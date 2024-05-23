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Удар РФ по Харкову: 7 осіб загинули, 17 зазнали поранень. ДСНС борються з масштабною пожежею, - Клименко. ВIДЕО

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російських обстрілів Харкова. На цей час відомо про 7 загиблих та 17 постраждалих цивільних.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Він підтвердив, що внаслідок російських ударів станом на 23 травня загинуло 7 та постраждало 17 людей.

"Харківщина. Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих. Дякую кожному, хто допомагає людям, приборкує полумʼя, фіксує чергові воєнні злочини росії. Вдячний нашим Героям за стійкість у протистоянні підступному ворогу", - йдеться у повідомленні.

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Удар РФ по Харкову

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 16 дістали поранення.

Російські окупанти обстріляли друкарню видавництва Vivat у Харкові, унаслідок чого загорівся цех з папером.

Також війська РФ вдарили КАБами по Харкову та Дергачах.

Читайте також: Кулеба про обстріл Харкова: Слова солідарності не перехоплюють російській ракети. Сім Patriot потрібні зараз

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600) Харківщина (6054) Клименко (283) ДСНС (5106)


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Топ коментарі
+8
Нехай буде проклятий кожен мацкаль від малого до старого!!!
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23.05.2024 15:02
+6
будьте ви прокляті кацапи!!!!!
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23.05.2024 15:05
+5
Рашиські варвари знищують Харків ,вбивають мирних громадян творять геноцид ,світ мовчить ,влада безпорадна.
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23.05.2024 15:07
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Нехай буде проклятий кожен мацкаль від малого до старого!!!
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23.05.2024 15:02 Відповісти
Нагадайте собі фразу Кушнарьова: «От Харькова до Киева - 480 километров, а до границы с Россией - 40!»
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23.05.2024 15:06 Відповісти
будьте ви прокляті кацапи!!!!!
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23.05.2024 15:05 Відповісти
Рашиські варвари знищують Харків ,вбивають мирних громадян творять геноцид ,світ мовчить ,влада безпорадна.
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23.05.2024 15:07 Відповісти
Ну і де ''хвиля обурення''? Чому влада не скликає радбез ООН?
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23.05.2024 15:11 Відповісти
****** кацапи
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23.05.2024 15:46 Відповісти
Мати рідна, то дурдом якийсь. Грьобані НАТО та прикрийте вже Харків! Ну це просто не можливо! Ну як можна в центрі Європи вбивають мирних людей в їх домах бомбами з літаків! Довбані толерасти
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23.05.2024 15:58 Відповісти
До ЗЕленого Лідора вже не звертаєтеся? Невже розчарувалися?
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23.05.2024 17:43 Відповісти
Це буде продовжуватись до тих пір, доки ми не приберемо зрадників , при владі! Зеблі перемога наша зовсім не потрібна, шапіто буде тоді відповідати за зраду і свою ненажерливість!
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23.05.2024 16:21 Відповісти
З нетерпінням чекаю сьогодні увечері щоденного відосика Лідора (якщо світло буде). Де він,втомлений,змарнілий,з кругами під очима від сухої МІВІНи та якогось білого порошку, в 1001 раз пообіцяє помститися та розповість,що він робив сьогодні...Жду!!
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23.05.2024 17:46 Відповісти
На кожен обстріл Харкова, має бути відповідь по Білгороду.
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23.05.2024 17:47 Відповісти
 
 