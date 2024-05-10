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Новини Війна
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Поки єдиний шлях до миру в Україні лежить через поле бою, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Стубб про мир в Україні

Наразі лише події на полі бою можуть призвести до миру між Україною та Росією.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після переговорів із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру", - зазначив Стубб.

Читайте: Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися, - президент Фінляндії Стубб

Він уточнив, що український президент запросив лідерів низки країн на саміт миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Я сподіваюся, що в ній візьме участь якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією. Це також може статися непомітно", - додав президент.

Але, за його словами, зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

Також читайте: РФ прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами, - прем’єр Фінляндії Орпо

Також він прокоментував можливість вступу України до НАТО. Як зазначив глава фінської держави, цей процес "є незворотним".

Саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня 2024 року у Швейцарії має відбутися Глобальний саміт миру.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у конференції уже підтвердили низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Автор: 

Фінляндія (1297) Стубб Александр (81)


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От дурний.
А посмотрєть в очко?
А сойтісь посєрєдінє?
Мужність білого прапору?
Ну заморозіть на худой конєц?
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10.05.2024 09:19 Відповісти
Дуже цікава заява. Зверніть увагу що він не каже про перемогу України, про виведення війська РФ на кордони 1991 року.
Фінляндія втратила території після війни з срср.
Тож можна припустити - заява не на нашу користь
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10.05.2024 10:19 Відповісти
Він фінський посадовець, не український.
Його слова означають, що жодні там "заморозки" та інші "схождєнія посєрєдінє" не повинні бути.
Тільки силовий сценарій.
Перемовини можна почати і після розгрому русні в Україні.
Тоді вони будуть на умовах України.
Всі ті, хто закликає до перемовин зараз, коли ініціатива на боці русні, штовхають до перемовин на умовах русні.
І перша умова - скорочення та роззброєння ЗСУ.
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10.05.2024 10:31 Відповісти
Радий що ви зберегли оптимізм. Але він сказав те що сказав. І не більше.
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10.05.2024 16:36 Відповісти
У його виконанні цього достатньо.
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10.05.2024 16:40 Відповісти
Воно то може й так, але хтось колись придумав, що поганий мир все ж краще ніж хороша війна...
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10.05.2024 09:29 Відповісти
Це було. Бо треба нам було підготуватись до війни. І ми готувались. Але у 2019 році вирішили за нас "досить готуватись, треба будувати дороги для ворогу!" Сьогодні нас готують. Партнери. І буде погано, якщо ми дамо час ворогу після "занепаду самої довгої армії в світі". ГОТУВАТИСЬ. Знову. Для походу.
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10.05.2024 09:33 Відповісти
на євробаченні, фінлядія дуже потужно виступила. всім сподобалось.
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10.05.2024 09:34 Відповісти
Финны помнят что большевицкая орда невменяема
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10.05.2024 09:58 Відповісти
 
 