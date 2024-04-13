США стверджують, що Китай посилює військову машину Росії, - Reuters
Китай підтримує військові зусилля Росії в Україні, надаючи безпілотні та ракетні технології, супутникові зображення та верстати для підприємств ВПК.
Про це заявили високопосадовці США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Чиновники на умовах анонімності сказали, що президент США Джо Байден порушив це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої недавньої телефонної розмови , і що це є темою для обговорення з союзниками США в Європі та в усьому світі.
Один чиновник сказав, що китайські матеріали заповнюють критичні прогалини в російському виробничому циклі оборонного виробництва та допомагають Москві здійснити "найамбітнішу оборонну експансію з радянських часів і в більш швидкий термін, ніж ми вважали можливим на початку цього конфлікту".
"Наша думка полягає в тому, що один із найбільш кардинальних кроків, доступних нам зараз для підтримки України, полягає в тому, щоб переконати Китай припинити допомогу Росії у відновленні її військово-промислової бази. Росії буде важко підтримувати свої військові зусилля без КНР", - сказав чиновник.
За словами американських посадовців, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Вони назвали Dalian Machine Tool Group, одного з провідних китайських виробників верстатів, як одну з компаній-постачальників Росії.
У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки надійшло з Китаю, яку Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків. Також китайські компанії постачають оптичні компоненти для використання в російських системах, включаючи танки та бронетехніку.
Чиновники США також заявили, що Китай надав Росії двигуни для безпілотників і турбореактивні двигуни для крилатих ракет, і що китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії.
Китайські компанії, ймовірно, постачають Росії нітроцелюлозу для виробництва ракетного палива для зброї, допомагаючи Росії швидко розширити її потужності з виробництва ключових боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, повідомили джерела Reuters.
Представники США також заявили, що Китай допомагає Росії вдосконалювати свої супутникові та інші можливості космічного базування для використання в Україні, посилюючи російську загрозу в Європі. І США мають інформацію про те, що Китай надає Росії супутникові зображення для війни проти України.
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І жодних перепон щодо допомоги воєнному злочинцю на мацковії, так і не здійснено…
Кари, московітам, страшної кари!
Проблема в том что за витриной "реформы открытости"80 х ,так и остались коммунистические рожи.
Сколько культурная революция убила только своего китайского народа? Правильно десятки миллионов людей.
Товарищ Мао гордо стоит в ряду со Сталиным и Гитлером.
Теперишним же Си и прочим никогда и не зачем не нужна демократия и чёрт бы с ними если бы они там своих уйгоров только убивали и оппозиционеры кудо исчезли бесследно, бизнес неугодных отжимался в пользу "партии"
У них в доктрине победить США и захватить Тайвань, про то что их территориальные споры затрагивают почти всех соседей от Индии до Филиппин давно известно
Война россии против Украины одобрена, благословена Китаем,поддержена Китаем и как одна из проб "пера" по слаще плюнуть в лицо США
За всеми тварями -недодиктаторами торчат китайские уши комуняк, Китай уже сколотил свой не досоюз упырей,а где же "просвещенный запад"? Правильно в Трампе.
Не проблема в том что вы покупаете китайские носки и холодильник,а проблема в том что Китай это интеллектуальный вор,у которого на поток поставено воровать технологии,от космоса до оборонки. Один из случаев когда немецкий Сименс строил дорогу в Китае,если отдадите технологии, тогда стройте дорогу,на таких условиях..
Что нужно для того чтобы США опомнились, срочно вывезли сверх -технологичное производство с Китая, срочно засекретить всеми спецслужбами секретные технологии и тд
Что нужно США чтобы те проснулись? Новый Перл Харбор? Или война в тайване,последняя уже отмечена в планах китайских комуняк красным карандашом в календаре.
По поводу Украины я думаю всерьёз никто и не думал ещё ,еу воюют себе и воюйте,благо нефть можно у русских через подставные компании с дисконтом брать....