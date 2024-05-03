В 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из Китая, - США в ОБСЕ

Китай не является нейтральной стороной в российско-украинской войне, потому что он является крупнейшим поставщиком для российского ОПК.

Об этом заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"КНДР и Иран поставляют оружие России, но Китайская Народная Республика является крупнейшим поставщиком для российского оборонно-промышленного комплекса", - сказала Ньюэлл.

Она отметила, что КНР поставил России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, а также технологии беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, как и материалы для производства ракетного топлива. Эти материалы "заполняют критические пробелы в российском оборонном производстве и помогают возродить российскую оборонно-промышленную базу".

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"В 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из КНР. Россия использует ее для производства ракет, танков и самолетов. Почти 70% российского импорта станков на сумму около 900 млн долл. в последнем квартале 2023 года поступило из КНР", - рассказала дипломат.

Кроме того, Пекин также работает с Россией над усовершенствованием своих спутниковых и других космических возможностей с целью дальнейшего использования против Украины.

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"Занимаясь этой деятельностью, КНР не может претендовать на роль нейтральной стороны в агрессивной войне России. Если бы КНР прекратила свою поддержку России, то ей было бы трудно поддерживать свои военные усилия", - заявила представительница миссии США при ОБСЕ.

Она подчеркнула, что поддержка войны России против Украины со стороны других страны "заслуживает нашего пристального внимания и реакции".

Как сообщал Цензор.НЕТ, Китай поддерживает военные усилия России в Украине, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые изображения и станки для предприятий ВПК.