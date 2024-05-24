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Новости Война
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Рашисты бьют по Харькову: В городе был взрыв

Росіяни обстрілюють Харків

Российские оккупационные войска наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" - отметил он.

По словам главы ОВА Синегубова, рашисты наносят удары по Харькову и району.

Также читайте: Россияне обстреляли жилую инфраструктуру в Харькове, - Терехов

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466) Терехов Игорь (255)


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