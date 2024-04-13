УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10153 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 408 26

США стверджують, що Китай посилює військову машину Росії, - Reuters

путін,сі,цзіньпін

Китай підтримує військові зусилля Росії в Україні, надаючи безпілотні та ракетні технології, супутникові зображення та верстати для підприємств ВПК.

Про це заявили високопосадовці США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Чиновники на умовах анонімності сказали, що президент США Джо Байден порушив це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої недавньої телефонної розмови , і що це є темою для обговорення з союзниками США в Європі та в усьому світі.

Один чиновник сказав, що китайські матеріали заповнюють критичні прогалини в російському виробничому циклі оборонного виробництва та допомагають Москві здійснити "найамбітнішу оборонну експансію з радянських часів і в більш швидкий термін, ніж ми вважали можливим на початку цього конфлікту".

"Наша думка полягає в тому, що один із найбільш кардинальних кроків, доступних нам зараз для підтримки України, полягає в тому, щоб переконати Китай припинити допомогу Росії у відновленні її військово-промислової бази. Росії буде важко підтримувати свої військові зусилля без КНР", - сказав чиновник.

За словами  американських посадовців, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Вони назвали Dalian Machine Tool Group, одного з провідних китайських виробників верстатів, як одну з компаній-постачальників Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у російському ВПК не така райдужна, як кажуть у Кремлі, - Welt

У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки надійшло з Китаю, яку Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків. Також китайські компанії постачають оптичні компоненти для використання в російських системах, включаючи танки та бронетехніку.

Чиновники США також заявили, що Китай надав Росії двигуни для безпілотників і турбореактивні двигуни для крилатих ракет, і що китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії.

Китайські компанії, ймовірно, постачають Росії нітроцелюлозу для виробництва ракетного палива для зброї, допомагаючи Росії швидко розширити її потужності з виробництва ключових боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, повідомили джерела Reuters.

Представники США також заявили, що Китай допомагає Росії вдосконалювати свої супутникові та інші можливості космічного базування для використання в Україні, посилюючи російську загрозу в Європі. І США мають інформацію про те, що Китай надає Росії супутникові зображення для війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Певні країни" не мають перекладати на Китай провину за "кризу в Україні", - МЗС КНР

Автор: 

військово-промисловий комплекс (280) Китай (4499) росія (64871) США (22417)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Китай кстати тоже "гарант" по Будапештскому меморандуму. Одна кодла. Одно напало, второе помогает, а третье делает вид, что них..я не было и только пальчиком грозит.
показати весь коментар
13.04.2024 00:20
+9
Так, посилює, і грає з себе миротворця новина тут де?
показати весь коментар
13.04.2024 00:12
+9
Це весь Світ порядних Людей знає, упродовж 2-х років!!
І жодних перепон щодо допомоги воєнному злочинцю на мацковії, так і не здійснено…
Кари, московітам, страшної кари!
показати весь коментар
13.04.2024 00:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, посилює, і грає з себе миротворця новина тут де?
показати весь коментар
13.04.2024 00:12 Відповісти
Це весь Світ порядних Людей знає, упродовж 2-х років!!
І жодних перепон щодо допомоги воєнному злочинцю на мацковії, так і не здійснено…
Кари, московітам, страшної кари!
показати весь коментар
13.04.2024 00:16 Відповісти
Ну, тут уже не тільки московитам...
показати весь коментар
13.04.2024 00:20 Відповісти
Ну, ми ж після Перемоги знайдемо усіх, і з кожного спитаємо. І не має значення, що вони всі - майже однакові на обличчя...
показати весь коментар
13.04.2024 00:19 Відповісти
Китай кстати тоже "гарант" по Будапештскому меморандуму. Одна кодла. Одно напало, второе помогает, а третье делает вид, что них..я не было и только пальчиком грозит.
показати весь коментар
13.04.2024 00:20 Відповісти
Очень похоже на то, что до Будапешта харанты тайно подписали пакт а-ля "Молотов-Риббентроп", по которому рашка оккупирует Украину, а США и Англия разводят руками и стонут, что у них нет оружия. Но когда США драпали из Афгана они не сильно переживали за то, какие горы оружия они там оставили.
показати весь коментар
13.04.2024 11:19 Відповісти
У Reuters кожна друга новина фейк, але ця може бути правдою.
показати весь коментар
13.04.2024 00:20 Відповісти
Зачем Китаю усиливать Россию? Ему выгодно чтоб она максимально ослабилась и прибежала к нему с подарками и просьбой дать хоть что то. Тем более станки поставлять вместо готовой продукции.
показати весь коментар
13.04.2024 00:34 Відповісти
китай держе рашку на плаву не програти і не виграти.Фактично робе залежною від китаю і поглинає її ринок.Він грає свою гру і виграє час.Щоб потім по повній видавити рашку і її контролоювати.все що здержує світ в тому числі і китай це ядерка рашки.настане час коли ця зброя перестане впливати на китай і тоді шах і мат.
показати весь коментар
13.04.2024 00:59 Відповісти
ну, для таварісча дєрьмака ворожість китайських комуняк не очевидна... я вже мовчу про одну абхазьку мавпу, яка оселилася у верховній раді...
показати весь коментар
13.04.2024 00:54 Відповісти
Україна повинна пам'ятати хто такі китайськи виродки.Ще перед війною казав що китай це сміття планети і саранча яка хоче собою заполонити все.
показати весь коментар
13.04.2024 00:57 Відповісти
Ідейні нащадки Орди
показати весь коментар
13.04.2024 01:00 Відповісти
Щоб грохнути економіку рашки і збити її войовничисть треба добре настукати по лобу санкціями її хазяїну-китаю.З іраном та кндр та сама історія
показати весь коментар
13.04.2024 01:12 Відповісти
ало абрахамія ти так сраку китаю лизав гамнюк
показати весь коментар
13.04.2024 01:15 Відповісти
Шо з того що ви це говорите,нам що має стате легше чи як?Краще мовчіть бо ваші висери вже дістали,що нам з тої інформації?Ну помагає кумуніст кагебісту.Вас 50 країн коаліція і рядом не стояли,тільки талапаєте про свої занепокоєння!!То будем давати а то не будем,а тут китайоза станки передав,корейський жировик вагонами снаряди відправляє.А Україна тримається на героїзмі солдат і наших людей які постійно помагають дронами!І ви ше суки розказуєте куди ми маємо бити власними дронами.Позорище!!!
показати весь коментар
13.04.2024 01:25 Відповісти
Це позор, краще б не *******, бо вже Іран витирає ноги об США
показати весь коментар
13.04.2024 02:07 Відповісти
В Україні кожна людина , на початку 2019 року знала та говорила ,шо ЄС буде ж*па, як шо китай відкрито почне допомагати москві окупувати Україну , вони разом мріють приїти на Захід ...дивно що США про це почали говорити тільки зараз ? ...🤡 їх людина ,яка дуже вдало кинув всіх світових політиків , своєю простотою ,тепер платимо за цирк світового цирку ...кров'ю
показати весь коментар
13.04.2024 02:45 Відповісти
А кто мешает американцам прищемить хвост,ведь весь Китай живет на экспорте?
показати весь коментар
13.04.2024 07:12 Відповісти
Тю, а нещодавно була стаття , що США не мають доказів того, що Китай надає РФ пряму військову допомогу, - Білий дімДжерело:
показати весь коментар
13.04.2024 08:10 Відповісти
То підсилюйте воєнну машину України!!! Створюйте нові бази у Європі та Азї. А то всі в США думають що світ не знав що плешивий гітлер давно з Китаєм та Іраному воєнні ігри грає? Скільки років вже існує воєнно-політичний блок ШОС (шанхайська організація співробітництва) чи той же БРІКС? Зараз ***** туди ще товстожопого Кіма затащить. А вам все хіхоньки та хахоньки….
показати весь коментар
13.04.2024 10:59 Відповісти
Бачу літери США, починаю блювати. Маю надію, що вони виразили глубоке занепокоєння
показати весь коментар
13.04.2024 11:08 Відповісти
Кто покупает китайские смартфоны - тот долб.
показати весь коментар
13.04.2024 11:12 Відповісти
LG, Philips, Sony, Panasonic, Siemens,NEC, Sharp, Toshiba, Pantech, Fujitsu пішли з ринку смартфонів. Як мінімум з глобального. Тож корейського Самсунга на всіх не хватить.
показати весь коментар
13.04.2024 12:24 Відповісти
Не туди ткнув.
показати весь коментар
13.04.2024 12:25 Відповісти
Вложили сотни миллиардов долларов в Китай чтобы тот клепал пластиковый ширпотреб, только в какой то момент "умные" головы решили поделиться с китайскими коммунистами высокими технологиями ,так Китай стал клепать от компьютеров до электрокаров.
Проблема в том что за витриной "реформы открытости"80 х ,так и остались коммунистические рожи.
Сколько культурная революция убила только своего китайского народа? Правильно десятки миллионов людей.
Товарищ Мао гордо стоит в ряду со Сталиным и Гитлером.
Теперишним же Си и прочим никогда и не зачем не нужна демократия и чёрт бы с ними если бы они там своих уйгоров только убивали и оппозиционеры кудо исчезли бесследно, бизнес неугодных отжимался в пользу "партии"
У них в доктрине победить США и захватить Тайвань, про то что их территориальные споры затрагивают почти всех соседей от Индии до Филиппин давно известно
Война россии против Украины одобрена, благословена Китаем,поддержена Китаем и как одна из проб "пера" по слаще плюнуть в лицо США
За всеми тварями -недодиктаторами торчат китайские уши комуняк, Китай уже сколотил свой не досоюз упырей,а где же "просвещенный запад"? Правильно в Трампе.
Не проблема в том что вы покупаете китайские носки и холодильник,а проблема в том что Китай это интеллектуальный вор,у которого на поток поставено воровать технологии,от космоса до оборонки. Один из случаев когда немецкий Сименс строил дорогу в Китае,если отдадите технологии, тогда стройте дорогу,на таких условиях..
Что нужно для того чтобы США опомнились, срочно вывезли сверх -технологичное производство с Китая, срочно засекретить всеми спецслужбами секретные технологии и тд
Что нужно США чтобы те проснулись? Новый Перл Харбор? Или война в тайване,последняя уже отмечена в планах китайских комуняк красным карандашом в календаре.
По поводу Украины я думаю всерьёз никто и не думал ещё ,еу воюют себе и воюйте,благо нефть можно у русских через подставные компании с дисконтом брать....
показати весь коментар
13.04.2024 13:50 Відповісти
 
 