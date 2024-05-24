РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12121 посетитель онлайн
Новости
1 844 0

Россияне обстреляли жилую инфраструктуру в Харькове, - Терехов

Ворог обстріляв житлові будинки в Харкові

Во время обстрела Харькова вечером 23 мая пострадали жилые дома.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы. По состоянию на сейчас - без пострадавших", - сообщил он.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, поздно вечером 23 мая в Харькове были взрывы.

Смотрите: Удар РФ по Харькову: 7 человек погибли, 17 получили ранения. ГСЧС борются с масштабным пожаром, - Клименко. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27036) Харьков (7466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 