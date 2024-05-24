Войска РФ планировали за два дня захватить Волчанск и дойти до Харькова, - Синегубов

Российские захватчики планировали за два дня захватить город Волчанск на Харьковщине и дойти до областного центра. Однако решительное сопротивление Сил обороны разрушило планы врага.

Об этом в интервью "УП" рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они не рассчитывали на стремительное сопротивление наших военных. Скажу даже больше: по тем планам, которые озвучивали пленные, они собирались захватить Волчанск за два дня, а дойти до Харькова условно за пять дней", - заявил чиновник.

Синегубов также ответил, допускается ли вероятность того, что россияне могут пойти в наступление на Харьковскую область из Сумской. По его словам, местные власти сейчас прорабатывают такой сценарий.

"Да, мы это прорабатываем. По нашим данным, они также должны были бы еще заходить через Золочевскую громаду (в 35 километрах к северо-западу от Харькова. - Ред). Мы предполагаем, что это все еще возможно", - сказал Синегубов.

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Кроме этого, руководитель Харьковской ОВА оценил угрозу нового наступления РФ на Харьков. По его мнению, сейчас угрозы наступления вражеских войск на областной центр нет. Однако Синегубов добавил, что такие планы у врага были.

"Сейчас есть признаки того, что они уже пытаются закрепиться на занятых позициях. Конечно, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить", - сказал чиновник.

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К слову, ранее издание The Economist писало, что наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища.