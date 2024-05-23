Кулеба про обстріл Харкова: Слова солідарності не перехоплюють російській ракети. Сім Patriot потрібні зараз
Глава МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Харківщині заявив, що Україна потребує посилення ППО, зокрема ще більше систем Patriot.
Про це Кулеба написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що жахлива атака РФ має нагадати всім у світі, що Україна все ще терміново потребує сім комплексів Patriot. Один вже пообіцяла надати Німеччина.
"Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, але й для миру в Європі", - наголосив він.
Глава МЗС України зауважив, що кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, але й наближає можливість масштабнішої війни в Європі.
"Без назв і ганьби, але я ще раз закликаю країни, які мають системи Patriot, пришвидшити прийняття рішень і надати ці системи Україні. Я вважаю, що сім систем Patriot - це невисока ціна за довготривалий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети", - додав Кулеба.
Удар РФ по Харкову
23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 16 дістали поранення.
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"Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року, - ЗМІ
Джерело: https://censor.net/ua/n3490951
західний альянс то не лише штати
а от на суші?
доведеться скликати старих союзників (Японія, Корея, Австралія,Філіпіни) і можливо шукати нових для яких гегемонія китаю може бути загрозою. Наприклад той же В*єтнам.
Одним словом можуть зрушитися процеси які за інших умов неможливі цілковито.
Під шумок так би мовити і Україна стане членом НАТО.
Ну або може доєднатися до тієї армії, яка в свою чергу підсилить китайську
Інакше доведеться доєднатись до когорти не з повна розуму які вірять ніби ЄС зі Штатами нам за красиві очі допомагають чи тому що їм шкода наших прекрасних містечок сонячного Бомбасу.
Для цього не потрібен Кулеба...
Гнійна субстанція...
Лайно!
З вантуса зіскреби...
Це, саме, воно...
Хоча в принципі яка різниця яке б лайно підгигикувало путіну - краснопузе чи косате.
а по факту нафтогазова барига з зав'язкою не фсб і дніпровську була мало чим кращою навіть на Овоча.
Не міг в після операційній...
Формі...
Відповісти Тобі!
У всьому світі немає достатньої кількості ракет для "Петріота".
Над містом вільно літає російська аеророзвідка. Іскандери завжди напоготові.
Здогадайтесь, скільки годин житиме батарея?
Треба сотні (а краще тисячі) ф-16 і десятки тисяч "хаймарсів", щоб призупинити знищення України "возобновляємимі рєсурсамі рашкі".
Або зброя масового ураження.
Ані першого, ані другого в Україні, як і в України, ніколи не буде.
Це як? Тиждень тому Кращебвтік казало, що потрібно дві системи. Чи вже знайшли покупців на 5 систем.