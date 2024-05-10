Росія не демонструє жодної готовності припинити війну, - США в ОБСЄ
Росія може і повинна зупинити свою війну проти України в будь-який момент, але вона не демонструє жодної готовності це зробити.
Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї організації в четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія може зупинити війну, і вона може зробити це в будь-який момент. І вона повинна: вона повинна зробити це негайно. Але вона не демонструє жодної готовності це зробити", - підкреслила Брукер.
Вона наголосила на тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її захисті від російської агресії.
Американська дипломатка також порушила у своєму виступі тему воєнних злочинів Росії проти українських дітей. Вона вказала на звіт ЮНІСЕФ, згідно з яким з 2022 року понад 1 957 українських дітей були вбиті або поранені. При цьому, ця цифра включає лише перевірені ООН повідомлення і, ймовірно, є набагато вищою.
"За оцінками ЮНІСЕФ, за останні два роки діти, які живуть у містах поблизу лінії фронту російської війни, були змушені провести від 3 до 5 тисяч годин, переховуючись під землею. Це еквівалентно чотирьом-семи місяцям, проведеним у підвалі, бункері чи ямі в землі", - зазначила Брукер.
На цьому тлі вона вказала на те, що Сполучені Штати "з гордістю підтримують проєкт ОБСЄ "Програма підтримки України", спрямований на задоволення психосоціальних потреб дітей".
"Сполучені Штати віддані співпраці з Україною, ОБСЄ та іншими партнерами, щоб забезпечити тим, хто страждає в Україні, підтримку, якої вони потребують. Ціле покоління українських дітей розраховує на нашу допомогу", - заявила Брукер.
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Але якого тоді "миру" збирається так званий "саміт" за місяць? Про який взагалі мир може йти мова, коли агресор пре вперед і зупинятися не збирається?
Вони просуваються, хочь і повільно, але просуваються!
Дратує інше, що на 3 му році війни це просування намагаються зупинити не фортифікаціями ні ЯЗ ні виробництвом зброї, а життями українців.
напевно тому що останні ніц не коштують, а в інших випадках вкладатися треба. А то не в традиціях укр "еліти" , в якої має бути тільки + без ризику!