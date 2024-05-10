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Новини Війна
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Росія не демонструє жодної готовності припинити війну, - США в ОБСЄ

обсє

Росія може і повинна зупинити свою війну проти України в будь-який момент, але вона не демонструє жодної готовності це зробити.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї організації в четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія може зупинити війну, і вона може зробити це в будь-який момент. І вона повинна: вона повинна зробити це негайно. Але вона не демонструє жодної готовності це зробити", - підкреслила Брукер.

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Вона наголосила на тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її захисті від російської агресії.

Американська дипломатка також порушила у своєму виступі тему воєнних злочинів Росії проти українських дітей. Вона вказала на звіт ЮНІСЕФ, згідно з яким з 2022 року понад 1 957 українських дітей були вбиті або поранені. При цьому, ця цифра включає лише перевірені ООН повідомлення і, ймовірно, є набагато вищою.

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"За оцінками ЮНІСЕФ, за останні два роки діти, які живуть у містах поблизу лінії фронту російської війни, були змушені провести від 3 до 5 тисяч годин, переховуючись під землею. Це еквівалентно чотирьом-семи місяцям, проведеним у підвалі, бункері чи ямі в землі", - зазначила Брукер.

На цьому тлі вона вказала на те, що Сполучені Штати "з гордістю підтримують проєкт ОБСЄ "Програма підтримки України", спрямований на задоволення психосоціальних потреб дітей".

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"Сполучені Штати віддані співпраці з Україною, ОБСЄ та іншими партнерами, щоб забезпечити тим, хто страждає в Україні, підтримку, якої вони потребують. Ціле покоління українських дітей розраховує на нашу допомогу", - заявила Брукер.

Автор: 

ОБСЄ (3502) росія (64969) США (22590)


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США підтримують... Хто зна яка моча стукне в голову трампушці і республіканцям.
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10.05.2024 09:20 Відповісти
Оце так новина!..
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10.05.2024 09:26 Відповісти
Чому барана називають БАРАНОМ ? Ні, не тому що він б'ється головою в стінку. То чому світ має повірити, що баран не знайде ... чергову стінку ?
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10.05.2024 09:40 Відповісти
Тягнути з наданням допомоги по півроку це гарна мотивація ***** лізти далі
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10.05.2024 09:49 Відповісти
Ще досі невиліковні толеруни ніяк не втямлять, що якщо не ******* кацапів, вони будуть ******* їх, цих безпробудних толерастів
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10.05.2024 10:03 Відповісти
Ідіоти. Якого біса ***** захоче "припинити війну", якщо дякуючи вашій імпотентності, він кожен день просувається вперед? Він обрав війну на виснаження, а судячи по тому, що Захід на 3 році війни вже обісрався, у ***** е усі шанси захвати, якщо не всю Україну, то її частину.
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10.05.2024 10:06 Відповісти
Констатація дуже правильна.

Але якого тоді "миру" збирається так званий "саміт" за місяць? Про який взагалі мир може йти мова, коли агресор пре вперед і зупинятися не збирається?
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10.05.2024 10:29 Відповісти
А чому їй припиняти?
Вони просуваються, хочь і повільно, але просуваються!
Дратує інше, що на 3 му році війни це просування намагаються зупинити не фортифікаціями ні ЯЗ ні виробництвом зброї, а життями українців.

напевно тому що останні ніц не коштують, а в інших випадках вкладатися треба. А то не в традиціях укр "еліти" , в якої має бути тільки + без ризику!
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10.05.2024 13:51 Відповісти
 
 