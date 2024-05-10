Росія не демонструє жодної готовності припинити війну, - США в ОБСЄ

Росія може і повинна зупинити свою війну проти України в будь-який момент, але вона не демонструє жодної готовності це зробити.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї організації в четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія може зупинити війну, і вона може зробити це в будь-який момент. І вона повинна: вона повинна зробити це негайно. Але вона не демонструє жодної готовності це зробити", - підкреслила Брукер.

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Вона наголосила на тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її захисті від російської агресії.

Американська дипломатка також порушила у своєму виступі тему воєнних злочинів Росії проти українських дітей. Вона вказала на звіт ЮНІСЕФ, згідно з яким з 2022 року понад 1 957 українських дітей були вбиті або поранені. При цьому, ця цифра включає лише перевірені ООН повідомлення і, ймовірно, є набагато вищою.

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"За оцінками ЮНІСЕФ, за останні два роки діти, які живуть у містах поблизу лінії фронту російської війни, були змушені провести від 3 до 5 тисяч годин, переховуючись під землею. Це еквівалентно чотирьом-семи місяцям, проведеним у підвалі, бункері чи ямі в землі", - зазначила Брукер.

На цьому тлі вона вказала на те, що Сполучені Штати "з гордістю підтримують проєкт ОБСЄ "Програма підтримки України", спрямований на задоволення психосоціальних потреб дітей".

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"Сполучені Штати віддані співпраці з Україною, ОБСЄ та іншими партнерами, щоб забезпечити тим, хто страждає в Україні, підтримку, якої вони потребують. Ціле покоління українських дітей розраховує на нашу допомогу", - заявила Брукер.