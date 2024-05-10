Поки єдиний шлях до миру в Україні лежить через поле бою, - президент Фінляндії Стубб
Наразі лише події на полі бою можуть призвести до миру між Україною та Росією.
Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після переговорів із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру", - зазначив Стубб.
Він уточнив, що український президент запросив лідерів низки країн на саміт миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
"Я сподіваюся, що в ній візьме участь якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією. Це також може статися непомітно", - додав президент.
Але, за його словами, зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".
Також він прокоментував можливість вступу України до НАТО. Як зазначив глава фінської держави, цей процес "є незворотним".
Саміт миру
Нагадаємо, 15-16 червня 2024 року у Швейцарії має відбутися Глобальний саміт миру.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Свою участь у конференції уже підтвердили низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
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А посмотрєть в очко?
А сойтісь посєрєдінє?
Мужність білого прапору?
Ну заморозіть на худой конєц?
Фінляндія втратила території після війни з срср.
Тож можна припустити - заява не на нашу користь
Його слова означають, що жодні там "заморозки" та інші "схождєнія посєрєдінє" не повинні бути.
Тільки силовий сценарій.
Перемовини можна почати і після розгрому русні в Україні.
Тоді вони будуть на умовах України.
Всі ті, хто закликає до перемовин зараз, коли ініціатива на боці русні, штовхають до перемовин на умовах русні.
І перша умова - скорочення та роззброєння ЗСУ.