30 Відповісти
Ну, думаю это неудачный перевод)))
показати весь коментар
02.05.2024 22:57 Відповісти
Розшифруйте будь ласка заголовок
показати весь коментар
02.05.2024 19:34 Відповісти
надходило з Китаю
показати весь коментар
02.05.2024 19:39 Відповісти
скажимо дружно "Дякуємо, містєр Кісенджер", за те що підсадив Америку на чайників

показати весь коментар
02.05.2024 22:55 Відповісти
Ось як виявилось яка країна і чий народ підливає масла у "конфлікт". комуністам-хунвейбинам треба повністю обмежити постачання передової продукції та накласти ембарго на торгівлю з ними . З ціеї хитромудрої і підлої країни крім COVID та спеців. які крадуть технології, нічого не надходить.
показати весь коментар
02.05.2024 19:41 Відповісти
Дивно, що жоден дрон ще не вдарив по зєлєнонраду, я знаю, що в дев'яності це був флагман срср з мікроелектроніки, в п'ятнадцятих роках він випускав досить насичені дешеві чіпи, напевно, зараз теж працює на воєнку.
Невже тому, що назва містечка збігаєтся з одним відомим прізвищем?
показати весь коментар
02.05.2024 19:41 Відповісти
Для потреб російської єлектроніки , надходило із Китаю !!
показати весь коментар
02.05.2024 19:42 Відповісти
Хто б сумнівався...
показати весь коментар
02.05.2024 19:46 Відповісти
Так вони завдяки інвестиціям завалили майже весь світ своїми виробами. Даже в ''айфонах'' стоять китайські процесори.
показати весь коментар
02.05.2024 19:49 Відповісти
В айфонах стоять процесори тайваньського виробницта з технологіі виробництва Нідерландів на розробок Штатів! Ці проессори є практично у всіх мобільниках! Недаромно вузгогазі так мріють захопити тайівань а Штати та Європа вже потроху переносить виробництво у своі країни. Дійшло, вже наеконили, що повністью втритили потужності виробництва ППО, а і у наслідок в них залишось тільки молитися проти ракет рашки.
показати весь коментар
02.05.2024 20:20 Відповісти
ну і шо?
які будуть дії? нєнє, не слова, дії?

треба позасідати в оон та прийняти резолюцію!
показати весь коментар
02.05.2024 19:50 Відповісти
Теж мені новина
показати весь коментар
02.05.2024 20:11 Відповісти
Ослу было ясно, что ***** китайское будет поддерживать ***** кремлевское. Запад тупее осла, либо ещё хуже, прикидывается глупым
показати весь коментар
02.05.2024 20:57 Відповісти
Чего ещё ждать от этих коммуняк.
показати весь коментар
02.05.2024 22:56 Відповісти
Остальные 10% из ЕС и США!
показати весь коментар
03.05.2024 09:23 Відповісти
 
 