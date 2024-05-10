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Новости Война
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Пока единственный путь к миру в Украине лежит через поле боя, - президент Финляндии Стубб

Президент Фінляндії Стубб про мир в Україні

Сейчас только события на поле боя могут привести к миру между Украиной и Россией.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нужно с чего-то начинать путь к миру. После переговоров с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", - отметил Стубб.

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Он уточнил, что украинский президент пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Я надеюсь, что в ней примет участие как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией. Это также может произойти незаметно", - добавил президент.

Но, по его словам, сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

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Также он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Как отметил глава финского государства, этот процесс "является необратимым".

Саммит мира

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участие России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Автор: 

Финляндия (956) Стубб Александр (79)


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От дурний.
А посмотрєть в очко?
А сойтісь посєрєдінє?
Мужність білого прапору?
Ну заморозіть на худой конєц?
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10.05.2024 09:19 Ответить
Дуже цікава заява. Зверніть увагу що він не каже про перемогу України, про виведення війська РФ на кордони 1991 року.
Фінляндія втратила території після війни з срср.
Тож можна припустити - заява не на нашу користь
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10.05.2024 10:19 Ответить
Він фінський посадовець, не український.
Його слова означають, що жодні там "заморозки" та інші "схождєнія посєрєдінє" не повинні бути.
Тільки силовий сценарій.
Перемовини можна почати і після розгрому русні в Україні.
Тоді вони будуть на умовах України.
Всі ті, хто закликає до перемовин зараз, коли ініціатива на боці русні, штовхають до перемовин на умовах русні.
І перша умова - скорочення та роззброєння ЗСУ.
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10.05.2024 10:31 Ответить
Радий що ви зберегли оптимізм. Але він сказав те що сказав. І не більше.
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10.05.2024 16:36 Ответить
У його виконанні цього достатньо.
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10.05.2024 16:40 Ответить
Воно то може й так, але хтось колись придумав, що поганий мир все ж краще ніж хороша війна...
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10.05.2024 09:29 Ответить
Це було. Бо треба нам було підготуватись до війни. І ми готувались. Але у 2019 році вирішили за нас "досить готуватись, треба будувати дороги для ворогу!" Сьогодні нас готують. Партнери. І буде погано, якщо ми дамо час ворогу після "занепаду самої довгої армії в світі". ГОТУВАТИСЬ. Знову. Для походу.
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10.05.2024 09:33 Ответить
на євробаченні, фінлядія дуже потужно виступила. всім сподобалось.
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10.05.2024 09:34 Ответить
Финны помнят что большевицкая орда невменяема
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10.05.2024 09:58 Ответить
 
 