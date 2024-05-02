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США хотят остановить поставки в РФ электроники из Китая, - Кирби

США хочуть зупинити постачання в РФ електроніки з Китаю

США откровенно говорили с Китаем о недопустимости поставок России электроники и других компонентов, которые РФ может использовать для военных целей, и стремятся прекратить этот процесс.

Такую позицию высказал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это вызывает глубокое беспокойство, потому что эти компоненты, эта микроэлектроника на самом деле помогла усилить базу оборонной промышленности (России. - Ред.), и мы стремимся прекратить это", - отметил представитель администрации США.

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Он отметил, что после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и введения в среду санкций США, в том числе против китайских компаний, пока не может сказать, произошли ли изменения в действиях КНР.

Он подчеркнул, что представители США были очень откровенными и прямыми с китайской стороной относительно недопустимости поддержки военных усилий России.

Напомним, 1 мая 2024 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против роты российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, которые помогают РФ производить оружие. Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые обеспечивают возможность получения Россией крайне необходимых технологий и оборудования из-за рубежа.

В ответ МИД Китая заявил, что Китай примет "все необходимые меры" в ответ на применение "незаконных и односторонних санкций" со стороны США.

Автор: 

Китай (2911) санкции (11257) США (26422) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+6
І не хочуть, і не можуть. А потреньдеть можна
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02.05.2024 21:05
+5
Блінкена зустрічав заступник мера города, а проводжав взагалі ніхто. Що ще потрібно США, щоб зрозуміти, що Китай їх просто послав?
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02.05.2024 20:47
+5
Нічого нового...Значить і далі палимо кацапам НПЗ та енергетику.Поки що це самі дієві "санкції".
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02.05.2024 21:29
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02.05.2024 20:41 Ответить
Саліван… Кірбі… це не повний перелік «хероів боротьби з Китаєм».

Іх позиція смішна- бо уговори не працюють.

Працюють тільки жорстки вимоги! Як це робив Р Рейган з СРСР.
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02.05.2024 21:28 Ответить
Тільки хочуть чи ще й можуть?
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02.05.2024 20:41 Ответить
І не хочуть, і не можуть. А потреньдеть можна
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02.05.2024 21:05 Ответить
і як?
що хоче китай взамін?
а ви погодитесь?
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02.05.2024 20:42 Ответить
Взамін кєтай хоче Тайвань. З усіма виробничими потужностями та технологіями виробництва мікрочипів.
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02.05.2024 20:53 Ответить
виробничі потужності у Тайваня так собі вони самі багато чого виробляють в Китаї , а з технологіями набагато краще
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02.05.2024 21:34 Ответить
так тільки технології Тайваню не належать, Тайвань потрібен Китаю з політичних міркувань і територіальних, а не технології.
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02.05.2024 23:07 Ответить
TSMC - найбільша компанія з виробництва чіпів створена американцем тайванського походження в Тайвані. То кому належать технології? Їм треба саме ці технологіїї, нахіба їм території просто які за розміром в Одеську область? У Китая нема таких технологій тому що на це інші провідні країни вкладались протягом 50 років, Китай лиш з десяток цим займається.
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02.05.2024 23:41 Ответить
технології, це не обладнання, це люди, знання, процеси і обладнання, ну захоплять вони Тайвань і фабрику, на якій все буде знищено, а фахівців вивезуть і що вони з цим зробялять, та всруться, і чипи не зроблять.
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02.05.2024 23:45 Ответить
не кажіть дурню. Тайвань виробляє 60 відсотків напівпровідників у світі. У Китая нема подібних технологій узагалі. Вони після обмежень США навіть купувати їх не можуть.
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02.05.2024 23:35 Ответить
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02.05.2024 20:47 Ответить
Блінкена зустрічав заступник мера города, а проводжав взагалі ніхто. Що ще потрібно США, щоб зрозуміти, що Китай їх просто послав?
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02.05.2024 20:47 Ответить
Щоб візітера такого рангу зустрів заступник начальника відділу із справ іноземців кєтайського МІДу.
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02.05.2024 20:56 Ответить
Шоб Китаи до чогось примусити - потрібно добре постаратися - може амерам вдастя
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02.05.2024 20:56 Ответить
китай, всю свою історію огрібав від усіх.
а, як що, голосно почати говорити японською, кожен китаєць обсереться підливкою.
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02.05.2024 21:21 Ответить
Якщо США не підкріплять запити до Китая фізичними діями, як то потоплений транспорт з підсанкційними товарами, заборону продажу в США якихось умовних трусів виробництва чайна то все це залишиться тільки на словах.
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02.05.2024 20:57 Ответить
На жаль, американці як то кажуть зажралися, та їм особистий комфорт ближчий ніж ідеї свободи та справедливості в усьому світі
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02.05.2024 21:13 Ответить
Бла бла бла... Свєжо пітаніє та сєріцца з трудом...
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02.05.2024 21:10 Ответить
А наскільки "глибоке занепокоєння"?
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02.05.2024 21:10 Ответить
Вони не можуть зупинити поставок зі США і ЄС електроніки до раші, а хочуть зупинити з Китаю. Смішно. Вашингтонські мрійники.
Доки Буданов з Малюком не почнуть нищити транспортні засоби з електронікою як НПЗ, доти все буде як зі санкціями на продаж рашонафти.
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02.05.2024 21:23 Ответить
Нічого нового...Значить і далі палимо кацапам НПЗ та енергетику.Поки що це самі дієві "санкції".
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02.05.2024 21:29 Ответить
Хотели бы - давно остановили.
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02.05.2024 21:42 Ответить
Яким чином? там сміжний кордон...
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02.05.2024 21:47 Ответить
І яка нормальна країна, після історії з Україною, захоче піти в союзники до янкі?
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02.05.2024 21:54 Ответить
всі адекватні
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02.05.2024 23:09 Ответить
Йой хочють і хочють, але шось так не можуть.. може пуцька не стоїть? 2 з половиною роки а вони все хочуть.
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03.05.2024 05:33 Ответить
 
 