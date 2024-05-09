Финляндия выделила в поддержку Украины уже почти 3 млрд евро, - Стубб

Уже почти 3 миллиарда евро выделила Финляндия на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время оглашения совместного заявления с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Финляндия предоставила Украине поддержку почти на 3 миллиарда евро, в том числе 2 миллиарда евро пошли на оборонное оборудование и 1 миллиард евро - на развитие", - подчеркнул президент.

Стубб также подтвердил, что примет участие в глобальном саммите мира в Швейцарии. Шольц в свою очередь поблагодарил Финляндию за решение о дальнейшем пакете поддержки Украины.

"Нам всем понятно: надо готовиться к тому, что эта война продлится дольше, чем хотелось бы. Поэтому мы вместе поддерживаем Украину столько, сколько потребуется", - заявил канцлер Германии.

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Напомним, 15-16 июня 2024 года в Швейцарии должен состояться Глобальный саммит мира.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится. Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в конференции уже подтвердили ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.