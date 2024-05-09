Фінляндія виділила на підтримку України вже майже 3 млрд євро, - Стубб

Вже майже 3 мільярди євро виділила Фінляндія на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час виголошення спільної заяви з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

"Фінляндія надала Україні підтримку майже на 3 мільярди євро, у тому числі 2 мільярди євро пішли на оборонне обладнання та 1 мільярд євро - на розвиток", - наголосив президент.

Стубб також підтвердив, що візьме учать у глобальному саміті миру у Швейцарії. Шольц своєю чергою подякував Фінляндії за рішення щодо подальшого пакета підтримки України.

"Нам усім зрозуміло: треба готуватися до того, що ця війна триватиме довше, ніж хотілося б. Тому ми разом підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив канцлер Німеччини.

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Нагадаємо, 15-16 червня 2024 року у Швейцарії має відбутися Глобальний саміт миру.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у конференції уже підтвердили низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.