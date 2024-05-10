Поки єдиний шлях до миру в Україні лежить через поле бою, - президент Фінляндії Стубб

Наразі лише події на полі бою можуть призвести до миру між Україною та Росією.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після переговорів із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру", - зазначив Стубб.

Читайте: Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися, - президент Фінляндії Стубб

Він уточнив, що український президент запросив лідерів низки країн на саміт миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Я сподіваюся, що в ній візьме участь якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією. Це також може статися непомітно", - додав президент.

Але, за його словами, зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

Також читайте: РФ прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами, - прем’єр Фінляндії Орпо

Також він прокоментував можливість вступу України до НАТО. Як зазначив глава фінської держави, цей процес "є незворотним".

Саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня 2024 року у Швейцарії має відбутися Глобальний саміт миру.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у конференції уже підтвердили низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.