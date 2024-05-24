Рашисты бьют по Харькову: В городе был взрыв
Российские оккупационные войска наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" - отметил он.
По словам главы ОВА Синегубова, рашисты наносят удары по Харькову и району.
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