Кулеба про обстріл Харкова: Слова солідарності не перехоплюють російській ракети. Сім Patriot потрібні зараз.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Харківщині заявив, що Україна потребує посилення ППО, зокрема ще більше систем Patriot.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що жахлива атака РФ має нагадати всім у світі, що Україна все ще терміново потребує сім комплексів Patriot. Один вже пообіцяла надати Німеччина.

"Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, але й для миру в Європі", - наголосив він.

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Глава МЗС України зауважив, що кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, але й наближає можливість масштабнішої війни в Європі.

"Без назв і ганьби, але я ще раз закликаю країни, які мають системи Patriot, пришвидшити прийняття рішень і надати ці системи Україні. Я вважаю, що сім систем Patriot - це невисока ціна за довготривалий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети", - додав Кулеба.

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Удар РФ по Харкову

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 16 дістали поранення.