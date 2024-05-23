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Новини Війна
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Окупанти вдарили КАБами по Харкову та Дергачах (оновлено)

Росіяни знову обстрілюють Харків

Російські окупаційні війська знову завдають ударів по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Мер Терехов заявив, що місто знову під ударом рашистів.

Згодом глава ОВА додав, що окупанти вдарили КАБами по Харкову та Дергачах.

У Дергачах відомо про 1 пораненого.

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти атакували Харків, внаслідок чого відомо про 7 загиблих та 16 поранених.

Дивіться: Обстріл Харкова. Телефонний дзвінок, на який ніколи вже не буде відповіді. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28357) Харків (5576) Дергачі (14)


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Це буде тепер постійно щоденно, щогодинно доти, доки не будуть удари у відповідь по Білгорода.
Щоб припинити обстріли Харкова треба відповідати відразу ж по Білгороду.
Але судячи з усього, зелені провладні покидьки не хочуть припинення обстрілів Харкова.
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23.05.2024 14:08 Відповісти
да! і це треба було робити з лютого 2022, коли у бидлаРУ ще іноді були думки в головах. зараз там тільки телевізор.
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23.05.2024 14:12 Відповісти
А якщо після обстрілу Білгорода обстріли не припиняться, а стане значно гірше, то хто відповість - ТИ?
Чи знов зелені провладні покидьки?
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23.05.2024 14:17 Відповісти
"Значно гірше" це як?
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23.05.2024 14:23 Відповісти
А зачем ЦН постит постоянно высеры Боневиика? И так больно, так еще и циничные крокодильи сопли, пипец, хоть это прекратите уже!!
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23.05.2024 14:17 Відповісти
Потужний Кабиздох, чому по тобі не стріляли, коли ти був у Харкові?
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23.05.2024 14:22 Відповісти
Ворог свідомо знищує Харків ,ця здичавіла орда вміє лише убивати і руйнувати що б ви виздихали кацапські варвари ту біду яку ви принесли на нашу землю хай повернется вам в стократному розмірі ,смерть терористу світовому злочинцю путіну і його нациській злочиній кліці ,а ти часом світова спільнота мовчить ,"українська" влада безпорадна ,а ворог чинить геноцид.
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23.05.2024 15:02 Відповісти
коли яник укладав Харківські угоди, жодна з цих падл не вийшла на майдан, їх усе влаштовувало... а зараз ниють...
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23.05.2024 15:19 Відповісти
 
 