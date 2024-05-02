США хотят остановить поставки в РФ электроники из Китая, - Кирби

США откровенно говорили с Китаем о недопустимости поставок России электроники и других компонентов, которые РФ может использовать для военных целей, и стремятся прекратить этот процесс.

Такую позицию высказал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это вызывает глубокое беспокойство, потому что эти компоненты, эта микроэлектроника на самом деле помогла усилить базу оборонной промышленности (России. - Ред.), и мы стремимся прекратить это", - отметил представитель администрации США.

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Он отметил, что после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и введения в среду санкций США, в том числе против китайских компаний, пока не может сказать, произошли ли изменения в действиях КНР.

Он подчеркнул, что представители США были очень откровенными и прямыми с китайской стороной относительно недопустимости поддержки военных усилий России.

Напомним, 1 мая 2024 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против роты российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, которые помогают РФ производить оружие. Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые обеспечивают возможность получения Россией крайне необходимых технологий и оборудования из-за рубежа.

В ответ МИД Китая заявил, что Китай примет "все необходимые меры" в ответ на применение "незаконных и односторонних санкций" со стороны США.