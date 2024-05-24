Россияне обстреляли жилую инфраструктуру в Харькове, - Терехов
Во время обстрела Харькова вечером 23 мая пострадали жилые дома.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы. По состоянию на сейчас - без пострадавших", - сообщил он.
Как информировал Цензор.НЕТ ранее, поздно вечером 23 мая в Харькове были взрывы.
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