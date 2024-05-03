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Новости Война
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В 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из Китая, - США в ОБСЕ

Китай допомагає російському ОПК

Китай не является нейтральной стороной в российско-украинской войне, потому что он является крупнейшим поставщиком для российского ОПК.

Об этом заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"КНДР и Иран поставляют оружие России, но Китайская Народная Республика является крупнейшим поставщиком для российского оборонно-промышленного комплекса", - сказала Ньюэлл.

Она отметила, что КНР поставил России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, а также технологии беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, как и материалы для производства ракетного топлива. Эти материалы "заполняют критические пробелы в российском оборонном производстве и помогают возродить российскую оборонно-промышленную базу".

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"В 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из КНР. Россия использует ее для производства ракет, танков и самолетов. Почти 70% российского импорта станков на сумму около 900 млн долл. в последнем квартале 2023 года поступило из КНР", - рассказала дипломат.

Кроме того, Пекин также работает с Россией над усовершенствованием своих спутниковых и других космических возможностей с целью дальнейшего использования против Украины.

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"Занимаясь этой деятельностью, КНР не может претендовать на роль нейтральной стороны в агрессивной войне России. Если бы КНР прекратила свою поддержку России, то ей было бы трудно поддерживать свои военные усилия", - заявила представительница миссии США при ОБСЕ.

Она подчеркнула, что поддержка войны России против Украины со стороны других страны "заслуживает нашего пристального внимания и реакции".

Как сообщал Цензор.НЕТ, Китай поддерживает военные усилия России в Украине, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые изображения и станки для предприятий ВПК.

Автор: 

Китай (2911) ОБСЕ (4871) россия (95372) США (26422)


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Топ комментарии
+4
А,може, все ж таки, китайська мікроелектроніка надходила до росії?
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02.05.2024 19:30
+3
Ось як виявилось яка країна і чий народ підливає масла у "конфлікт". комуністам-хунвейбинам треба повністю обмежити постачання передової продукції та накласти ембарго на торгівлю з ними . З ціеї хитромудрої і підлої країни крім COVID та спеців. які крадуть технології, нічого не надходить.
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02.05.2024 19:41
+2
Розшифруйте будь ласка заголовок
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02.05.2024 19:34
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А,може, все ж таки, китайська мікроелектроніка надходила до росії?
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02.05.2024 19:30 Ответить
Ну, думаю это неудачный перевод)))
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02.05.2024 22:57 Ответить
Розшифруйте будь ласка заголовок
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02.05.2024 19:34 Ответить
надходило з Китаю
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02.05.2024 19:39 Ответить
скажимо дружно "Дякуємо, містєр Кісенджер", за те що підсадив Америку на чайників

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02.05.2024 22:55 Ответить
Ось як виявилось яка країна і чий народ підливає масла у "конфлікт". комуністам-хунвейбинам треба повністю обмежити постачання передової продукції та накласти ембарго на торгівлю з ними . З ціеї хитромудрої і підлої країни крім COVID та спеців. які крадуть технології, нічого не надходить.
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02.05.2024 19:41 Ответить
Дивно, що жоден дрон ще не вдарив по зєлєнонраду, я знаю, що в дев'яності це був флагман срср з мікроелектроніки, в п'ятнадцятих роках він випускав досить насичені дешеві чіпи, напевно, зараз теж працює на воєнку.
Невже тому, що назва містечка збігаєтся з одним відомим прізвищем?
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02.05.2024 19:41 Ответить
Для потреб російської єлектроніки , надходило із Китаю !!
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02.05.2024 19:42 Ответить
Хто б сумнівався...
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02.05.2024 19:46 Ответить
Так вони завдяки інвестиціям завалили майже весь світ своїми виробами. Даже в ''айфонах'' стоять китайські процесори.
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02.05.2024 19:49 Ответить
В айфонах стоять процесори тайваньського виробницта з технологіі виробництва Нідерландів на розробок Штатів! Ці проессори є практично у всіх мобільниках! Недаромно вузгогазі так мріють захопити тайівань а Штати та Європа вже потроху переносить виробництво у своі країни. Дійшло, вже наеконили, що повністью втритили потужності виробництва ППО, а і у наслідок в них залишось тільки молитися проти ракет рашки.
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02.05.2024 20:20 Ответить
ну і шо?
які будуть дії? нєнє, не слова, дії?

треба позасідати в оон та прийняти резолюцію!
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02.05.2024 19:50 Ответить
Теж мені новина
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02.05.2024 20:11 Ответить
Ослу было ясно, что ***** китайское будет поддерживать ***** кремлевское. Запад тупее осла, либо ещё хуже, прикидывается глупым
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02.05.2024 20:57 Ответить
Чего ещё ждать от этих коммуняк.
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02.05.2024 22:56 Ответить
Остальные 10% из ЕС и США!
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03.05.2024 09:23 Ответить
 
 