Россияне обстреляли жилую инфраструктуру в Харькове, - Терехов

Во время обстрела Харькова вечером 23 мая пострадали жилые дома.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы. По состоянию на сейчас - без пострадавших", - сообщил он.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, поздно вечером 23 мая в Харькове были взрывы.

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