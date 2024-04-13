США стверджують, що Китай посилює військову машину Росії, - Reuters

Китай підтримує військові зусилля Росії в Україні, надаючи безпілотні та ракетні технології, супутникові зображення та верстати для підприємств ВПК.

Про це заявили високопосадовці США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Чиновники на умовах анонімності сказали, що президент США Джо Байден порушив це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої недавньої телефонної розмови , і що це є темою для обговорення з союзниками США в Європі та в усьому світі.

Один чиновник сказав, що китайські матеріали заповнюють критичні прогалини в російському виробничому циклі оборонного виробництва та допомагають Москві здійснити "найамбітнішу оборонну експансію з радянських часів і в більш швидкий термін, ніж ми вважали можливим на початку цього конфлікту".

"Наша думка полягає в тому, що один із найбільш кардинальних кроків, доступних нам зараз для підтримки України, полягає в тому, щоб переконати Китай припинити допомогу Росії у відновленні її військово-промислової бази. Росії буде важко підтримувати свої військові зусилля без КНР", - сказав чиновник.

За словами американських посадовців, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Вони назвали Dalian Machine Tool Group, одного з провідних китайських виробників верстатів, як одну з компаній-постачальників Росії.

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У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки надійшло з Китаю, яку Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків. Також китайські компанії постачають оптичні компоненти для використання в російських системах, включаючи танки та бронетехніку.

Чиновники США також заявили, що Китай надав Росії двигуни для безпілотників і турбореактивні двигуни для крилатих ракет, і що китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії.

Китайські компанії, ймовірно, постачають Росії нітроцелюлозу для виробництва ракетного палива для зброї, допомагаючи Росії швидко розширити її потужності з виробництва ключових боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, повідомили джерела Reuters.

Представники США також заявили, що Китай допомагає Росії вдосконалювати свої супутникові та інші можливості космічного базування для використання в Україні, посилюючи російську загрозу в Європі. І США мають інформацію про те, що Китай надає Росії супутникові зображення для війни проти України.

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