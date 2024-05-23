Окупанти вдарили КАБами по Харкову та Дергачах (оновлено)

Російські окупаційні війська знову завдають ударів по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Мер Терехов заявив, що місто знову під ударом рашистів.

Згодом глава ОВА додав, що окупанти вдарили КАБами по Харкову та Дергачах.

У Дергачах відомо про 1 пораненого.

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти атакували Харків, внаслідок чого відомо про 7 загиблих та 16 поранених.

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