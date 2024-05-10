Пока единственный путь к миру в Украине лежит через поле боя, - президент Финляндии Стубб
Сейчас только события на поле боя могут привести к миру между Украиной и Россией.
Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нужно с чего-то начинать путь к миру. После переговоров с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", - отметил Стубб.
Он уточнил, что украинский президент пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
"Я надеюсь, что в ней примет участие как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией. Это также может произойти незаметно", - добавил президент.
Но, по его словам, сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".
Также он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Как отметил глава финского государства, этот процесс "является необратимым".
Саммит мира
Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участие России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.
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А посмотрєть в очко?
А сойтісь посєрєдінє?
Мужність білого прапору?
Ну заморозіть на худой конєц?
Фінляндія втратила території після війни з срср.
Тож можна припустити - заява не на нашу користь
Його слова означають, що жодні там "заморозки" та інші "схождєнія посєрєдінє" не повинні бути.
Тільки силовий сценарій.
Перемовини можна почати і після розгрому русні в Україні.
Тоді вони будуть на умовах України.
Всі ті, хто закликає до перемовин зараз, коли ініціатива на боці русні, штовхають до перемовин на умовах русні.
І перша умова - скорочення та роззброєння ЗСУ.