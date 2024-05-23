Удар РФ по Харкову: 7 осіб загинули, 17 зазнали поранень. ДСНС борються з масштабною пожежею, - Клименко. ВIДЕО

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російських обстрілів Харкова. На цей час відомо про 7 загиблих та 17 постраждалих цивільних.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Він підтвердив, що внаслідок російських ударів станом на 23 травня загинуло 7 та постраждало 17 людей.

"Харківщина. Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих. Дякую кожному, хто допомагає людям, приборкує полумʼя, фіксує чергові воєнні злочини росії. Вдячний нашим Героям за стійкість у протистоянні підступному ворогу", - йдеться у повідомленні.

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Удар РФ по Харкову

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 16 дістали поранення.

Російські окупанти обстріляли друкарню видавництва Vivat у Харкові, унаслідок чого загорівся цех з папером.

Також війська РФ вдарили КАБами по Харкову та Дергачах.

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