Пока единственный путь к миру в Украине лежит через поле боя, - президент Финляндии Стубб

Сейчас только события на поле боя могут привести к миру между Украиной и Россией.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нужно с чего-то начинать путь к миру. После переговоров с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", - отметил Стубб.

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Он уточнил, что украинский президент пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Я надеюсь, что в ней примет участие как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией. Это также может произойти незаметно", - добавил президент.

Но, по его словам, сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

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Также он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Как отметил глава финского государства, этот процесс "является необратимым".

Саммит мира

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участие России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.