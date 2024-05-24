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Новости Война
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Войска РФ планировали за два дня захватить Волчанск и дойти до Харькова, - Синегубов

Росіяни планували за 2 дні захопити Вовчанськ та піти на Харків – Синєгубов

Российские захватчики планировали за два дня захватить город Волчанск на Харьковщине и дойти до областного центра. Однако решительное сопротивление Сил обороны разрушило планы врага.

Об этом в интервью "УП" рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они не рассчитывали на стремительное сопротивление наших военных. Скажу даже больше: по тем планам, которые озвучивали пленные, они собирались захватить Волчанск за два дня, а дойти до Харькова условно за пять дней", - заявил чиновник.

Синегубов также ответил, допускается ли вероятность того, что россияне могут пойти в наступление на Харьковскую область из Сумской. По его словам, местные власти сейчас прорабатывают такой сценарий.

"Да, мы это прорабатываем. По нашим данным, они также должны были бы еще заходить через Золочевскую громаду (в 35 километрах к северо-западу от Харькова. - Ред). Мы предполагаем, что это все еще возможно", - сказал Синегубов.

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Кроме этого, руководитель Харьковской ОВА оценил угрозу нового наступления РФ на Харьков. По его мнению, сейчас угрозы наступления вражеских войск на областной центр нет. Однако Синегубов добавил, что такие планы у врага были.

"Сейчас есть признаки того, что они уже пытаются закрепиться на занятых позициях. Конечно, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить", - сказал чиновник.

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К слову, ранее издание The Economist писало, что наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища.

Автор: 

Харьков (7466) Синегубов Олег (559) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+15
Зніміть вже цього чмошніка
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24.05.2024 19:09
+13
Ще одна свиня локшинатор!
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24.05.2024 19:12
+11
"...Війська РФ планували за два дні захопити Вовчанськ та дійти до Харкова..."

Кому ж як не Синемордову це точно знати?
Він же усіляко допомагав рашистам, але всрався і тепер бігає, як тарган по гарячій пательні.
Гроші вкрав, думав рашисти все захоплять і ніхто нічого не взнає.
Зелені ворюги...
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24.05.2024 19:14
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Кацапи взяли "за щєку".
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24.05.2024 19:08 Ответить
Зніміть вже цього чмошніка
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24.05.2024 19:09 Ответить
"стрімкий супротив" ? ...
в нього не тільки губи, а й мізки сині...
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24.05.2024 20:11 Ответить
если правда то этих упоротых рукожопов ничего есвео за 2.5 года не научило)
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24.05.2024 19:10 Ответить
2.5 года есвео, а находяться еще те кто может доверять малоросу синегубову.
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24.05.2024 19:26 Ответить
Ще одна свиня локшинатор!
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24.05.2024 19:12 Ответить
"...Війська РФ планували за два дні захопити Вовчанськ та дійти до Харкова..."

Кому ж як не Синемордову це точно знати?
Він же усіляко допомагав рашистам, але всрався і тепер бігає, як тарган по гарячій пательні.
Гроші вкрав, думав рашисти все захоплять і ніхто нічого не взнає.
Зелені ворюги...
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24.05.2024 19:14 Ответить
Після того як всрався, почав РЕТЕЛЬНО витирати свій рот. Краще б помовчав. Бо мовчання - це золото ... у ЦЬОМУ випадку. А коли мовчав про капєць фортифікації він отримував це золото у кишеню.
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24.05.2024 19:14 Ответить
Може це тому, що ЖОДНИХ, укріплень не було побудовано? Як в Чонгарі і на півночі від Києва свого часу?

Нам потрібні вибори.
We need elections
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24.05.2024 19:16 Ответить
vybori nuzni,no bojus sto nadani moment sami vybori budet cytatsia nelegetimnyje,vot kak provesti vybori na Charkove ili prigranicnix rajonax?Liuboj obzalujet takyje vybori
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24.05.2024 19:22 Ответить
Вибори в одні ворота виграє Залужний. Оскаржувати ніхто не буде, бо зєля втече ще до виборів. І в Харкові вибори провести буде не складніше, ніж тримати там оборону без жодних фортіфікацій
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24.05.2024 19:28 Ответить
Вы не можете так поступать.
Валерий Фёдорович ни словечком не дал понять о своем желании быть президентом. Он знает, через пол года все равно обосрут.
Я вас помню, вы еще за Савченко топили, почему "барыга" не ставит её министеркой обороны.
Теперь сотворили нового кумира
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24.05.2024 19:34 Ответить
Ареал обитания.
Там другие не водятся.
Почему нет красивых политиков?
Потому что красивым бабы и так дают любят.
А уроды для самоутверждения лезут силой править бабой миром
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24.05.2024 20:52 Ответить
ти кого зрівнюєш? Залужний, це народний генерал, якому довіряли і довіряють мільйони громадян України! Ми його не шукаємо, він вже є!!!!!!!!!
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25.05.2024 07:37 Ответить
такого безладу і трупів, не при одній владі не було!
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25.05.2024 07:39 Ответить
За Савченко агітував рівнесенько до моменту її звільнення. Потім поміняв плюс на мінус. А пан Валерій вже зробив заяву, що не виключає своєї участі в політиці. Не факт, що і президента Залужного не буду критикувати, якщо буде за що
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24.05.2024 19:45 Ответить
Я з вами згоден
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24.05.2024 20:48 Ответить
будемо голосувати за інваліда?
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24.05.2024 23:28 Ответить
Jesli Zaluzni posiol na vybori,da on vygral bi ix.No ja ne a tom a samix vyborax legalnosti v dani moment,po zakonu kak eto zdelat?
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24.05.2024 20:28 Ответить
Це добре ,що відбили,але трохи цей пан прибріхує,бо Вовчанськ за два дня припустимо так,а мільйонник Харків з такою кількістю уродів((ну хіба би раптово підвезли б півмільйона.
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24.05.2024 19:18 Ответить
Мудак ! Не построил укрепление для военных
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24.05.2024 19:18 Ответить
Та зашийте йому рота по саму сраку!!!!
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24.05.2024 19:19 Ответить
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
8 год
Бенні Ганц, член військового кабінету Ізраїлю та голова партії Національної єдності, закликає провести розслідування провалів 7 жовтня 2023

Уявляєте такий заклик, наприклад, від Шмигаля чи Стефанчука щодо 24.02.22??

Отож..
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24.05.2024 19:21 Ответить
скажи краще де фортифікації
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24.05.2024 19:23 Ответить
На Півдні Іспанії
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24.05.2024 19:30 Ответить
Киев за 3 дня не смогли. А тут целый Волчанск
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24.05.2024 19:58 Ответить
Замість того, щоб зараз сидіти в СІЗО та давати покази щодо вкрадених мільярдів гривень, які мали піти на будівництво фортифікацій під Харковом, цей ставленик реЗЕдента розповідає чергові байки для ЗЕленого лохторату... Харків взяти за 2-3 дні наявними наразі у кацапів силами неможливо, скажіть хто небудь цьому крадійкуватому чмошнику. Якщо голова Харківської ОВА досі не сидить, хоча скандал з відмиванням грошей через підставні компанії вже не приховаєш, значить ЗЕлідор вже отримав свою долю. Тобто Сінєгубову й далі можна мародерити бюджетні кошти, головне ділитися з Зеленським та Єрмаком вчасно...
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24.05.2024 20:07 Ответить
Так! Ми вистояли! Ми все зламали!
Нащо нам взагалі ті мінні поля і укріплення в 3 лінії ?! Деж ми будемо демонструвати наш героїзм?!
... Воно дурне .
Через те що ми зламали, якась матір не дочекалась сина, жінка чоловіка, діти тата. І то ВСЕ через твої дії товарищ Синьогубов як очільника Харківської ОВА.
Твоє місце зараз в СІЗО .
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24.05.2024 21:19 Ответить
а де фортифікації та кошти на них...падла зелена
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24.05.2024 21:25 Ответить
во дибіл то пафосний
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24.05.2024 21:50 Ответить
Тобто кацапи будували свої плани, виходячи з того, що Синєгубов на цих напрямках не побудує жодного укріплення?
Чому ж вони були так впевнені? Чи є у Синєгубова пояснення?
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24.05.2024 21:52 Ответить
Як це вже задовбало, ці 2-3 дня когось захопити, а ви нахера там?
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25.05.2024 07:31 Ответить
 
 