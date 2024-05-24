Войска РФ планировали за два дня захватить Волчанск и дойти до Харькова, - Синегубов
Российские захватчики планировали за два дня захватить город Волчанск на Харьковщине и дойти до областного центра. Однако решительное сопротивление Сил обороны разрушило планы врага.
Об этом в интервью "УП" рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они не рассчитывали на стремительное сопротивление наших военных. Скажу даже больше: по тем планам, которые озвучивали пленные, они собирались захватить Волчанск за два дня, а дойти до Харькова условно за пять дней", - заявил чиновник.
Синегубов также ответил, допускается ли вероятность того, что россияне могут пойти в наступление на Харьковскую область из Сумской. По его словам, местные власти сейчас прорабатывают такой сценарий.
"Да, мы это прорабатываем. По нашим данным, они также должны были бы еще заходить через Золочевскую громаду (в 35 километрах к северо-западу от Харькова. - Ред). Мы предполагаем, что это все еще возможно", - сказал Синегубов.
Кроме этого, руководитель Харьковской ОВА оценил угрозу нового наступления РФ на Харьков. По его мнению, сейчас угрозы наступления вражеских войск на областной центр нет. Однако Синегубов добавил, что такие планы у врага были.
"Сейчас есть признаки того, что они уже пытаются закрепиться на занятых позициях. Конечно, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить", - сказал чиновник.
К слову, ранее издание The Economist писало, что наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища.
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в нього не тільки губи, а й мізки сині...
Кому ж як не Синемордову це точно знати?
Він же усіляко допомагав рашистам, але всрався і тепер бігає, як тарган по гарячій пательні.
Гроші вкрав, думав рашисти все захоплять і ніхто нічого не взнає.
Зелені ворюги...
Нам потрібні вибори.
We need elections
Валерий Фёдорович ни словечком не дал понять о своем желании быть президентом. Он знает, через пол года все равно обосрут.
Я вас помню, вы еще за Савченко топили, почему "барыга" не ставит её министеркой обороны.
Теперь сотворили нового кумира
Там другие не водятся.
Почему нет красивых политиков?
Потому что красивым бабы и так
даютлюбят.
А уроды для самоутверждения лезут силой править
бабоймиром
@RomanMoskal70
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8 год
Бенні Ганц, член військового кабінету Ізраїлю та голова партії Національної єдності, закликає провести розслідування провалів 7 жовтня 2023
Уявляєте такий заклик, наприклад, від Шмигаля чи Стефанчука щодо 24.02.22??
Отож..
Нащо нам взагалі ті мінні поля і укріплення в 3 лінії ?! Деж ми будемо демонструвати наш героїзм?!
... Воно дурне .
Через те що ми зламали, якась матір не дочекалась сина, жінка чоловіка, діти тата. І то ВСЕ через твої дії товарищ Синьогубов як очільника Харківської ОВА.
Твоє місце зараз в СІЗО .
Чому ж вони були так впевнені? Чи є у Синєгубова пояснення?