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Кулеба про обстріл Харкова: Слова солідарності не перехоплюють російській ракети. Сім Patriot потрібні зараз

Удар по Харкову 23 травня

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Харківщині заявив, що Україна потребує посилення ППО, зокрема ще більше систем Patriot.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що жахлива атака РФ має нагадати всім у світі, що Україна все ще терміново потребує сім комплексів Patriot. Один вже пообіцяла надати Німеччина.

"Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, але й для миру в Європі", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар по Харкову: Україна позбавлена достатньої кількості ППО. Це не наша слабкість, а світу. ФОТО

Глава МЗС України зауважив, що кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, але й наближає можливість масштабнішої війни в Європі.

"Без назв і ганьби, але я ще раз закликаю країни, які мають системи Patriot, пришвидшити прийняття рішень і надати ці системи Україні. Я вважаю, що сім систем Patriot - це невисока ціна за довготривалий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети", - додав Кулеба.

Читайте також: Окупанти вдарили КАБами по Харкову та Дергачах (оновлено)

Удар РФ по Харкову

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 16 дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28357) ППО (3166) Харків (5576) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (305)


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Топ коментарі
+10
Треба тоді асфальтом кидати, гляди щось і получицця
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23.05.2024 14:48
+6
Вже сім? Апетити зелених зростають.До чого ці популістські заяви? Насправді, і це всім відомо, Харкову не допоможе ніяке ППО, бо місто дуже близько до кордону. Туди в більшості випадків спочатку прилітає, а потім лунає тривога. Тут тільки симетрично треба відповідати, але для цього потрібні яйки, ну і зброя, звичайно
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23.05.2024 14:54
+5
вам гандонам точно казали коли буде війна, а ви клоуни зелені готовались до шашликів.
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23.05.2024 14:55
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Треба тоді асфальтом кидати, гляди щось і получицця
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23.05.2024 14:48 Відповісти
Як це вже за і піло. Ми воюємо проти найбільшої країни світу з безмежними ресурсами. Навіть якщо б ти 20 років поспіль НЕ клав асфальт по країні, то один гух ми би не виготовили стільки зброї для війни з кацапстаном. Тут тільки коаліційні можливості потрібні.
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23.05.2024 16:27 Відповісти
Не переймайтесь. Всі "вільні" Петріоти поїдуть до Тайваню.
"Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року, - ЗМІ

Джерело: https://censor.net/ua/n3490951
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23.05.2024 14:49 Відповісти
як сказати... це може мати інший ефект - наприклад штати почнуть шукати нових союзнииків, може і Україна прискорено стане членом західного альянсу. Ми вже давно на правильній стороні, залишилось паперові формальності
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23.05.2024 14:52 Відповісти
І для чого тим штатам розірвана,дотаційна,воююча країна,яка вже майже захлинулася в проблемах?Що Україна може запропонувати штатам в якості "союзника"?
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23.05.2024 14:59 Відповісти
штатам може і нідочого. а от європейцям..
західний альянс то не лише штати
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23.05.2024 15:04 Відповісти
Ви ж про штати казали.А європейцям до чого?"Гєна,давай я понєсу чємодан,а ти понєсйош мєня"?Чи для чого?
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23.05.2024 15:07 Відповісти
штати можуть самотужки валити китай на воді і в повітрі.
а от на суші?
доведеться скликати старих союзників (Японія, Корея, Австралія,Філіпіни) і можливо шукати нових для яких гегемонія китаю може бути загрозою. Наприклад той же В*єтнам.
Одним словом можуть зрушитися процеси які за інших умов неможливі цілковито.
Під шумок так би мовити і Україна стане членом НАТО.
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23.05.2024 15:15 Відповісти
Може запропонувати знищення армії одного з двой найбільших ворогів Штатів.
Ну або може доєднатися до тієї армії, яка в свою чергу підсилить китайську
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23.05.2024 15:13 Відповісти
Я все розумію,але будьте реалістом.Вже "телемарахвон",я чув,вирішили закривати.
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23.05.2024 15:16 Відповісти
та що казати... взагалі диво як весільні дрони в умілих руках спасають державу. Навіть притому що тупе нездарне злодійське керівництво шкодить як тільки може
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23.05.2024 15:20 Відповісти
Так я і є реаліст.
Інакше доведеться доєднатись до когорти не з повна розуму які вірять ніби ЄС зі Штатами нам за красиві очі допомагають чи тому що їм шкода наших прекрасних містечок сонячного Бомбасу.
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23.05.2024 15:22 Відповісти
В преферанссі є такий термін - "американська допомога"...
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23.05.2024 16:07 Відповісти
А є термін "польска допомога" ?
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23.05.2024 17:02 Відповісти
Є "старий польський преферанс", він же "гусарський". В якому Мюллєр тримав Штірліца за "боввана".
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23.05.2024 20:10 Відповісти
Поки що є проблема-не втратити друге за розміром місто,або хоча б,хоч якось,запобігти його фізичному знищенню.Ну а вже потім знищення цілої армії ворога.
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23.05.2024 15:20 Відповісти
воно не потім, воно в процесі йде паралельно. так само як совок стирав німецьку армію коли та роками знищувала його друге місто (Пітєр) .
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23.05.2024 15:41 Відповісти
Ми уже відмовились від союзництва з США в 2021 році .
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23.05.2024 15:20 Відповісти
залишається виправити трагічну помилку 2019 року. і поставити все з голови на ноги
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23.05.2024 15:22 Відповісти
Гниючий Захід...

Для цього не потрібен Кулеба...

Гнійна субстанція...

Лайно!

З вантуса зіскреби...

Це, саме, воно...
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23.05.2024 14:51 Відповісти
не надо было вам за Зелю головать и Запад был-бы хороший
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23.05.2024 14:54 Відповісти
добре хоч не за Симоненка.
Хоча в принципі яка різниця яке б лайно підгигикувало путіну - краснопузе чи косате.
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23.05.2024 15:15 Відповісти
ааа, ну раз так може й Залужний хріновий раз при Зєлі працював.

а по факту нафтогазова барига з зав'язкою не фсб і дніпровську була мало чим кращою навіть на Овоча.
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23.05.2024 15:39 Відповісти
Я хворів тоді...

Не міг в після операційній...

Формі...

Відповісти Тобі!
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23.05.2024 15:15 Відповісти
Так я ж ше ж ліпше закликаю - нам потрібно все - окрім бешених собак - але хто почує голос волаючого в пустині
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23.05.2024 14:51 Відповісти
******* хтось це вічкасте чмо лопатою по пустій макітрі
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23.05.2024 14:53 Відповісти
Вже сім? Апетити зелених зростають.До чого ці популістські заяви? Насправді, і це всім відомо, Харкову не допоможе ніяке ППО, бо місто дуже близько до кордону. Туди в більшості випадків спочатку прилітає, а потім лунає тривога. Тут тільки симетрично треба відповідати, але для цього потрібні яйки, ну і зброя, звичайно
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23.05.2024 14:54 Відповісти
От же ж магічне мислення.

У всьому світі немає достатньої кількості ракет для "Петріота".
Над містом вільно літає російська аеророзвідка. Іскандери завжди напоготові.
Здогадайтесь, скільки годин житиме батарея?
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23.05.2024 14:55 Відповісти
вам гандонам точно казали коли буде війна, а ви клоуни зелені готовались до шашликів.
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23.05.2024 14:55 Відповісти
Казочка про шашлики - для бидла. Насправді вони готувалися до здачі країни
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23.05.2024 14:57 Відповісти
це було зрозуміло відразу, коли Залужний просив підвищити виплати на армію. А гугняве чмо сказало що тоді ми не зможимо будувати дороги, а для нас це дуже важливо.
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23.05.2024 15:04 Відповісти
А що для України краще з боку партнерів? Слова солідарності чи глибока стурбованість?
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23.05.2024 14:59 Відповісти
Потрібно ПРАЦЮВАТИ ТОБІ МІНІСТРЕ І ВСЬОМУ ДИПКОРПУСУ,а не показувати відосики і базікати для піару А іще мати своє виробництво зброї яке ви загубили..а не дай,дай Да ще і звинувачувати інших,що мало дають Красти потрібно меньше і биковать.
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23.05.2024 14:59 Відповісти
А ''лопатами Кулєби'' не пробував збивати?
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23.05.2024 15:15 Відповісти
міністр дає інтерв'ю в мережі Х. ***********
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23.05.2024 15:52 Відповісти
Петріоти не потянуть збивати стільки балістики.Треба ф-16 і дозвіл бити ними і хаймарсами по території рашки,щоб знищувати пускові для ракет і літаки які кидають авіабомби
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23.05.2024 16:01 Відповісти
Де Кільчень, балабол очкастий?
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23.05.2024 16:33 Відповісти
"Треба ф-16 і дозвіл бити ними і хаймарсами по території рашки"

Треба сотні (а краще тисячі) ф-16 і десятки тисяч "хаймарсів", щоб призупинити знищення України "возобновляємимі рєсурсамі рашкі".
Або зброя масового ураження.
Ані першого, ані другого в Україні, як і в України, ніколи не буде.
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23.05.2024 16:34 Відповісти
Кулеба про обстріл Харкова: Слова солідарності не перехоплюють російській ракети. Сім Patriot потрібні зараз.

Це як? Тиждень тому Кращебвтік казало, що потрібно дві системи. Чи вже знайшли покупців на 5 систем.

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23.05.2024 16:41 Відповісти
Куляба, а асфальт Зеленського за гроші українців не перехоплює кацапські ракети? А скільки за державні кошти Зеленський і його антимайданна команда закупила асфальтоукладчиків? Ціна одного асфальтоукладчика майже рівна пусковій ракети, але пріоритетом він вибрав чомусь асфальт, а системи ППО мають давати ЄС і США? А хто познімав клістрони з наших систем ППО, а на тих, хто привозив їх в Україну сфальшували справу і 7-й рік поливають брудом, не "квартальне" шапіто разом з Беником?
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23.05.2024 17:39 Відповісти
 
 